Si tu feed de redes sociales de repente se siente más cálido, más ruidoso y extrañamente familiar, no te lo imaginas. Los usuarios de TikTok e Instagram han estado reviviendo la estética, los sonidos y los hábitos de 2016, marcando el comienzo de un movimiento viral que muchos han denominado "Tendencia 2016" o "2016 es el nuevo 2026".

Filtros brillantes y sobresaturados que recuerdan a los inicios de Instagram, el regreso de las orejas de perro de Snapchat y canciones pop de hace una década dominan los feeds. TikTok informa que el hashtag #2016 se disparó más del 450 % en EE. UU. en las últimas semanas, mientras que las búsquedas de "canciones de 2016" y "maquillaje de 2016" se dispararon drásticamente solo en enero.

Por qué el 2016 todavía nos toca la fibra sensible

Para los millennials más jóvenes y la generación Z mayor , 2016 ocupa un espacio emocional único. Fue el año de Pokémon Go , cuando la gente se reunía al aire libre para perseguir criaturas virtuales, y cuando las redes sociales aún se sentían más lúdicas que performativas. Los clips de Musical.ly, los retos de maniquíes y las publicaciones sin filtro sobre la vida nocturna definieron un internet que se sentía comunitario y de bajo riesgo.

Los fumadores
En 2016, The Chainsmokers lograron un éxito masivo con éxitos que encabezaron las listas como "Roses" (con ROZES), "Closer" (con Halsey) y "Don't Let Me Down" (con Daya).

Culturalmente, el año se ha convertido en una abreviatura de "antes": antes de la fatiga de los algoritmos, antes de la disrupción de la era de la pandemia y antes de la presión constante para monetizar la atención.

Música que impulsa el renacimiento

La música ha surgido como el motor más fuerte del regreso de 2016. Las canciones de ese año están subiendo en las listas nuevamente, más notablemente Lush Life de Zara Larsson, que recientemente volvió al Top 10 del Reino Unido después de musicalizar miles de videos de TikTok impulsados por la nostalgia.

Los datos de streaming muestran un aumento significativo en las listas de reproducción de "2016", con los éxitos pop de Drake , Rihanna , Justin Bieber y The Chainsmokers una vez más dando forma a los hábitos de escucha.

Varios artistas han aprovechado el momento, publicando nuevamente recuerdos y reconociendo la tendencia de manera divertida, reforzando el ciclo de retroalimentación entre fanáticos y creadores.

Moda, filtros y rebelión digital

El lenguaje visual de 2016 —gargantillas, vaqueros ajustados, auriculares con cable y maquillaje maximalista— ha regresado como una opción estética y una sutil protesta. Los estrategas de redes sociales señalan que estos elementos retro simbolizan la resistencia a las plataformas hiperoptimizadas actuales, evocando una época anterior a los carruseles, los Reels y la constante presión algorítmica.

Los 'Kylie Lip Kits' de la estrella de reality Kylie Jenner (entonces conocida como '@kingkylie' en las redes sociales) fueron artículos muy populares en 2016.

En 2016, publicar parecía algo casual. Una foto de un brunch o una instantánea borrosa de una salida nocturna no exigían métricas de interacción ni una estrategia viral. Recrear esa época ahora ofrece a los usuarios una sensación de autonomía en un entorno digital cada vez más automatizado.

La psicología detrás de los 'Throwbacks'

Los psicólogos argumentan que la nostalgia se intensifica durante periodos de incertidumbre. Según una investigación de 2024 sobre la memoria y el procesamiento emocional , revivir imágenes y momentos culturales del pasado puede aumentar el estado de ánimo positivo y reducir los afectos negativos, incluso cuando los recuerdos son agridulces.

Mujer triste con teléfono
¿Qué hizo del 2016 un año icónico y por qué vuelve a estar de moda?

El contenido nostálgico ayuda a las personas a comparar su pasado y su presente, reforzando la identidad y la continuidad personal. Es importante destacar que también puede ofrecer distancia emocional de los factores estresantes actuales, haciendo que el pasado se sienta más seguro y coherente que el presente.

Los expertos señalan que la nostalgia rara vez se relaciona con la precisión. Resalta selectivamente la alegría, la libertad y la conexión, a la vez que suaviza la incomodidad. En este sentido, 2016 funciona menos como un año histórico y más como un ancla emocional.

No todo el mundo lo está romantizando

La tendencia también ha enfrentado resistencia. Los críticos señalan que 2016 estuvo marcado por la agitación política , incluyendo el Brexit y la primera victoria electoral de Donald Trump , así como por las muertes de celebridades de alto perfil que lo convirtieron en un año profundamente divisivo. Para algunos, este filtro color de rosa se siente como una amnesia cultural.

Salida del Reino Unido de Europa
Mientras el Reino Unido sale de Europa, los manifestantes exigen el voto popular para que los votantes puedan tener la última palabra sobre la relación de su país con la UE después del Brexit o posiblemente revocar por completo el artículo 50.

Los psicólogos argumentan que esta tensión es precisamente lo que confiere a la nostalgia su poder. Los acontecimientos significativos actúan como marcadores de la memoria, permitiendo a las personas orientarse en tiempos de cambio en lugar de reescribir la historia.

¿Por qué la fijación con el 2016?

En definitiva, la tendencia "2016 es el nuevo 2026" se trata menos de regresión y más de recalibración emocional. Refleja un deseo colectivo de optimismo, una cultura compartida y la simplicidad digital en una era definida por la velocidad y la saturación.

Ya sea que la tendencia se desvanezca o transforme la cultura pop a largo plazo, su mensaje es claro: cuando el presente se siente abrumador, mirar atrás, incluso brevemente, puede brindar una sensación de estabilidad.

Para muchos, 2016 no representa la perfección, sino la posibilidad, y eso, en 2026, es suficiente.