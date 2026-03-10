La estrella estadounidense Paris Hilton regresó a los titulares, no por una aparición en pasarela ni por el lanzamiento de un producto o una canción, sino por algo mucho más personal: vivir con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Hilton se niega a ver el TDAH como un defecto. En cambio, lo reconoce como parte de su identidad, algo que moldea su creatividad y su forma de afrontar el trabajo y la vida.

Aceptar el TDAH: del estigma a la fortaleza

El TDAH afecta a millones de personas en todo el mundo y, con esta condición, resulta difícil prestar atención, controlar los impulsos y tomar decisiones. Siempre se ha considerado este trastorno desde una perspectiva médica, pero se ha malinterpretado, especialmente en mujeres, cuyos síntomas suelen presentarse de forma diferente y no se diagnostican hasta la edad adulta.

Hilton, a quien le diagnosticaron TDAH cuando tenía 20 años, ha hablado abiertamente sobre cómo su experiencia la ha transformado de una situación de confusión y vergüenza a una situación de empoderamiento y defensa.

En su entrevista con People, Hilton enfatizó que su condición "no es algo que necesite solución". Relacionó su TDAH con las mismas cualidades que la han ayudado a triunfar en muchos otros campos. "No sería la empresaria que soy hoy sin él", afirmó, señalando que el cableado único de su cerebro impulsa su capacidad de pensar creativamente, asumir riesgos e innovar.

Estrategias prácticas para la vida diaria

Además de cambiar su perspectiva, Hilton ha detallado cómo maneja sus síntomas con estrategias concretas, como rutinas estructuradas, orientación profesional y herramientas prácticas.

Un pilar fundamental de su enfoque es colaborar con profesionales de la salud para diseñar un plan de tratamiento que se adapte a su estilo de vida y necesidades. Hilton ha hablado de su participación en la campaña "Embrace Your Sparkle" y del uso de medicamentos para el TDAH por la noche. Según ella, esto le ayuda a mantenerse concentrada durante todo el día.

La estructura juega un papel vital en el manejo de los síntomas de Hilton. Ella comenta que los cuadernos, las notas adhesivas y las pizarras blancas la ayudan a mantenerse organizada en medio de su ajetreada vida como madre y propietaria de una empresa. "Es fundamental tener estructura, tener horarios", compartió, destacando que la planificación intencional es esencial al compaginar múltiples roles.

Creando entornos organizados

La defensa de Hilton ha trascendido su vida cotidiana para abarcar el diseño ambiental a mayor escala. A través de su serie de videos "Inclusive by Design" , mostró cómo adaptó su hogar y sus espacios de trabajo para apoyar mejor la neurodiversidad. Desde sistemas de almacenamiento transparentes hasta cajones etiquetados y mobiliario ergonómico, estas modificaciones buscan reducir la sobrecarga sensorial, mejorar la visibilidad y crear espacios tranquilos y funcionales que beneficien a las personas con TDAH.

En otra entrevista , explicó que su énfasis en el entorno coincide con la evidencia de que las personas con TDAH suelen tener dificultades con la permanencia de los objetos. Esto significa que las cosas pueden parecer inexistentes cuando están fuera de la vista. Esto convierte la organización visual en una herramienta muy útil para su vida diaria.

Convertir las luchas en trabajo de defensa

Si bien Hilton ve su TDAH como una fuente de creatividad, también reconoce los desafíos que acompañaron el diagnóstico tardío.

Al reflexionar sobre su juventud, señaló que la falta de comprensión sobre la neurodiversidad le dificultaba la escuela. "Perdía constantemente mis tareas, me metía en problemas con los profesores... Sentía que algo andaba mal conmigo y me ponía triste, pero luego simplemente lo disimulaba o, como que, intentaba fingir que no pasaba nada", recordó Hilton.

Esta historia personal ahora respalda su objetivo más amplio, que es crear espacio para otros que pueden sentirse solos en sus diferencias.

La defensa de Hilton no es meramente retórica. Al compartir sus tácticas de gestión y replantear el TDAH como una fortaleza, busca eliminar el estigma y lograr que más personas hablen sobre lo que significa vivir con neurodivergencia.

Construyendo un futuro más allá del estigma

La afirmación de Hilton de que el TDAH es un "superpoder" forma parte de un cambio cultural más amplio hacia el reconocimiento de la neurodiversidad como un espectro de fortalezas y desafíos. Al combinar la perspectiva personal con herramientas prácticas, ofrece una perspectiva equilibrada sobre cómo las personas neurodivergentes pueden aprovechar su singularidad y, al mismo tiempo, gestionar los síntomas eficazmente.

A medida que la neurodiversidad continúa ganando visibilidad en el discurso público, la voz de Hilton agrega un ejemplo de alto perfil de lo que significa prosperar con TDAH en el mundo moderno.