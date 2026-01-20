Brooklyn Beckham lleva años respondiéndose a la misma pregunta: ¿a qué se dedica realmente? El hijo de 26 años de la leyenda del fútbol David Beckham y la ex Spice Girl Victoria Beckham ha recorrido diversas carreras, incluyendo el modelaje, la fotografía y aspiraciones a ser chef.

Ahora, con sus lazos familiares cortados públicamente, parece decidido a demostrar que puede valerse por sí mismo económicamente.

Según Celebrity Net Worth, Brooklyn tiene actualmente una fortuna estimada de aproximadamente 10 millones de dólares (7,9 millones de libras). Su esposa, Nicola Peltz, hija del multimillonario Nelson Peltz, posee una fortuna personal estimada en 50 millones de dólares (39,5 millones de libras). La pareja se casó en abril de 2022 en la finca de la familia Peltz en Palm Beach, valorada en 103 millones de dólares (81 millones de libras).

Salsa picante, sake y ofertas de marcas

El principal negocio de Brooklyn es Cloud23, una marca de salsa picante que lanzó a finales de 2024. El nombre hace referencia al número de la camiseta de su padre en el Real Madrid y el LA Galaxy, así como a la fecha en que le propuso matrimonio a Nicola. En declaraciones a la CNBC , declaró: "Diseñé cada detalle de Cloud23. Diseñé la botella desde cero. Le puse nombre. Es como mi bebé".

La salsa se lanzó a nivel nacional en Whole Foods de todo Estados Unidos. Desde entonces, Brooklyn se ha asociado con Barilla, Airbnb y Jefferson's Bourbon para realizar promociones colaborativas. También planea abrir una hamburguesería llamada Beck's Buns, donde Cloud23 estará presente en el menú, según The Drinks Business.

En 2022, cofundó WESAKE, una marca de sake enlatado elaborado en una cervecería japonesa de 280 años de antigüedad. "Siempre he sentido un profundo respeto y curiosidad por la cultura japonesa", declaró a la revista Rolling Stone . "A través de mis viajes, mi pasión por la cocina y la experimentación con nuevos sabores, conocí el sake".

Modelaje, fotografía y redes sociales

Antes de dedicarse a la gastronomía, Brooklyn se ganaba la vida con la moda. Firmó un contrato de 1,27 millones de dólares con Superdry en 2021 para liderar su línea de ropa urbana, aunque la colaboración finalizó al año siguiente. También ha trabajado con Pepe Jeans y Reserved, y ha sido embajador de la marca de smartphones Huawei.

Su carrera como modelo comenzó a los 16 años cuando Burberry lo contrató para una campaña. La decisión provocó la reacción de los profesionales de la industria. El fotógrafo Chris Floyd declaró a The Guardian que se trataba de "puro nepotismo", añadiendo que Brooklyn "no lo ha logrado con esfuerzo, lo cual contradice la imagen que representan sus padres".

Brooklyn también publicó un libro de fotografía titulado "What I See" en 2017. Las críticas no fueron muy amables. El libro incluía títulos simples como "Elefantes en Kenia. Tan difíciles de fotografiar, pero increíbles de ver". Estudió en la Parsons School of Design de Nueva York, pero la abandonó sin terminar la carrera.

Con más de 16 millones de seguidores en Instagram, Brooklyn obtiene ingresos sustanciales gracias al contenido patrocinado. Ha promocionado marcas como Twinkly Lighting, Wendy's y la leche vegetal Silk en sus redes sociales.

Independencia financiera en medio de las consecuencias familiares

La cuestión de la independencia financiera de Brooklyn ha adquirido un nuevo significado tras su explosiva declaración en Instagram del 19 de enero de 2026. Alegó que sus padres lo presionaron repetidamente e intentaron sobornarlo para que firmara la cesión de los derechos comerciales de su nombre antes de su boda, según Fox News.

"Mi negativa a pagar afectó mi sueldo, y desde entonces nunca me han tratado igual", escribió Brooklyn. Añadió que su familia "valora la promoción pública y los patrocinios por encima de todo. La marca Beckham es lo primero".

Los derechos de nombre e imagen son un componente crucial de las ganancias de las celebridades. Mantener el control sobre su propio nombre le permite a Brooklyn buscar acuerdos de patrocinio y emprender negocios sin dividir las ganancias con la operación general de la marca Beckham. Sus padres no han respondido públicamente a las acusaciones.

Por ahora, Brooklyn parece centrado en convertir Cloud23 en lo que él llama un producto básico de la despensa. En su intervención en Brandweek 2025, afirmó que su objetivo es crear algo que perdure. "Esto es algo que quiero transmitirles a mis hijos", afirmó. Queda por ver si sus negocios podrán sostener su estilo de vida a largo plazo.