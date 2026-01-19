Brooklyn Beckham rompió públicamente su silencio con un extenso y emotivo mensaje en el que describe lo que él llama años de "control familiar", "manipulación" y experiencias profundamente dolorosas en torno a su boda. En una serie de Instagram Stories, Beckham contó que durante años intentó mantener la privacidad de sus asuntos familiares, pero se sintió obligado a hablar después de que sus padres y su equipo continuaran interactuando con la prensa. Afirmó que "no desea reconciliarse con su familia" y rechazó las acusaciones de que lo estén controlando, afirmando, en cambio, que se está defendiendo por primera vez en su vida.

Una parte importante de la declaración de Beckham se centró en los acontecimientos previos y durante su boda con Nicola Peltz Beckham, que describió como "traumáticos". Alegó que sus padres intentaron socavar su relación antes de la ceremonia, incluso presionándolo para que renunciara a los derechos de su nombre poco antes de la boda. Beckham afirmó que su negativa a hacerlo causó una tensión duradera. También afirmó que su madre canceló la confección del vestido de novia de Nicola en el último momento, obligándola a buscar urgentemente una alternativa, y que su esposa fue irrespetada repetidamente durante todo el proceso de planificación.

Beckham detalló además un incidente durante la recepción de la boda que describió como humillante. Según su relato, su primer baile con su esposa, planeado con semanas de antelación, fue interrumpido frente a 500 invitados cuando Marc Anthony lo llamó al escenario. Beckham contó que, en lugar de bailar con su esposa, su madre tomó su lugar y bailó con él en lo que describió como un momento inapropiado y profundamente incómodo. Añadió que los comentarios de familiares la noche anterior a la boda, incluyendo afirmaciones de que Nicola "no era de sangre" y "no era de la familia", le dejaron un daño emocional duradero.

En el mensaje, Beckham también criticó lo que describió como la priorización de su familia de la imagen pública y la marca por encima de las relaciones privadas, refiriéndose a la "Marca Beckham" como algo prioritario. Aseguró que la narrativa de que su esposa lo controla es falsa y que, en realidad, se sintió controlado por sus padres durante la mayor parte de su vida. Desde que se separó de su familia, Beckham afirmó que su ansiedad de larga data ha desaparecido y que ha encontrado la paz. Ni David Beckham ni Victoria Beckham han respondido públicamente a sus declaraciones.

También afirma que su ausencia en las celebraciones del 50 cumpleaños de su padre fue consecuencia de que su familia se negó a verlo, y más tarde incluyó a su esposa.

A continuación la transcripción de la declaración completa.

TRANSCRIPCIÓN TITULAR EN INGLÉS

Historias de Instagram de Brooklyn Beckham