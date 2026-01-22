Según informes, Netflix estaba impulsando un acuerdo de descubrimiento con Warner Bros, pero esto no significa que no se produzcan nuevos cambios pronto. De hecho, el gigante del streaming está preparando un cambio importante en la forma en que los usuarios descubren e interactúan con el contenido. Este podría ser el futuro del streaming que la compañía imagina: cada vez más móvil, social y de formato corto.

Mientras plataformas como TikTok, Instagram y YouTube continúan dominando el tiempo de pantalla diario, Netflix está rediseñando su aplicación móvil para que se sienta más rápida, más inmersiva y mejor alineada con los hábitos de visualización modernos.

Rediseño móvil pensado para el crecimiento a largo plazo

Según el codirector ejecutivo Greg Peters, la renovada experiencia móvil de Netflix está diseñada como una base flexible, no como una actualización puntual. Se espera que se lance este año.

Peters describió el rediseño como un sistema que permite a Netflix probar, iterar y ampliar continuamente las funciones a medida que evoluciona el comportamiento del usuario.

El objetivo principal es claro: reducir la fricción en el descubrimiento de contenido y mantener a los usuarios interesados durante sesiones más largas haciendo que sea más fácil e intuitivo encontrar algo que valga la pena ver.

Compitiendo por la atención, no solo por los espectadores

Según TechCrunch , los ejecutivos de Netflix están enmarcando la competencia cada vez más en términos más amplios. El codirector ejecutivo, Ted Sarandos, ha reconocido que la compañía ahora compite no solo con otros servicios de streaming, sino también con redes sociales, deportes en vivo, videojuegos e incluso entregas de premios, todos compitiendo por la misma limitada capacidad de atención.

Esa estrategia parece estar funcionando. En 2025, Netflix reportó $45,2 mil millones en ingresos, superó los $1,5 mil millones en ventas de publicidad y superó los 325 millones de suscriptores de pago, lo que subraya la fortaleza de su ecosistema en constante evolución.

Las transmisiones de video verticales se llevan el protagonismo

El cambio más notable es la mayor apuesta de Netflix por los feeds de vídeo verticales deslizables . La compañía ya ha experimentado con clips cortos de sus series y películas, inspirándose en gran medida en formatos popularizados por TikTok e Instagram Reels.

Estos breves avances están diseñados para captar la atención al instante y dirigir a los usuarios hacia episodios o películas completos. Netflix planea expandir aún más este enfoque, utilizando clips verticales como herramienta principal de descubrimiento y promoción en todos los géneros y formatos.

Netflix apuesta seriamente por los podcasts de vídeo

En una notable expansión más allá del streaming tradicional, Netflix también entra en el sector de los podcasts de video . La compañía ha comenzado a lanzar podcasts de video originales con personalidades de renombre y se ha asociado con importantes plataformas de audio para incorporar catálogos de podcasts consolidados a Netflix.

YouTube solía ser la empresa líder en lo que respecta a podcasts de video, pero esto definitivamente cambiará una vez que se implementen las mejoras.