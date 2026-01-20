Nicola Peltz llegó al altar con un Valentino, no el vestido de novia que originalmente le prometió su suegra. Tiene un patrimonio neto de 50 millones de dólares, superando ampliamente el de su esposo. Es una exitosa actriz, directora y empresaria por derecho propio. Sin embargo, a pesar de esto, Nicola Peltz se encuentra en el centro de una de las disputas familiares más dañinas de la cultura de las celebridades, una que ahora ha salido a la luz pública con graves consecuencias.

Te puede interesar: Kim Kardashian adquiere los derechos de las muñecas North West mientras crece el estrellato de su hija

A sus 31 años, Peltz se ha forjado una carrera legítima en Hollywood, independiente tanto del imperio de su padre multimillonario como de su matrimonio con Brooklyn Beckham. Sin embargo, esa independencia se ha convertido en motivo de discordia en lugar de celebración, sobre todo en una familia que parece ver su presencia como una amenaza a su narrativa y control cuidadosamente gestionados.

Lo que comenzó como un drama sobre el vestido de novia se ha convertido en acusaciones de sabotaje, manipulación emocional y un intento sistemático de crear una división entre la joven pareja. La decisión de Brooklyn de detallar públicamente la disfunción familiar en una explosiva declaración en Instagram en enero de 2026 marca un punto de inflexión. Durante años, mantuvo silencio, intentando mantener en privado el deterioro de la situación.

Esa estrategia ha fracasado evidentemente. Ahora, con su matrimonio con Nicola aparentemente amenazado y su paciencia agotada, ha optado por la transparencia en lugar de la discreción, sin importar las consecuencias.

Cómo Nicola construyó su fortuna de 50 millones de dólares de forma independiente

Nicola Anne Peltz Beckham nació el 9 de enero de 1995 en el condado de Westchester, Nueva York, como una de los diez hijos del multimillonario inversor Nelson Peltz. Criada en un ambiente privilegiado, sin embargo, se dedicó a su propia carrera desde pequeña, debutando a los once años en la comedia navideña de 2006, Deck the Halls .

Ese comienzo temprano no fue solo el lujo de una familia adinerada, sino el inicio de una auténtica carrera en el mundo del espectáculo. Su gran éxito llegó en 2010 con "El Último Maestro Aire" , la adaptación de acción real de M. Night Shyamalan de la querida serie animada, donde interpretó a Katara. Aunque la película recibió críticas mixtas, le valió un reconocimiento más amplio.

Más importante aún, continuó con un papel recurrente en la aclamada serie de A&E, Bates Motel , la precuela de Psicosis , protagonizada por Vera Farmiga y Freddie Highmore. Su interpretación del adolescente problemático Bradley Martin se convirtió en una de las favoritas del público durante varias temporadas (2013-2017), y su actuación fue frecuentemente elogiada por la crítica por aportar matices y profundidad a un personaje complejo, atrapado entre la lealtad familiar y la supervivencia personal.

Este papel cambió radicalmente la percepción que se tenía de ella como actriz, demostrando que podía tener peso dramático y manejar personajes moralmente ambiguos con sofisticación. Esto consolidó sus credenciales actorales de una manera que sus conexiones familiares no pudieron proporcionar.

Su éxito de taquilla llegó en 2014 con Transformers: La Era de la Extinción , donde interpretó a Tessa Yeager junto a Mark Wahlberg en el espectacular film de acción de Michael Bay, que recaudó más de mil millones de dólares a nivel mundial. El papel requirió una preparación exhaustiva, que incluyó entrenamiento de especialistas y trabajo junto a uno de los directores de acción más exigentes de Hollywood, lo que la consolidó como una actriz seria, dispuesta a asumir papeles físicamente exigentes. Esta única película consolidó su estatus como una actriz principal rentable.

Proyectos posteriores incluyeron la comedia romántica de Netflix Holidate , Our House , Back Roads y, en 2024, su debut como directora y guionista con el drama independiente Lola , donde también protagonizó el papel principal. Esta transición a la dirección marcó una evolución significativa en su trayectoria profesional, con Peltz asumiendo el control creativo de la narrativa y el proceso de producción, un logro poco común para las actrices, especialmente para las mujeres, en su etapa de desarrollo profesional.

