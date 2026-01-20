Una visita rutinaria al dentista suele asociarse con la ansiedad de un procedimiento inminente, no con el colapso total de un matrimonio y una investigación criminal. Sin embargo, para una mujer de Tennessee, una solicitud aparentemente insignificante de que le sujetara el teléfono a su esposo se transformó en una experiencia aterradora que superó con creces sus sospechas iniciales.

Mientras estaba sentada en la sala de espera o en el área de procedimientos, creyó encontrar evidencia de infidelidad. En cambio, descubrió un conjunto de grabaciones ilícitas que desde entonces han conmocionado a su comunidad religiosa local.

Lo que la esposa encontró

Tennessee CHURCH DEACON Christopher Thomas Collins, 42, was arrested after hidden camera videos allegedly showed him secretly filming a 15-year-old babysitter in his home; he faces nine felony counts of sexual exploitation of a minor. pic.twitter.com/rjQBh9CMFJ — Phoenix Rising (@DKeller56891630) January 16, 2026

Los hechos comenzaron de forma bastante inocente en una consulta dental. Christopher Thomas Collins, un líder religioso de 42 años, le entregó su dispositivo móvil a su esposa para que lo guardara mientras se sometía a un procedimiento médico. Según documentos judiciales obtenidos por medios locales, la esposa de Collins ya sospechaba que le era infiel.

Aprovechando su incapacidad en la silla del dentista, empezó a revisar el dispositivo en busca de pruebas de una aventura. Lo que encontró fue mucho más siniestro que mensajes de texto a una amante. En una carpeta oculta se encontraban videos explícitos de la ex niñera de la pareja.

Las imágenes, que según la policía parecían grabadas con pequeñas cámaras espía, mostraban a la adolescente en el baño de la pareja en la planta baja. La investigación policial reveló que las cámaras se habían colocado estratégicamente frente al inodoro y la ducha para captar a la menor en estado de vulnerabilidad.

La excusa de las 'ratas de caza'

Cuando ella lo presionó para que respondiera, Collins inventó una excusa desesperada, casi risible. Afirmó que las cámaras espía ocultas en el baño familiar solo servían para "detectar ratas", una defensa que luego repitió ante los investigadores. Conmocionada por la traición y sin saber adónde acudir, la horrorizada esposa no regresó a casa; acudió directamente a los líderes de su iglesia en busca de ayuda.

Un consejero de la institución religiosa le aconsejó que contactara a las autoridades de inmediato. Temiendo por la seguridad de su familia, la iglesia organizó que la esposa y sus hijos se alojaran en un hotel mientras las fuerzas del orden localizaban a Collins.

Arresto y pruebas

Collins fue arrestado posteriormente durante una parada de tráfico. Durante un registro de su propiedad, los agentes incautaron su teléfono móvil actual, un dispositivo más antiguo y dos tarjetas SD extraídas de las cámaras pequeñas.

Los investigadores encontraron nueve archivos de video separados con fecha de 2025. Estos clips mostraban gráficamente a la niña entrando y saliendo de la ducha, usando el inodoro y cambiándose de ropa. En un detalle particularmente escalofriante, la policía observó que en al menos un video, la víctima pareció notar la cámara mientras se desvestía.

La Iglesia despoja a Collins del título

Las consecuencias para Collins fueron inmediatas, tanto a nivel legal como social. Se le imputaron nueve cargos de explotación sexual de menores. Durante una entrevista con los detectives, Collins supuestamente admitió haber grabado al adolescente, a quien conocía personalmente.

Los líderes de la Casa Abba en Hixson actuaron con rapidez al enterarse de las acusaciones. En un comunicado público, la iglesia confirmó que el descubrimiento se dio a conocer durante una sesión de terapia. "Durante una sesión de terapia de pareja, la esposa de Chris Collins reveló que había encontrado videos de un menor de edad en el teléfono de su esposo", decía el comunicado. "Inmediatamente lo denunciamos a la policía, y ellos están atendiendo la situación. Estamos cuidando de su esposa e hijos en estos momentos trágicos".

La iglesia confirmó que Collins, quien había sido miembro durante cuatro años, fue destituido de su título."Chris Collins había sido miembro de la iglesia durante cuatro años y se desempeñaba como diácono. Ha sido destituido de ese cargo".