Ahora que 62 millones de estadounidenses tienen 65 años o más y se espera que otros 20 millones se unan a ellos en las próximas dos décadas, más jubilados están dejando de lado las grandes ciudades y dirigiéndose a lugares donde sus vecinos todavía los saludan.

Actualmente, hay aproximadamente 62 millones de personas en Estados Unidos de 65 años o más. Esto representa aproximadamente el 18 % de la población total, y la cifra sigue aumentando. Durante los próximos 20 años, las proyecciones sugieren que otros 20 millones superarán ese umbral.

Lo que muchos de ellos quieren no es una comunidad cerrada con un campo de golf en Scottsdale ni un condominio en el centro de Miami. Quieren un pueblo pequeño con un hospital decente, un lugar para caminar, una casa que no necesite una segunda hipoteca para pagar, y suficiente actividad para que las tardes de los martes no se sientan idénticas a las mañanas de los sábados.

Estos 10 pueblos siguen apareciendo en esas listas. Y con razón.

1. Canandaigua, Nueva York

Enclavado en la región de Finger Lakes, al norte del estado de Nueva York, Canandaigua se encuentra en el extremo norte del lago Canandaigua, el tipo de lugar donde la gente todavía sale en pontones las mañanas entre semana y los pescadores prueban suerte con la trucha. El Parque Kershaw, con sus nueve acres, ofrece una costa sin tener que luchar por el espacio.

La atención médica se brinda a través del Hospital FF Thompson, parte de la red de UR Medicine, que cubre urgencias y atención geriátrica. Las opciones de residencia para personas mayores incluyen Clark Meadows en Ferris Hills y Horizons. Los Jardines Sonnenberg y la Sociedad Histórica del Condado de Ontario completan el calendario de voluntariado.

2. Charlottesville, Virginia

A una hora de Richmond, sede de la Universidad de Virginia, y recientemente nombrada "El Lugar Más Feliz para Jubilarse" por una editorial de Washington D. C. El centro comercial peatonal Downtown Mall hace que los recados parezcan menos recados. El Centro Médico de la Universidad de Virginia es la base de la atención médica, mientras que The Centre at Charlottesville ofrece desde clases de yoga hasta grupos de lectura para adultos mayores. Hay opciones de residencia asistida como The Blake at Charlottesville.

El costo de vida es ligeramente superior al promedio nacional. La mayoría de quienes se mudan aquí parecen decidir que vale la pena el cambio.

3. Paso Robles, California

Precio medio de la vivienda: aproximadamente $749,000. Suena brutal hasta que recuerdas que el promedio en California es unos $20,000 más alto. En resumen, esa es la propuesta de Paso Robles: paisajes de la Costa Central y clima moderado todo el año con un ligero descuento sobre el precio habitual en el estado.

Casi el 20% de los residentes son mayores de 65 años, lo que crea una comunidad de iguales arraigada que importa más de lo que la gente espera. La atención médica se brinda a través de Las Tablas Medical Group, Centros de Salud Comunitarios y Adventist Health Twin Cities. La vida social se centra en la región vinícola: eventos Art After Dark, festivales de temporada, etc.

4. Lititz, Pensilvania

Pensilvania domina por completo las clasificaciones de jubilación de los pueblos pequeños. Un estudio reciente de GOBankingRates lo clasificó en el puesto 22 de los 50 mejores. Lititz, en el condado de Lancaster, es una de las razones.

El Parque Lititz Springs alberga festivales. El Sendero Ferroviario de Warwick a Ephrata, un corredor ferroviario reconvertido, ofrece rutas llanas y seguras para caminar y andar en bicicleta. El Centro Médico Regional Heart Lancaster se encarga de la atención médica; la Comunidad de Jubilados United Zion ofrece servicios de vida independiente mediante asistencia. Y la Panadería Julius Sturgis Pretzel, la primera panadería comercial de pretzels de Estados Unidos, responde con claridad a la pregunta "¿y qué haces por aquí?".

5. Lewes, Delaware

Aquí es donde las matemáticas se ponen interesantes. Delaware no cobra impuestos estatales sobre las ventas. Los impuestos sobre la propiedad están entre los más bajos del país. Lewes se ha clasificado entre las ciudades más seguras del estado en los últimos años, y Beebe Healthcare ofrece atención médica confiable. La playa está justo al lado. También el Centro para Personas Mayores de Lewes.

