Este enero las cosas podrían cambiar para el príncipe Harry, quien podría estar al borde de un importante punto de inflexión en su relación con la familia real británica mientras enfrenta una revisión de seguridad crucial en el Reino Unido.

El duque de Sussex tuvo un turbulento 2025 lleno de altibajos, pero fuentes privilegiadas dicen que 2026 podría ser muy diferente si el fallo, que se espera para antes de febrero, le favorece.

Read more: Chamanes peruanos predicen que Trump enfermará gravemente en 2026

La revisión decidirá cómo viaja Harry por el Reino Unido, cuándo puede visitarlo con seguridad y por qué el veredicto se considera clave para reparar los tensos lazos familiares. Su respuesta podría determinar si las antiguas tensiones con el rey Carlos III y el príncipe Guillermo se alivian o se mantienen.

El año pasado fue una montaña rusa de acontecimientos para Harry. Celebró con gran éxito los Juegos Invictus en Canadá y realizó una visita de alto perfil al Reino Unido en septiembre.

Ese viaje incluyó una reunión muy esperada con su padre, el rey Carlos III, lo que auguraba una reconciliación. Sin embargo, el año distó mucho de ser tranquilo, con reveses como una amarga disputa en la sala de juntas que llevó a Harry a dimitir como mecenas de su organización benéfica Sentebale y una petición infructuosa para restablecer la protección policial automática en las visitas al Reino Unido.

Una cuña entre el príncipe Harry y el rey Carlos III

El fallo judicial sobre sus medidas de seguridad causó más que problemas logísticos. También abrió una brecha entre Harry y el Rey. Tras la decisión, Harry habló con la BBC, reconociendo que el asunto había generado tensión. Dijo que su padre se negó a hablarlo con él y calificó el fallo de "un buen arreglo a la antigua".

Los comentarios pusieron de relieve la tensión personal que se esconde tras los titulares. Incluso después de su reencuentro en septiembre, la disputa sobre la seguridad sigue siendo un obstáculo importante para su relación, dejando a Harry lidiando tanto con el escrutinio público como con frustraciones privadas.

Los acuerdos de seguridad de Harry en el Reino Unido están bajo revisión nuevamente

En las últimas semanas se ha renovado la atención sobre la seguridad de Harry en el Reino Unido. Según informes, el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas (Ravec) ha ordenado a su Junta de Gestión de Riesgos que reevalúe su nivel de amenaza. Se espera un veredicto en las próximas semanas, y muchos lo consideran crucial para las futuras visitas de Harry.

La experta en realeza Jennie Bond describió la revisión como un posible punto de inflexión. Declaró a The Mirror : "2026 podría ser un año muy positivo para Harry. Si su revisión de seguridad le favorece, sentirá que se ha eliminado un obstáculo para visitar el Reino Unido con más frecuencia, y posiblemente traer a sus hijos. También ha sido un obstáculo para su relación con su padre".

Bond enfatizó la importancia de reconstruir la confianza. Dijo: "Creo que solo visitando a su padre en persona de vez en cuando se podría sanar gradualmente la distancia entre ellos. Harry podría ayudar estando disponible para adaptarse a la apretada agenda de su padre y asegurándose de que no se divulgue absolutamente nada sobre ninguna reunión a los medios".

También sugirió que un gesto más formal podría ser útil. "Una disculpa a su padre y a su madrastra también ayudaría", añadió Bond, señalando la diplomacia personal que podría ser necesaria para suavizar las tensiones.

El príncipe William podría no perdonar al príncipe Harry

Si bien puede haber esperanza de reconciliación con el rey Carlos, la relación con el príncipe Guillermo es mucho más compleja. Según informes, los hermanos no se han hablado desde la muerte de la reina Isabel. Incluso durante el tercer aniversario de su fallecimiento en septiembre, Harry viajó a Windsor, pero permaneció a solo once kilómetros de Guillermo sin conocerlo.

Bond explicó la dificultad de la reconciliación entre hermanos. "Reconciliarse con William es mucho más difícil. Un padre puede perdonar a un hijo con mucha más facilidad que los hermanos", dijo. Advirtió que Harry "tendría que esperar un tiempo" para que William lo perdonara, y sugirió que podría no ser del todo cierto.

El príncipe Harry mantendrá su labor benéfica

A pesar del drama familiar, se espera que Harry continúe con sus iniciativas benéficas en 2026. Sigue comprometido con las causas que apoya desde hace tiempo. Junto con Meghan, también está desarrollando una nueva empresa para Netflix a través de Archewell Productions. Se ha confirmado que esta compañía adaptará la novela de Jasmine Guillory, "The Wedding Date".

Bond señaló que la popularidad de Harry brilla más cuando se centra en la caridad. Ella dijo que se siente más cómodo en roles filantrópicos que en Hollywood y lo animó a seguir usando su plataforma para destacar las causas más importantes. A medida que se resuelven la revisión de seguridad y las tensiones familiares, el enfoque de Harry en el servicio podría ser su mayor activo.