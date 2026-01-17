A medida que se acerca la temporada turística de Brasil, las autoridades y los expertos en viajes están emitiendo severas advertencias a los visitantes, especialmente a los turistas varones, sobre un esquema criminal conocido localmente como la estafa de la "Cenicienta de las buenas noches", en la que turistas desprevenidos son supuestamente drogados y robados después de que extraños les ofrezcan bebidas en lugares nocturnos como Río de Janeiro.

Estudiante se desploma en la playa de Ipanema tras tomar un cóctel

En un incidente ampliamente difundido en agosto de 2025, dos estudiantes universitarios británicos fueron atacados tras encontrarse con tres mujeres durante una noche en el animado barrio de Lapa, en Río de Janeiro. Tras aceptar caipiriñas del grupo, una estudiante se desplomó inconsciente en la playa de Ipanema, lo que quedó grabado en imágenes angustiosas que posteriormente circularon en línea.

La policía afirmó que las víctimas fueron drogadas con sedantes y les robaron sus teléfonos móviles y dinero en efectivo. Los investigadores también informaron de un intento de transferencia bancaria de aproximadamente $21,480 de la cuenta de un estudiante, aunque solo se retiraron alrededor de $2,685 antes de que la cuenta fuera congelada.

La Policía Civil Local confirmó que el trío: Amanda Couto Deloca, de 23 años; Mayara Ketelyn Américo da Silva, 26 años; y Raiane Campos de Oliveira, de 27 años, fueron vinculados a la estafa, que ha sido documentada en puntos turísticos como Lapa, Copacabana e Ipanema.

Los dos estudiantes británicos que fueron drogados y robados en Brasil en agosto

Líder fugitivo llevado ante la justicia

La presunta cabecilla, Raiane Campos de Oliveira, fue arrestada en Río de Janeiro en enero de 2026 tras meses de fuga, según informó la policía. Los agentes vigilaron sus movimientos como parte de una operación más amplia de narcotráfico antes de realizar la detención.

Campos de Oliveira supuestamente tenía 25 antecedentes penales, 13 de los cuales estaban relacionados con estafas similares. Al momento de su arresto, la policía informó que había sido liberada recientemente de una condena de seis meses de prisión por delitos relacionados.

Los otros dos sospechosos fueron detenidos previamente en agosto y septiembre de 2025 y ahora enfrentan cargos que incluyen robo calificado y asociación delictiva.

Dentro de la estafa de "Buenas noches, Cenicienta"

La estafa de Buenas noches Cenicienta generalmente implica a individuos bien vestidos, a veces descritos como trabajadores sexuales, acompañantes o lugareños amigables, que se acercan a los turistas en bares o clubes nocturnos y se ofrecen a comprarles bebidas.

Supuestamente, estas bebidas contienen potentes sedantes como Rohypnol, GHB, clonazepam o escopolamina, que pueden causar amnesia, desorientación e incapacitación en cuestión de minutos.

Una vez que las víctimas quedan inconscientes o no pueden defenderse, los agresores, según se informa, les roban dinero en efectivo, tarjetas bancarias, teléfonos, pasaportes y otros objetos de valor antes de abandonarlos o huir del lugar. Dado que las drogas pueden borrar la memoria, muchas víctimas apenas recuerdan lo ocurrido, lo que dificulta la identificación de sospechosos y la recuperación de los bienes robados.

Las autoridades han vinculado la estafa tanto a grupos criminales oportunistas como a redes más organizadas que atacan a turistas en las zonas de ocio nocturno brasileñas. También se han presentado casos de robo de pasaportes y transacciones bancarias no autorizadas, dejando a los visitantes sin recursos y en apuros.

Por qué los turistas extranjeros son presa fácil

La policía y los asesores de seguridad turística afirman que los visitantes extranjeros, especialmente aquellos que desconocen el entorno y el sistema legal locales, pueden ser percibidos como presas fáciles. Muchos turistas llevan tarjetas bancarias con límites altos, teléfonos caros y poco conocimiento de las estafas más comunes, lo que los convierte en blancos atractivos.

En algunos casos, las víctimas han quedado abandonadas o requieren tratamiento médico después de los efectos de las drogas, lo que aumenta las preocupaciones sobre la seguridad personal en los principales distritos de vida nocturna.

Unas simples precauciones pueden salvar tu viaje

Los expertos en viajes y la policía recomiendan que los turistas tomen precauciones para reducir el riesgo de ser víctimas de este tipo de estafas:

Nunca aceptes bebidas de desconocidos sin ver cómo las preparan.

Mantenga su bebida a la vista en todo momento y no la deje desatendida.

Quédate con compañeros de confianza y comparte tus planes con amigos o familiares.

Evite llevar desconocidos a su alojamiento, ya sea un hotel o un alojamiento privado.

Las asociaciones de turismo también enfatizan el conocimiento del entorno y sugieren que los visitantes se queden en lugares confiables con personal de seguridad y personal informado.

Se insta a los turistas a tener precaución tras el aumento de estafas en la vida nocturna brasileña

Las autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (FCDO) han advertido que delincuentes utilizan aplicaciones de citas y encuentros sociales para atacar a extranjeros en Brasil, lo que provoca casos de adulteración de bebidas, robos y hurtos. Se insta a los turistas a ser precavidos y vigilar sus pertenencias e interacciones.

La policía y los defensores de la seguridad turística destacan que, si bien Brasil sigue atrayendo a millones de visitantes cada año, la concienciación y la precaución son esenciales para disfrutar de la oferta cultural y la vida nocturna del país sin incidentes.