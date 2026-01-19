Brooklyn Beckham describe el trauma de su boda y acusa a sus padres de manipulación en un poderoso mensaje contra la familia Beckham
Brooklyn Beckham rompió públicamente su silencio con un extenso y emotivo mensaje en el que describe lo que él llama años de "control familiar", "manipulación" y experiencias profundamente dolorosas en torno a su boda. En una serie de Instagram Stories, Beckham contó que durante años intentó mantener la privacidad de sus asuntos familiares, pero se sintió obligado a hablar después de que sus padres y su equipo continuaran interactuando con la prensa. Afirmó que "no desea reconciliarse con su familia" y rechazó las acusaciones de que lo estén controlando, afirmando, en cambio, que se está defendiendo por primera vez en su vida.
Te puede interesar: La pelea familiar entre los Beckham habría escalado y ahora involucra a abogados: Esto es lo que se sabe
Una parte importante de la declaración de Beckham se centró en los acontecimientos previos y durante su boda con Nicola Peltz Beckham, que describió como "traumáticos". Alegó que sus padres intentaron socavar su relación antes de la ceremonia, incluso presionándolo para que renunciara a los derechos de su nombre poco antes de la boda. Beckham afirmó que su negativa a hacerlo causó una tensión duradera. También afirmó que su madre canceló la confección del vestido de novia de Nicola en el último momento, obligándola a buscar urgentemente una alternativa, y que su esposa fue irrespetada repetidamente durante todo el proceso de planificación.
Beckham detalló además un incidente durante la recepción de la boda que describió como humillante. Según su relato, su primer baile con su esposa, planeado con semanas de antelación, fue interrumpido frente a 500 invitados cuando Marc Anthony lo llamó al escenario. Beckham contó que, en lugar de bailar con su esposa, su madre tomó su lugar y bailó con él en lo que describió como un momento inapropiado y profundamente incómodo. Añadió que los comentarios de familiares la noche anterior a la boda, incluyendo afirmaciones de que Nicola "no era de sangre" y "no era de la familia", le dejaron un daño emocional duradero.
En el mensaje, Beckham también criticó lo que describió como la priorización de su familia de la imagen pública y la marca por encima de las relaciones privadas, refiriéndose a la "Marca Beckham" como algo prioritario. Aseguró que la narrativa de que su esposa lo controla es falsa y que, en realidad, se sintió controlado por sus padres durante la mayor parte de su vida. Desde que se separó de su familia, Beckham afirmó que su ansiedad de larga data ha desaparecido y que ha encontrado la paz. Ni David Beckham ni Victoria Beckham han respondido públicamente a sus declaraciones.
También afirma que su ausencia en las celebraciones del 50 cumpleaños de su padre fue consecuencia de que su familia se negó a verlo, y más tarde incluyó a su esposa.
A continuación la transcripción de la declaración completa.
TRANSCRIPCIÓN TITULAR EN INGLÉS
Historias de Instagram de Brooklyn Beckham
Historia 1
He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado.
No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida.
Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia. Las publicaciones performativas en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido parte integral de la vida en la que nací. Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar para difundir innumerables mentiras en los medios, generalmente a costa de personas inocentes, para preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz.
Historia 2
Mis padres han intentado sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado. Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento, a pesar de lo emocionada que estaba por lucir su diseño, lo que la obligó a buscar urgentemente un vestido nuevo. Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron repetidamente e intentaron sobornarme para que renunciara a los derechos de mi nombre, lo que nos habría afectado a mí, a mi esposa y a nuestros futuros hijos. Se empeñaron en que firmara antes de la fecha de mi boda porque entonces entrarían en vigor los términos del acuerdo. Mi negativa afectó el día de pago, y desde entonces nunca me han tratado igual.
Durante la planificación de la boda, mi madre llegó al extremo de llamarme "malvada" porque Nicola y yo decidimos incluir a mi niñera, Sandra, y a la niñera de Nicola en nuestra mesa, ya que ninguna de ellas tenía marido. Nuestros padres tenían sus propias mesas, igualmente adyacentes a la nuestra.
Historia 3
La noche antes de nuestra boda, mi familia me dijo que Nicola no era de sangre ni de la familia. Desde que empecé a defenderme con mi familia, he recibido innumerables ataques de mis padres, tanto en privado como en público, que fueron enviados a la prensa por orden suya. Incluso mis hermanos fueron enviados a atacarme en redes sociales, antes de que finalmente me bloquearan sin previo aviso el verano pasado.
Mi madre me robó mi primer baile con mi esposa, que habíamos planeado con semanas de antelación, con una romántica canción de amor. Frente a los 500 invitados a nuestra boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde según el programa estaba previsto mi baile romántico con mi esposa, pero mi madre me esperaba para bailar conmigo. Bailó de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida.
Queríamos renovar nuestros votos para poder crear nuevos recuerdos del día de nuestra boda que nos trajeran alegría y felicidad, no ansiedad y vergüenza".
Historia 4
Mi familia ha faltado al respeto a mi esposa constantemente, por mucho que hayamos intentado unirnos. Mi madre ha invitado repetidamente a mujeres de mi pasado a nuestras vidas con la clara intención de incomodarnos a ambos.
A pesar de esto, viajamos a Londres para el cumpleaños de mi padre y nos rechazaron durante una semana mientras esperábamos en la habitación del hotel intentando planear un momento de calidad con él. Rechazó todos nuestros intentos, a menos que fuera en su gran fiesta de cumpleaños con cien invitados y cámaras por todas partes. Cuando finalmente aceptó verme, fue con la condición de que no invitaran a Nicola. Fue una bofetada. Más tarde, cuando mi familia viajó a Los Ángeles, se negaron a verme.
Historia 5
Mi familia valora la promoción pública y los patrocinios por encima de todo. La marca Beckham es lo primero. El amor familiar se define por cuánto publicas en redes sociales o por la rapidez con la que lo dejas todo para posar para una foto familiar, incluso si eso implica renunciar a nuestras obligaciones profesionales.
Durante años nos hemos esforzado por estar presentes y apoyar cada desfile de moda, cada fiesta y cada evento de prensa para mostrar a "nuestra familia perfecta". Pero la única vez que mi esposa le pidió apoyo a mi madre para salvar a los perros desplazados durante los incendios de Los Ángeles, mi madre se negó.
Historia 6
La idea de que mi esposa me controla es completamente errónea. Mis padres me han controlado la mayor parte de mi vida. Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me separé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio.
Mi esposa y yo no queremos una vida condicionada por la imagen, la prensa ni la manipulación. Solo queremos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia.
© 2026 Enstarz.com todos los derechos reservados. No reproducir sin autorización.