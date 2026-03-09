Dakota Johnson hace su debut como rostro de la campaña Primavera 2026 de Calvin Klein, apareciendo en una serie de fotos provocativas y un cortometraje que muestran la colección clásica de mezclilla y ropa interior Ultralight de la marca.

La actriz de 36 años fue fotografiada por Gordon von Steiner en una casa en Topanga, California, donde fue capturada descansando en varios estados de desnudez, vistiendo solo jeans y piezas de ropa interior minimalistas que recuerdan la estética icónica de la marca de los años 90.

"Fue muy relajado", recordó Johnson en una entrevista con la revista Elle sobre la relajada sesión de fotos. "Había mucha música genial, muchos chistes, yo andaba prácticamente desnudo por ahí, y mucha gente evitaba el contacto visual conmigo".

La campaña se centra en el concepto de una mujer disfrutando de momentos tranquilos en casa, con Johnson leyendo guiones, relajándose en un sofá, moviéndose alrededor de una mesa de billar y bailando libremente por la casa. El cortometraje que acompaña a la campaña, según informó The Cut , muestra a Johnson en momentos divertidos, como usar granadas para cubrirse el pecho y saltar en una cama vestida solo con vaqueros.

"Los jeans y la ropa interior de Calvin Klein tienen una calidad atemporal que te permite sentirte como en casa desde el primer momento", compartió Johnson en una declaración a Calvin Klein. "Cuando una mujer está sola en casa trabajando, leyendo o haciendo lo que sea, puede sentirse muy liberadora y sensual. Canalizar eso y combinar esa energía con la iconografía de Calvin Klein me pareció singular y clásico a la vez".

La actriz enfatizó el mensaje de empoderamiento y comodidad de la campaña. "Me encanta que esta campaña celebre la comodidad, la libertad y la sensualidad en tus propios términos. A veces, para una mujer, simplemente SER es lo más sexy".

El estilo personal de Johnson se refleja en toda la campaña. Luce vaqueros holgados y ajustados de tiro alto, ambos inspirados en los diseños de archivo de Calvin Klein de los años 90. La actriz reveló su peculiar truco de estilismo para los vaqueros holgados en su entrevista con Elle.

"Me encantan los jeans holgados porque complementan cualquier outfit, y estos son perfectos para combinar con una blusa elegante; lo que hago es doblar la cintura para no usar cinturón y así queda mejor", explicó.

En un momento de franqueza, Johnson desmintió un mito popular sobre el cuidado de la mezclilla. Cuando le preguntaron sobre la práctica de meter los jeans en el congelador en lugar de lavarlos, respondió de inmediato: "No, eso es asqueroso. Es absolutamente asqueroso. Además, ¿tienes un congelador en casa? No. Solo los congeladores matan las bacterias. Soy muy limpia y voy a meter esos cachorritos en la lavadora todos los días, todos los días".

La campaña destaca varias líneas de productos, como el sujetador Perfectly Fit Ultralight con tecnología de copa espaciadora, los vaqueros Archive High Rise Slim y los vaqueros holgados. Johnson habló sobre sus preferencias en ropa interior, señalando que usa pantalones cortos en casa, pero también prefiere opciones de cobertura mínima.

"La ropa interior Calvin que más me gusta ahora mismo son los calzoncillos tipo bóxer, porque duermo con ellos y luego puedo moverme por casa por la mañana y hacer cosas", dijo. "Cuando llego a casa, me quito los pantalones, sobre todo si hace calor, así que siempre estoy en ropa interior en casa; así soy yo".

Añadió riendo: "Básicamente uso ropa interior hecha con hilo dental. Soy de esas personas. Y Calvin también la fabrica... Sientes que no lleva nada, y eso es maravilloso para mí".

Johnson expresó su genuino entusiasmo por la colaboración, calificándola de "el mejor concierto que he tenido. Realmente cumplen todos mis requisitos".

La campaña llega poco después de que Johnson asistiera al desfile de otoño de 2026 de Calvin Klein durante la Semana de la Moda de Nueva York en febrero, donde se sentó en primera fila junto a Brooke Shields y Jennie de Blackpink. El desfile estuvo encabezado por la directora creativa Veronica Leoni, cuya colección se inspiró en los archivos de Klein de finales de los 70 y principios de los 80.

Johnson elogió el trabajo de Leoni y señaló: "Es tan clásico y creo que es tan elegante. Verónica es tan talentosa. Hay tantas piezas en esta colección que estoy entusiasmado".

La campaña de primavera 2026 representa un regreso a la estética minimalista característica de Calvin Klein, centrándose en los momentos naturales, el estilo desenfadado y la confianza que brinda llevar prendas básicas cómodas y bien ajustadas. Al elegir a Johnson como rostro de la campaña, la marca continúa su tradición de presentar actrices de Hollywood que encarnan un estilo estadounidense relajado y sofisticado.