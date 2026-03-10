Meghan Markle y el príncipe Harry regresarán a Australia a mediados de abril. Un portavoz confirmó el domingo que el duque y la duquesa de Sussex tienen previsto visitar el país para compromisos privados, empresariales y filantrópicos, con paradas previstas en Sídney y Melbourne. Para Meghan Markle y el príncipe Harry, será su primera visita al país en más de siete años, y esta vez viajan como figuras privadas en lugar de miembros de la realeza.

Para contextualizar, el anuncio se produce tras un reciente viaje de dos días a Jordania con la Organización Mundial de la Salud, descrito en la cobertura de los planes de visita a Australia como la primera gira internacional de la pareja en 18 meses. La declaración de su portavoz fue breve y cautelosa, indicando únicamente que viajarían a mediados de abril y que se compartirían más detalles a su debido tiempo, lo que deja gran parte del viaje aún en secreto.

Prince Harry and Meghan Markle confirm Australian visit in April https://t.co/AtfuVRhhSG via @ABCaustralia @ZandiSussex I will be looking to your commentary... — Stormborn (@pjtStormborn) March 9, 2026

Por qué Meghan Markle y el príncipe Harry regresan ahora

La razón inmediata, al menos públicamente, es sencilla. Los Sussex afirman que el viaje se centrará en una combinación de trabajo privado, empresarial y filantrópico, lo que sugiere una visita centrada en la cartera post-realeza que han dedicado años a preparar desde que dejaron la vida real de primera línea.

Esto importa porque el simbolismo de un regreso a Australia es evidente. La gira de Harry y Meghan por Australia, Fiyi, Tonga y Nueva Zelanda en 2018 fue uno de los episodios más significativos de sus primeros años de matrimonio en la monarquía, y el continente ha perdurado en la imaginación del público como un triunfo y, posteriormente, un punto de inflexión.

Meghan Markle and Prince Harry Announce Australia Visit, Marking Their Return to the Continent After More Than 7 Years



The Duke and Duchess of Sussex have several engagements in Australia scheduled for April, a spokesperson confirmed pic.twitter.com/hq4TVPz8Wt — BLACK BULL (@blackbullrace) March 9, 2026

En su entrevista de 2021 con Oprah Winfrey, Harry dijo que las cosas "realmente cambiaron después de la gira por Australia", una frase que ha estado presente en cualquier discusión sobre un regreso desde entonces.

Esta visita, sin embargo, parece basarse en una premisa completamente diferente. La cobertura australiana indica que la pareja no estará allí en calidad de miembro de la realeza, sino que se espera que se centre en causas benéficas, proyectos empresariales y compromisos con los medios de comunicación.

Es una distinción sutil pero importante, porque los Sussex ya no representan a la corona ni pretenden lo contrario.

Planes para Meghan Markle y el príncipe Harry en Sídney y Melbourne

El detalle más preciso hasta el momento es geográfico, no programático. News.com.au, citado en varios informes, afirma que Sídney y Melbourne son los destinos previstos, aunque aún no se ha publicado el itinerario completo.

Esto ha dado pie a bastante especulación, algunas plausibles y otras menos. Un hilo en los informes apunta a los vínculos de larga data de Harry con militares y veteranos. Se dice que su agenda podría involucrar a las fuerzas armadas australianas o a la comunidad de veteranos, lo que encajaría perfectamente con el trabajo que ha realizado durante mucho tiempo en torno a los Juegos Invictus .

También acaba de grabar un mensaje en vídeo para el atleta paralímpico Scott Meenagh, esquiador nórdico paralímpico británico, ex soldado del ejército británico y competidor de Invictus, lo que hace que esa lectura parezca más que fantasiosa.

También se habla de la visita de Meghan. Informes citados en la cobertura australiana sugieren que podría aparecer en el podcast "Her Best Life" , vinculado a Jackie "O" Henderson y Gemma O'Neill, aunque esto aún no está confirmado y debería tratarse como corresponde hasta que los Sussex publiquen un calendario definitivo.

🗣️ Meghan will appear as a guest star on the Besties company podcast, Her Best Life, which was initially launched and co-hosted by Jackie 'O' Henderson and Gemma O’Neill. The Duchess will also make a special speaking appearance at a Besties event. pic.twitter.com/CysIk013SQ — Katerina 🇺🇦 (@Le__Katerina) March 8, 2026

La cuestión familiar también sigue sin resolverse. La prensa indica que aún no está claro si el príncipe Archie, de 6 años, y la princesa Lilibet, de 4 , viajarán con sus padres o permanecerán en su casa en Montecito. Algunos informes han ido más allá y sugieren que los niños no se unirán al viaje, pero ese detalle no ha formado parte del comunicado oficial del portavoz de la pareja.

En segundo plano se encuentra la reinvención más amplia de Sussex. Desde que se retiró de sus deberes reales, Harry se ha concentrado en obras benéficas, como Invictus, mientras que Meghan ha lanzado la marca de estilo de vida As Ever y la serie de Netflix "With Love, Meghan" . Australia ahora parece menos un regreso nostálgico que un escenario útil para la siguiente versión de ese proyecto, y la pareja promete más detalles solo cuando estén listos para mostrar su lado más atractivo.