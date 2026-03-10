Si has estado seleccionando cuidadosamente tu vestuario de trabajo pero aún sientes que tus colegas te perciben como "junior" y uno estás recibiendo el trato, ascenso o reconocimiento que mereces, tus zapatos podrían ser parte del problema.

Natalie Timperio, profesional de comunicaciones corporativas con más de una década de experiencia, se volvió viral en TikTok tras compartir sus consejos sobre cómo el calzado puede influir sutilmente en la percepción del entorno laboral. En el video, explica que si bien un blazer, unos pantalones a medida o una blusa impecable pueden transmitir profesionalidad, los zapatos son los que completan el mensaje.

"En un entorno laboral corporativo, veo que la mayoría de las mujeres tienden a centrarse en blazers, pantalones, etc., pero los zapatos son lo que marca la diferencia", dijo Timperio. Añadió que para ella, vestirse es una estrategia y considera el calzado un elemento clave en su visión profesional.

Zapatos que podrían leerse como 'Junior'

Timperio identificó varios estilos de calzado que ella denomina "zapatos de señalización júnior", que pueden sugerir involuntariamente un nivel más básico. Estos incluyen:

Bailarinas con núcleo ultra-ballet , a menudo delicadas y redondeadas;

, a menudo delicadas y redondeadas; Mocasines gruesos con calcetines visibles;

Tacones demasiado delicados y;

y; Calzado suave, tipo pantuflas , como las UGG.

"Zapatos como estos pueden parecer más juveniles porque se asocian estrechamente con la moda estudiantil o de tendencia", explicó. "Ahora bien, algunas de estas pueden ser elecciones de moda intencionales, ya que priorizas tu estilo personal. Pero recuerda, en el ámbito empresarial, normalmente se te percibe como elegante o competente, pero no a menudo como ambas cosas".

Por qué son importantes los zapatos en el lugar de trabajo

Si bien el calzado por sí solo no impedirá que alguien obtenga un ascenso (el desempeño, la ética laboral y las habilidades interpersonales son mucho más importantes), Timperio enfatizó que la apariencia todavía juega un papel.

"La mayoría de la gente elige instintivamente su atuendo más elegante al vestirse para una entrevista de trabajo", dijo. "Quieren causar una buena primera impresión. Si bien la experiencia es fundamental, la apariencia refuerza esa impresión. El mismo principio se aplica a la ropa de trabajo diaria. La elección del calzado puede transmitir sutilmente la impresión de que alguien es refinado, capaz y está listo para asumir mayores responsabilidades".

Calzado que denota antigüedad y profesionalismo

Timperio recomienda zapatos con estructura, líneas limpias y materiales pulidos , que tienden a transmitir autoridad y confianza. Algunos ejemplos incluyen:

Zapatos planos cerrados

Mocasines clásicos de piel

Tacones de gatito puntiagudos

Botines con tacón moderado

"Este tipo de zapatos suelen tener una forma definida y una silueta de peso medio", explicó. "Esa estructura puede aportar una sensación de orden a un atuendo, lo que se alinea con la profesionalidad percibida en entornos corporativos".

Calzado que denota antigüedad y profesionalismo

Timperio recomienda zapatos con estructura, líneas limpias y materiales pulidos, que suelen transmitir autoridad y seguridad. Algunos ejemplos son: zapatos planos cerrados, mocasines clásicos de cuero, tacones de gatito puntiagudos y botines de tacón moderado.

"Este tipo de zapatos suelen tener una forma definida y una silueta de peso medio", explicó. "Esa estructura puede aportar una sensación de orden a un atuendo, lo que se alinea con la profesionalidad percibida en entornos corporativos".

Bolsos de trabajo: el toque final para un look elegante

No solo los zapatos delatan antigüedad; tu bolso de trabajo influye mucho en la percepción. Timperio explica que los bolsos de cuero estructurados con detalles mínimos transmiten experiencia y autoridad, mientras que los bolsos tote abultados o holgados con objetos visibles suelen parecer de gama baja.

"Los profesionales principiantes suelen llevar bolsos abarrotados, de formas descuidadas y con un desorden visible", dijo. "Se supone que deben estar ordenados, pero en realidad pueden parecer descuidados".

'Los empleados de nivel medio suelen elegir algo más estructurado (hardware mediano, marca discreta) que denota estilo y competencia.'

En resumen: la estructura transmite autoridad; un bolso holgado, transición. Un bolso bien elegido puede reforzar sutilmente la idea de que eres una persona refinada, capaz y lista para asumir más responsabilidades.

Equilibrio entre estilo y profesionalismo

Timperio reconoce que la moda de oficina moderna se ha vuelto cada vez más experimental. Tendencias como el look "sirena de oficina", que alcanzó su auge en TikTok en 2024, impulsaron el uso de tops cortos, minifaldas y zapatos abiertos para el trabajo. Si bien estos conjuntos causaron sensación en línea, también reavivaron el debate sobre lo apropiado en entornos profesionales.

La experta en recursos humanos Sunny Lena destacó la controversia en un video viral de TikTok que evaluaba este tipo de atuendos. Su video, que recibió más de 150.000 "me gusta", ilustró cómo algunas tendencias pueden transmitir una imagen errónea de profesionalismo, un punto que refuerza el consejo de Timperio sobre el calzado y los bolsos elegantes.

Por último, el calzado y los accesorios son solo un elemento de la imagen profesional, pero pueden influir sutilmente en cómo los demás perciben la competencia y la disposición para un ascenso. La conclusión de Timperio: si quieres que te vean como alguien experimentado y capaz, elige zapatos y bolsos que transmitan estructura, elegancia y autoridad, y deja los estilos ultramodernos, delicados o tipo pantuflas para tus momentos libres.