Nicola Peltz y Brooklyn Beckham tienen padres famosos por su riqueza, y con sus propias carreras profesionales, se puede afirmar que están decididos a vivir la vida. Ahora que la pareja se ha casado, tienen uno de los ingresos combinados más altos entre las parejas jóvenes de Hollywood.

Pero aunque la pareja goza de buena salud financiera, según informes, su relación con la familia de Beckham continúa deteriorándose. Últimamente, no hay indicios de una reconciliación próxima, con nuevos e impactantes informes que afirman que Brooklyn ha exigido no tener contacto con sus padres, David y Victoria Beckham.

¿Quién es más rico?

Según Celebrity Net Worth , Peltz tiene un patrimonio neto superior al de Beckham. Esto puede sorprender a algunos, ya que Beckham es más famoso que Peltz. Además, ha sido muy conocido en el Reino Unido gracias a sus padres, David y Victoria Beckham.

Peltz, por otro lado, forma parte de la influyente dinastía Peltz; su padre es el multimillonario inversor Nelson Peltz. El sitio web reveló que el patrimonio neto actual de Peltz es de 37 millones de libras (50 millones de dólares). Esta cifra proviene de sus actuaciones y trabajos como modelo para marcas de alta costura como Balenciaga.

Brooklyn, por otro lado, apareció en revistas de niño, pero no trabajó como actor. Trabajó como modelo, tuvo una breve experiencia como fotógrafo y actualmente trabaja como chef. El hijo mayor de David y Victoria también lanzó su marca de salsa picante Cloud23 hace dos años. Su patrimonio neto se estima en10 millones de dólares.

Decidir dónde vivir

Con sus patrimonios netos combinados, Peltz y Beckham disfrutan de un estilo de vida lujoso en Estados Unidos, donde residen. Peltz es originaria de Nueva York y, tras casarse, ella y su esposo decidieron vivir en Estados Unidos en lugar del Reino Unido.

Varias fuentes están convencidas de que la pareja decidió quedarse en el país natal de Nicola debido a la supuesta disputa de la heredera con la madre de Brooklyn.

Demandas de no contacto

Según informes, los Beckham recibieron una carta legal de Brooklyn exigiéndoles que no se comunicaran con ellos. El joven de 26 años también instó a sus padres a no mencionarlos ni a él ni a Peltz en sus redes sociales ni en sus entrevistas.

Una fuente afirmó que Brooklyn no quería recurrir a una medida tan extrema, pero sus súplicas han sido ignoradas por David y Victoria en repetidas ocasiones.

"Nadie jamás había querido hacer algo así, pero desafortunadamente, la petición de Brooklyn fue constantemente ignorada por su familia... él hizo lo que tenía que hacer para protegerse", dijo la fuente.

Se dice que David y Victoria están "desconsolados"

Esta carta legal se considera la última escalada en un doloroso drama familiar que ha estado en curso desde la boda de la pareja en 2022. Una fuente cercana a la familia Beckham afirma que David y Victoria están "desconsolados" y "sorprendidos" por la medida extrema de su hijo.

"No entienden qué han hecho para merecer esto", alegó la fuente. "Desde su perspectiva, no han hecho más que amarlo y apoyarlo. Recibir una carta legal formal es una bofetada".

La fuente agregó que lo que comenzó como desacuerdos sobre la planificación de la boda ahora se ha convertido en un distanciamiento doloroso y público que ha dejado a los padres devastados.

Tras los recientes acontecimientos, algunos fans han acusado a Peltz de controlar a Brooklyn. Otros creen que fue decisión de Brooklyn cortar lazos tras años de sentirse ignorado.