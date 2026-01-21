La reciente y explosiva declaración de Brooklyn Beckham en Instagram acusando a sus padres de manipulación y humillación el día de su boda ha llamado la atención sobre una serie de momentos públicos que, en retrospectiva, parecen tensos.

Si bien la familia Beckham ha presentado durante mucho tiempo un frente unido, las fotos y los videos de los últimos cuatro años han alimentado repetidamente las especulaciones sobre tensión, particularmente entre Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz.

A continuación se presentan siete momentos de amplia circulación, capturados en cámara, que continúan siendo citados como evidencia visual de la incomodidad en medio de la actual ruptura familiar.

1. La foto del estreno de Beckham en Netflix en 2023

En el estreno en Londres en octubre de 2023 del documental de Netflix de David Beckham, un video mostró a Brooklyn tirando físicamente de Nicola hacia la foto grupal familiar mientras su madre, Victoria Beckham, se negaba visiblemente a tomarle la mano.

A resurfaced clip shows the uncomfortable moment Brooklyn Beckham pulls wife Nicola Peltz into the family group shot at the premiere of their Netflix docuseries. 😬 🎥: Getty pic.twitter.com/2uEdBRzfwU — Page Six (@PageSix) January 20, 2026

Nicola apareció visiblemente con el rostro impasible, casi como si fuera a estallar en lágrimas en cualquier momento mientras entraba en escena, parándose al borde de la fila.

El clip llamó la atención por su expresión tensa y su falta de interacción con David y Victoria Beckham. Mientras tanto, los espectadores describieron el momento como incómodo, y los expertos en lenguaje corporal destacaron su postura rígida y sus miradas desviadas.

2. Foto grupal de la boda de Brooklyn y Nicola en 2022

Las fotos que resurgieron de la boda de la pareja en Palm Beach en abril de 2022 muestran a Nicola visiblemente tensa durante las fotos grupales familiares.

En una imagen, se ve a Brooklyn guiándola hasta colocarla junto a sus padres, mientras su expresión contrasta marcadamente con el ambiente festivo. Estas imágenes cobraron nueva fuerza después de que Brooklyn alegara en 2026 que el día de su boda se vio empañado por conflictos familiares, incluyendo acusaciones de que Victoria Beckham se apropió del primer baile, una acusación que la familia Beckham niega.

3. Fotos familiares de la Semana de la Moda de París 2023

Cuando Brooklyn y Nicola asistieron al desfile de Victoria Beckham en la Semana de la Moda de París en marzo de 2023, las fotos familiares se posicionaron como una muestra de unidad en medio de los primeros rumores de disputa.

The famous family (bar Romeo) gathered to celebrate Victoria Beckham's fall 2023 show at #ParisFashionWeek: https://t.co/Ke5i5qIIj4 pic.twitter.com/um0l4CTWIz — Vogue Magazine (@voguemagazine) March 6, 2023

Sin embargo, las imágenes compartidas por algunos usuarios de redes sociales con ojo de águila mostraron sonrisas forzadas y una notable distancia física entre Nicola y el resto de la familia. Los comentaristas señalaron que Nicola volvió a estar al margen del grupo, un patrón visual recurrente en la cobertura de la época.

4. Nicola y Victoria en el estreno de Lola (2024)

En el estreno en febrero de 2024 de la película de Nicola, Lola, las cámaras captaron a Nicola colocando su brazo alrededor de Victoria Beckham en la alfombra roja.

Nicola and Victoria Beckham at the LOLA premiere in LA



yeah i will be posting TONS of photos today to celebrate Nicola’s film, so be prepared 🤩😏 pic.twitter.com/heSCJ0PvTV — NPB Source (@NicolaPeltzInfo) February 4, 2024

Aunque algunos lo han presentado como un momento de reconciliación, otros describieron la interacción como rígida. Los clips que circularon en X mostraban breves sonrisas seguidas de una interacción limitada, lo que avivó el debate sobre si el gesto reflejaba genuina calidez o una imagen pública.

5. La familia Beckham se lo pasa bien en medio del drama

En diciembre de 2025, Victoria Beckham publicó un video de su hijo menor, Cruz, tocando la guitarra y cantando en su sala de estar con David haciéndose una pedicura de fondo.

Si bien el clip es alegre por sí solo, llamó la atención porque se publicó en la víspera de Navidad, casi al mismo tiempo en que se informó que Brooklyn optó por bloquear a sus padres y hermanos en las redes sociales.

Los comentaristas notaron que otros hijos de Beckham aparecieron en publicaciones de vacaciones casi al mismo tiempo, lo que reforzó la especulación sobre un distanciamiento en lugar de conflictos de programación.

6. Fotos del 50.º cumpleaños de David Beckham (2025)

Las fotos grupales de la celebración del cumpleaños número uno de David Beckham en mayo de 2025 mostraron a la familia posando junta sin Brooklyn y Nicola.

La ausencia fue ampliamente difundida, sobre todo después de que Brooklyn afirmara posteriormente que se sentía excluido de los eventos familiares a menos que se distanciara de su esposa. La familia no ofreció ninguna explicación pública, pero las imágenes se convirtieron en un referente clave en la cobertura de la disputa.

7. Brooklyn y Nicola no asistirán a la Gala Met 2025

Brooklyn y Nicola no asistieron a la Gala Met 2025, a pesar de los antiguos vínculos de la familia Beckham con el mundo de la moda.

At the 2025 Met Gala, Brooklyn and Nicola Peltz Beckham skipped the event to support David Beckham amid estrangement rumors. Their family tension traces back to their 2022 wedding, where a dance tribute meant for them turned awkward, causing emotional fallout. pic.twitter.com/4HQeA0P7M8 — unumihai Media (@unumihaimedia) May 30, 2025

La cobertura del evento destacó su ausencia en apariciones familiares relacionadas, lo que los tabloides interpretaron como otra señal de distanciamiento. Si bien no se emitió ningún comunicado, la ausencia se sumó a la creciente lista de momentos públicos perdidos.

Además, las publicaciones de Brooklyn de enero de 2026 acusaron a sus padres de priorizar la imagen por sobre su bienestar y presunta manipulación emocional en torno a su matrimonio.

Ninguna de las partes ha emitido declaraciones adicionales que aborden directamente los momentos específicos citados. Si bien ninguna de estas imágenes ofrece una prueba definitiva de la intención, en conjunto constituyen una prueba visual o una cronología que sigue dando forma a un tenso drama familiar.