Si está buscando una jubilación costera que no requiera un presupuesto costero, Lewes es la respuesta a la que recurren muchas personas.

6. Grove, Oklahoma

Grove se encuentra en el Gran Lago de los Cherokees, con más de 2100 kilómetros de costa. Una extensión de costa impresionante para un pueblo del que la mayoría de la gente desconoce.

Precio medio de la vivienda: aproximadamente $272,000, muy por debajo del promedio nacional de $355,000. El Hospital INTEGRIS Health Grove ofrece atención médica. Grandwood Assisted Living se encarga de las viviendas para personas mayores. La vida al aire libre aquí gira en torno al lago: pesca, paseos en bote y sentarse en un muelle sin hacer absolutamente nada.

Es bastante difícil discutir su valor.

7. Easton, Maryland

En la Costa Este, cerca de la Bahía de Chesapeake, Easton combina la vida cultural con el acceso al agua. El Teatro Avalon y el Museo de Arte de la Academia mantienen la actividad. El Parque Idlewild y la red de Senderos de Easton ofrecen opciones al aire libre durante todo el año.

La atención médica se ofrece a través del Centro Médico Shore de la Universidad de Maryland en Easton. Entre las comunidades para personas mayores se incluyen Bayleigh Chase, una comunidad de retiro Acts Retirement-Life, y Candlelight Cove.

8. Montaña Signal, Tennessee

Ubicado en la meseta de Cumberland, a 15 minutos de Chattanooga, pero con algunos grados menos en verano, algo que en Tennessee es muy importante. El parque Signal Point y el parque del condado Shackleford Ridge ofrecen rutas de senderismo y vistas al valle del río Tennessee. Bajas tasas de delincuencia. La oferta de alojamiento abarca desde casas históricas de entre $300,000 y $560,000 hasta modernas residencias para personas mayores en Alexian Village.

El acceso a la atención médica llega a Chattanooga a través del Sistema de Salud Erlanger y el Hospital CHI Memorial. Disfruta de la tranquilidad de la montaña con infraestructura médica de nivel urbano a un corto trayecto en coche.

9. Camden, Maine

El Parque Estatal de Camden Hills cuenta con más de 48 kilómetros de senderos para caminatas. El pueblo se encuentra en la bahía de Penobscot, una costa que te hace comprender por qué la gente se retira a Nueva Inglaterra a pesar del invierno.

Precio medio de la vivienda: aproximadamente 632.000 dólares. Las viviendas para personas mayores incluyen Quarry Hill y Windward Gardens. El Hospital MaineHealth Pen Bay cubre la atención médica. Y aquí está el detalle que cuenta la verdadera historia: más del 36 % de los residentes de Camden tienen 65 años o más. La ciudad ya se ha convertido en lo que otros lugares intentan ser.

10. Grand Marais, Minnesota

La última entrada se encuentra en la orilla noreste del Lago Superior. Artist's Point se adentra en el lago. El Área Silvestre de Canoas de Boundary Waters está a las puertas. El precio promedio de la vivienda es de aproximadamente $393,000. North Shore Health ofrece atención de emergencia y a largo plazo. Los Apartamentos Sawtooth Ridge ofrecen vivienda independiente.

Pero el atractivo para cierto tipo de jubilado reside en el mundo creativo. La Escuela Popular North House ofrece cursos de carpintería, construcción naval y artes textiles. La Colonia Artística Grand Marais opera desde 1947. Si su plan de jubilación implica crear algo con las manos en lugar de verlo en una pantalla, esta es la ciudad ideal.

¿Qué los une?

Si dejamos de lado la geografía, encontramos las mismas tres cosas en cada entrada de esta lista: un hospital al alcance, vivienda que no requiere saquear una herencia y suficiente vida comunitaria para que las semanas no se confundan. Ninguno de estos lugares es para todos. Paso Robles, con $749,000, y Grove, con $272,000, se adaptan a presupuestos completamente diferentes.

Pero la tendencia que comparten es real. Los jubilados eligen pueblos, no ciudades. Y los pueblos que lo están logrando suelen tener algo en común: fueron construidos para vivir, no para pasar.

Grand Marais lleva enseñando a construir barcos desde 1947. Más de un tercio de la población de Camden ya está compuesta por jubilados. Lewes no cobra impuestos sobre las ventas y se encuentra en una playa. Los detalles varían. El patrón se mantiene.