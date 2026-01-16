La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) ha lanzado un llamamiento digital directo a los ciudadanos chinos. La iniciativa, difundida a través de la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter), incluye vídeos de reclutamiento en mandarín e instrucciones detalladas.

La medida, que sigue a iniciativas similares exitosas en Rusia, busca cultivar una nueva generación de informantes dentro del aparato estatal chino. Sin embargo, la naturaleza abierta de la campaña ha provocado un debate internacional, y muchos se preguntan: ¿Acaba de lanzar la CIA una campaña de reclutamiento contra X? ¿Por qué hay tanta confusión en internet?

Un giro estratégico hacia la solicitud digital

La campaña de reclutamiento se centra en dos videos de alta producción diseñados para llegar a miembros del gobierno chino que podrían estar desilusionados con la actual trayectoria política en Pekín. Según un informe de ABC News , los videos muestran a funcionarios chinos ficticios que reflexionan sobre la inestabilidad de sus carreras y el potencial de una "vida mejor" mediante la cooperación con la inteligencia estadounidense.

La agencia está especialmente interesada en personas con acceso a información sobre las políticas económicas, fiscales y comerciales de China , así como en quienes trabajan en los sectores de defensa, seguridad nacional y tecnología avanzada. Al expresar su discreción, la CIA indica que busca activamente socios en la segunda economía más grande del mundo, una región considerada durante mucho tiempo un objetivo difícil debido a su extensa vigilancia interna.

Reacción en línea: escepticismo y confusión

La visibilidad pública de la campaña en plataformas como X y Telegram ha generado una respuesta mixta y a menudo confusa por parte de la comunidad global en línea. Si bien algunos analistas elogian la medida como una adaptación creativa a la vigilancia moderna, muchos usuarios de internet han expresado su desconcierto ante la transparencia de la iniciativa. Algunos han cuestionado si la naturaleza pública de las publicaciones es una auténtica herramienta de reclutamiento o una forma de guerra psicológica destinada a sembrar la paranoia dentro del Partido Comunista Chino (PCCh).

Los críticos en redes sociales también han señalado matices lingüísticos en los videos. Según CBC News , algunos espectadores notaron que el mandarín usado en las narraciones resultaba "incómodo" o una traducción literal del inglés, lo que generó burlas en línea sobre la fluidez cultural de la agencia. A pesar de las burlas, los videos acumularon millones de visualizaciones a los pocos días de su lanzamiento, alcanzando la alta visibilidad que la agencia probablemente pretendía.

Navegando por el Gran Cortafuegos

Para garantizar la seguridad de los posibles activos, la CIA proporcionó instrucciones técnicas específicas junto con los videos. Estas directrices instan a los informantes a utilizar redes privadas virtuales (VPN) cifradas que no estén ubicadas en China, Rusia ni otros países hostiles. También recomiendan el uso de la red Tor y la Dark Web para eludir el "Gran Cortafuegos", el extenso sistema de censura de internet de Pekín.

El comunicado oficial de la CIA enfatiza que la seguridad de quienes estén dispuestos a colaborar es de suma importancia. La agencia ha aplicado con éxito este enfoque digital en Rusia, donde, según las autoridades, ha obtenido resultados significativos. La expansión al mandarín, farsi y coreano indica una estrategia más amplia de inteligencia estadounidense para eludir a los medios de comunicación estatales y llegar directamente a los ciudadanos en regímenes autoritarios.

Pekín denuncia una "provocación política"

La reacción de Pekín ha sido, como era previsible, severa. Liu Pengyu, portavoz de la embajada china en Washington, acusó a Estados Unidos de librar una "campaña sistemática de desinformación" y advirtió que los intentos de debilitar el vínculo entre el PCCh y el pueblo chino fracasarían inevitablemente.

El Ministerio de Seguridad del Estado chino también ha respondido con sus propias advertencias públicas, animando a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad extranjera sospechosa. Según Al Jazeera , algunos comentaristas chinos han desestimado los esfuerzos de la CIA como una señal de desesperación, sugiriendo que el reclutamiento público de espías indica una falta de recursos sobre el terreno.

El futuro de la inteligencia humana

El director de la CIA, John Ratcliffe, ha defendido la campaña, afirmando que China pretende dominar el mundo "económica, militar y tecnológicamente", y que la agencia debe responder con "urgencia y creatividad". Al trasladar los esfuerzos de reclutamiento a la luz pública, la CIA se adapta a una era de "vigilancia técnica universal" donde las reuniones clandestinas tradicionales son cada vez más difíciles de llevar a cabo.

A medida que se intensifica la guerra fría digital entre las dos superpotencias, la última jugada de la CIA pone de relieve cómo la primera línea del espionaje se ha trasladado de los callejones oscuros a las redes sociales. Queda por ver si la agencia podrá convertir los "me gusta" y los "retweets" en información procesable, pero sin duda la campaña ha logrado que el mundo —y también internet— tomen nota.

Expansión global del reclutamiento digital

La ofensiva de la CIA en mandarín no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia global más amplia para utilizar el panorama digital para la recopilación de inteligencia humana (HUMINT). Se han publicado instrucciones similares en farsi y coreano, dirigidas a individuos en Irán y Corea del Norte.

A medida que el mundo entra en una era de creciente competencia entre grandes potencias, la decisión de la CIA indica que la batalla por la información se ha trasladado firmemente al ámbito digital. La disposición de la agencia a utilizar plataformas como X —oficialmente bloqueada en China, pero a la que millones de personas acceden mediante VPN— demuestra una nueva era de solicitud proactiva y pública de inteligencia. El éxito de esta iniciativa probablemente se medirá no por la cantidad de respuestas, sino por la calidad de los secretos de alto nivel que eventualmente puedan llegar a Langley.