Su disposición a financiar y supervisar su propio proyecto demostró tanto independencia financiera como ambición artística más allá de la actuación en solitario. En 2026, apareció como invitada en la serie de suspenso de Ryan Murphy para Disney+, The Beauty , lo que marcó su regreso a la televisión tras años de ausencia.

A partir de enero de 2026, su patrimonio neto se estima en 50 millones de dólares (37 millones de libras), según Celebrity Net Worth. Esta cifra supera con creces el patrimonio neto de 10 millones de dólares de su esposo Brooklyn, aunque sus activos combinados se acercan a los 60 millones de dólares. Su trayectoria patrimonial muestra un crecimiento constante de sus ingresos durante sus veinte y treinta años, con aumentos especialmente significativos tras su transición a puestos de producción y dirección, lo que sugiere que su patrimonio neto podría seguir aumentando considerablemente.

Es importante destacar que su patrimonio refleja ingresos independientes provenientes de la actuación, contratos de modelaje con marcas como Balenciaga y Genny, acuerdos de patrocinio e inversiones inmobiliarias, incluyendo una casa de 16 millones de dólares en Beverly Hills que adquirió en 2025. Además, Peltz ha diversificado sus fuentes de ingresos a través de proyectos de belleza y estilo de vida, colaborando con selectas marcas de lujo que se ajustan a su estética personal. Si bien la fortuna de 1.800 millones de dólares de su padre le proporciona una seguridad considerable, el patrimonio personal de Nicola es fruto de su propio trabajo y negociación.

Cuando la riqueza y el estatus no pueden evitar la traición

Sin embargo, la riqueza y el éxito profesional no han sido un escudo contra la disfunción familiar. En enero de 2026, Brooklyn publicó una extensa declaración en Instagram que impactó a los observadores por su franqueza y amargura. "He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado", escribió. "Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, lo que me ha obligado a hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado".

Su acusación más devastadora se centró en la saga del vestido de novia. Victoria Beckham, según él, aceptó inicialmente diseñar el vestido de novia de Nicola para su ceremonia en Palm Beach en 2022, pero luego canceló en el último momento. El momento de la retirada de Victoria fue particularmente perjudicial, ya que ocurrió apenas unas semanas antes de la boda, lo que dejó a la pareja sin tiempo suficiente para encargar un vestido de diseñador a medida y obligó a recurrir de urgencia a una solución prefabricada, aunque de alta costura de Valentino.

Para Nicola, el mensaje era inequívoco: no se la consideraba digna del tiempo ni de la inversión creativa del icono de la moda, un rechazo simbólico que se extendía mucho más allá de las telas y las costuras. Esto la obligó a cambiarse apresuradamente a Valentino y, según Brooklyn, dejó a Nicola humillada.

Más allá de ese momento único había agravios más profundos: acusaciones de que sus padres intentaron "arruinar sin cesar" su relación con Nicola, que Victoria "secuestró" su primer baile con un momento "inapropiado" y que su familia participó en un sabotaje previo a la boda, incluyendo invitar a los ex de Nicola a entornos familiares para crear incomodidad deliberada, una táctica que Brooklyn caracterizó como una guerra emocional intencional diseñada para desestabilizar a la pareja antes de que su matrimonio comenzara oficialmente.

"No quiero reconciliarme con mi familia", declaró Brooklyn. "No me controlan, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida". La pareja respondió renovando sus votos en privado en 2025 y pasando las fiestas exclusivamente con la familia Peltz. Nicola borró las fotos familiares de los Beckham de su Instagram.

La decisión de la pareja de distanciarse físicamente de la familia Beckham y realinear su calendario social exclusivamente con los familiares de Nicola representó un rechazo simbólico a la esfera de influencia del patriarca, una clara declaración de que la familia de Nicola, a pesar de su perfil público más bajo en comparación con los Beckham, ofrecía seguridad emocional y apoyo incondicional que el famoso apellido ya no podía garantizar.

David y Victoria mantuvieron silencio público mientras informes sugerían que Brooklyn había ordenado que el contacto se llevara a cabo únicamente a través de abogados. Esta frontera legal, sin precedentes en disputas familiares de esta magnitud entre famosos, indicaba que la ruptura había trascendido el simple desacuerdo emocional y se había convertido en una auténtica fractura, con ambas partes preparándose para una posible separación a largo plazo y la posibilidad de futuras disputas legales sobre bienes familiares, fideicomisos o intereses comerciales.