El entorno y la familia de Bruce Willis se vio obligado a desmentir rumores de su muerte una vez más, después de que una ola de noticias falsas aseguró que el artista estadounidense había sucumbido a sus irremediables problemas de salud.

El engaño cayó mientras Willis continúa viviendo con demencia frontotemporal, o DFT, un diagnóstico que su esposa Emma Heming Willis compartió públicamente a principios de 2023. El informe dice que su condición es estable, aunque está empeorando lentamente, lo que es mucho menos dramático que la versión que circuló por las redes sociales.

Esa distinción importa. Willis ya lleva tres años viviendo con DFT, y la brecha entre lo conocido y lo que internet prefiere inventar se ha ampliado tanto que la ficción se hace pasar por noticia. En un podcast reciente citado en el informe, Emma afirmó que su esposo "sigue muy presente en su cuerpo" y que aún reconoce a su esposa y a su familia, un detalle íntimo que responde a la pregunta que impulsa gran parte de las últimas especulaciones.

Bruce Willis y la máquina de engaños

El rumor sobre Willis no surgió de forma aislada. Happy Mag lo incluye entre una creciente lista de famosos que han sido blanco de rumores de muerte, un sector sórdido de la cultura de internet que ha cobrado nuevo impulso gracias a imágenes generadas por IA y actualizaciones falsas disfrazadas de hechos urgentes.

Fotografías inventadas de camas de hospital e informes falsos sobre muertes de famosos circulan a un ritmo alarmante. Esto ha dado a los bulos un nuevo y desagradable toque de color. Una publicación ya no tiene que parecer absurda para ser errónea. Basta con que parezca plausible el tiempo suficiente para ser compartida.

Un ejemplo reciente involucró a Queen Latifah. El informe indica que una publicación en Facebook pretendía revelar detalles sobre el deterioro de su salud y compartía esas afirmaciones con una imagen generada por inteligencia artificial que la mostraba llorando en una cama de hospital. Los comentaristas, según el informe, respondieron con oraciones y pasajes bíblicos sin percatarse de lo que el artículo describe como numerosas inexactitudes médicas. Latifah luego publicó dos veces en Instagram para cerrar la historia y agradecer a la gente su preocupación, aclarando que las afirmaciones eran falsas y que estaba viva.

Quentin Tarantino se vio envuelto en la misma situación. El informe afirma que corrieron rumores en línea de que había muerto en un ataque con misiles contra Israel la semana pasada, y rápidamente se difundieron imágenes generadas por inteligencia artificial del cineasta escondido en refugios antiaéreos. Un representante declaró posteriormente a TMZ que Tarantino estaba "vivo y bien", una frase que se está volviendo deprimente y familiar en una época en la que las figuras públicas ahora necesitan desmentidos oficiales de sucesos que nunca ocurrieron.

Bruce Willis, el reconocimiento familiar y los hechos

El caso de Willis tiene un peso diferente porque ya hay una enfermedad real en el centro. La DFT no es una floritura sensacionalista ni una teoría de un fan. Es la condición que su esposa reveló en 2023, y el artículo describe su situación actual con mesura, no con sensacionalismo. No se encuentra bien, recibe atención médica y, según el relato de Emma, ​​sigue presente con sus seres queridos.

Por eso también la última pregunta, si Willis aún reconoce a su familia, resulta comprensible y a la vez un tanto intrusiva. La única respuesta verificada en el informe proviene de su esposa, quien afirmó en el podcast que sí reconoce a su esposa y a su familia. Más allá de eso, las afirmaciones más ruidosas que circulan en internet no están confirmadas allí y deben tomarse con cautela.

Hay otro detalle en el artículo que desmiente el ruido. Mientras cuidaba a su esposo, Willis dijo que su amor no ha hecho más que crecer, lo cual no es el tipo de historia que alimenta un ciclo de engaños, sino que dice mucho más sobre la realidad de la situación que cualquier imagen manipulada. Estas historias no caen en lo abstracto. Llegan al interior de una familia que ya está haciendo el duro trabajo de sobrellevar la situación.

Willis celebrará su 71.º cumpleaños el 19 de marzo, señala el informe, todavía bajo el cuidado de su esposa y aún reconocido, según el relato de ella, como él mismo dentro del círculo familiar.