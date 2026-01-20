Kim Kardashian está implementando silenciosamente protecciones legales que algún día podrían convertir a su hija North West en el rostro de una línea de juguetes.

La estrella de reality y magnate de negocios ha presentado la documentación de marca registrada que permitiría el uso del nombre de North en una amplia gama de productos, incluidos muñecos, juguetes, juegos y marionetas, según los registros de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos informados por primera vez por The US Sun.

La solicitud, presentada inicialmente en 2023, cubre todo, desde rompecabezas y juegos de fiesta hasta juguetes para niños.

Los documentos legales muestran que el abogado de Kardashian ha solicitado múltiples extensiones a lo largo del proceso de revisión y la marca registrada sigue pendiente a septiembre de 2025.

De niño famoso a nombre comercializable

North, de tan solo 12 años, ya ha forjado un currículum que va mucho más allá del típico hijo de una celebridad. Ha participado en canciones de su padre, Kanye West, y consiguió un papel de voz en "Paw Patrol: The Mighty Movie" en 2023.

También es un rostro familiar en "The Kardashians" de Hulu y ha modelado pijamas para la marca SKIMS de Kardashian.

Fuera de la televisión, North se ha convertido en una figura clave en internet. Su cuenta de TikTok, que comparte con su madre, cuenta con unos 20 millones de seguidores, donde publica con frecuencia vídeos de moda, maquillaje y juegos que suelen acumular millones de visualizaciones.

Mientras tanto, a medida que la visibilidad de North ha aumentado, también lo han hecho las críticas a las decisiones de crianza de Kardashian. La estrella de telerrealidad ha enfrentado críticas por algunos experimentos de moda y belleza de su hija, incluyendo piercings en los dedos y la cara, que generaron un debate en línea sobre si North está madurando demasiado rápido.

Kardashian ha reconocido que algunas decisiones han atraído más atención de la que esperaba. Durante una aparición en el podcast Call Her Daddy de Alex Cooper en octubre, reflexionó sobre permitir que North usara un corsé durante un viaje a Roma, calificándolo de una experiencia de aprendizaje.

"Es interesante porque todos los niños usan lo mismo, pero luego mi hija intenta ponérselo, y entonces le digo: 'Bueno, no nos lo volveremos a poner'", dijo Kardashian. "Desafortunadamente, cometimos ese error delante de todo el mundo".