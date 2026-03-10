La princesa de Gales, Kate Middleton, y su tía política, la princesa Ana, están en el centro de los rumores reales en el Reino Unido, después de que las cámaras capturaron un saludo un poco incómodo durante el servicio del Día de la Commonwealth en la Abadía de Westminster el lunes 9 de marzo de 2026.

Mientras otros miembros de la familia real británica intercambiaron besos en la mejilla, la Princesa de Gales, de 44 años, y la Princesa Real, de 75, se saltaron el gesto tradicional, supuestamente debido a sus sombreros.

La reportera real Rebecca English del Daily Mail compartió un video del momento en Instagram y señaló que el gran sombrero de la princesa Kate hacía que un saludo mejilla con mejilla fuera poco práctico.

"No había forma de que la Princesa Ana intentara un beso bajo un sombrero como la Princesa de Gales", subtituló English el clip, según informó People .

En cambio, se vio a los dos miembros de la realeza riéndose y sonriéndose el uno al otro, lo que demuestra que el breve paso en falso fue más bien alegre que tenso.

El príncipe Guillermo, de 43 años, pudo saludar a la princesa Ana con un beso en cada mejilla sin ningún problema, y también intercambió un cálido beso con la reina Camila, de 78 años.

Kate, mientras tanto, manejaba con destreza su sombrero de ala ancha mientras saludaba al rey Carlos III, de 77 años, y a la reina Camila con una respetuosa reverencia.

Lovely scenes as members of the Royal Family greet each other other at today’s Commonwealth Day service at @wabbey - quite a bit of joking amongst the ladies about whether they should kiss given the size of their hats. Princess Anne made clear she wasn’t even going to try 😂 pic.twitter.com/zn9azfeuBS — Rebecca English (@RE_DailyMail) March 9, 2026

Kate Middleton deslumbra con un vestido azul marino

Ambos miembros de la realeza lucieron elegantes vestidos para la ocasión formal. Kate deslumbró con un vestido azul marino de la diseñadora londinense Catherine Walker, con botones extragrandes y una falda plisada con hombreras, un guiño a la moda de los años 80.

Completó su look con unos tacones de aguja azul marino a juego y un collar de perlas que se cree perteneció a la difunta reina Isabel II. Su cabello caía en ondas por la espalda, complementando a la perfección su sombrero de ala ancha.

La princesa Ana lució un tocado verde esmeralda a juego con su atuendo, agregando su elegancia característica a la reunión real.

Según Hello , el servicio del Día de la Commonwealth, al que asistieron políticos, celebridades y otros miembros de la realeza, incluyó al Rey Carlos y a la Reina Camila, que llegaron últimos.

Otros asistentes incluyeron el primer ministro Keir Starmer, el príncipe Alberto de Mónaco y Geri Horner con su esposo Christian Horner.

La ceremonia marcó la primera transmisión del servicio en la BBC en décadas, aparte de una pausa en 2021 debido a la pandemia.

A principios de 2026, la princesa Ana optó por un apretón de manos en lugar de un abrazo cuando el capitán de rugby de Escocia, Sione Tuipulotu, se le acercó, demostrando que valora la tradición pero puede ser juguetona en determinadas situaciones.