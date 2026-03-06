Athos Salomé, un parapsicólogo brasileño conocido en línea como el "Nostradamus viviente", ha emitido una advertencia urgente de que una tormenta solar podría provocar un apagón global entre el 12 y el 15 de marzo de 2026, avivando nueva ansiedad sobre si la Tercera Guerra Mundial ya se está desarrollando en un mundo que, según él, se está inclinando hacia el conflicto.

La noticia llegó después de que las predicciones de Salomé para 2026 fueran reempaquetadas y amplificadas en los tabloides y medios virales del Reino Unido, y él presentó su afirmación más inmediata como una amenaza del clima espacial en lugar de un punto de conflicto geopolítico convencional.

¿Se producirá la Tercera Guerra Mundial en 2026, como advierte el "Nostradamus viviente"?

La notoriedad de Salomé se basa en una premisa simple: dice tener un "historial impecable" de predecir eventos importantes con antelación, incluidos el Covid-19 y la muerte de la reina Isabel II, y ahora argumenta que 2026 traerá consigo shocks que se sentirán menos como crisis aisladas y más como una reacción en cadena.

Pero lo que más le asusta de su pronóstico no es un ejército cruzando una frontera, sino la posibilidad de que la actividad solar, sin previo aviso, corte el suministro eléctrico y las comunicaciones en varias regiones a la vez.

En entrevistas citadas por diversos medios, Salomé afirma que su opinión se basa en evidencia consistente y presenta las tormentas solares como el escenario más plausible para una perturbación inmediata y a gran escala. Añade que merecen plena atención debido a las señales mensurables que podrían coincidir con cortes de electricidad, fallos de comunicación e interrupciones tecnológicas en las zonas afectadas. También ha advertido que la actividad solar puede ocurrir rápidamente, sin previo aviso, lo que, según él, convierte a marzo en un período particularmente delicado.

Lo que no está confirmado, y que debe tomarse con cautela, es si alguna tormenta específica azotará el país en las fechas que menciona. El propio Salomé reconoce la incertidumbre, afirmando que el riesgo de cortes eléctricos a gran escala es real en sistemas susceptibles, pero añade "nada concreto".

El miedo al apagón global se enfrenta a la realidad de la tormenta solar

Los artículos que circulan junto con la advertencia de Salomé se basan en terminología establecida para explicar el escenario. Se cita a la NASA describiendo una tormenta solar como "una explosión repentina de partículas, energía, campos magnéticos y material arrojado al sistema solar por el Sol", señalando las eyecciones de masa coronal y las erupciones solares como los mecanismos que podrían afectar la infraestructura eléctrica.

El punto de referencia histórico utilizado para dar peso a la amenaza es el Evento Carrington de septiembre de 1859, descrito por la NASA Science como lo suficientemente grave como para descontrolar los sistemas telegráficos y hacer visibles las auroras mucho más allá de su alcance polar habitual, incluso en los trópicos. Esto es importante porque la historia que se vende a los lectores es esencialmente una pesadilla Carrington modernizada, donde los sistemas vulnerables no son los cables telegráficos, sino los satélites, las redes de aviación y el propio tejido conectivo de internet.

Sobre este punto, el informe cita la advertencia de la revista BBC Sky at Night de que una tormenta solar extrema podría provocar restricciones de aviación y fallos en los satélites, lo que dificultaría a los científicos rastrear lo que ocurre en tiempo real. También reitera la afirmación de que el coste económico podría ascender a billones de dólares, aunque ninguna de las coberturas citadas aquí ofrece un desglose de fuentes primarias para esa cifra, por lo que debe interpretarse como una estimación ilustrativa y no como un cálculo establecido.

El lenguaje de Salomé resulta sorprendentemente administrativo para alguien que vende profecías. No describe visiones, sino más bien riesgo, inestabilidad e indicadores, situándose a medio camino entre el agorero y el analista aficionado. Es también un ingenioso truco retórico: si la tormenta no azota a tiempo, la afirmación más amplia aún puede defenderse como "inestabilidad creciente" en lugar de un incumplimiento de la fecha.

Más allá del sol, el informe de Salomé para 2026 ofrece pronósticos más contundentes sobre el conflicto. En una lista que le atribuye The Express, predijo que el norte de Níger y el Sahel en general podrían convertirse en focos de tensión a medida que surgen facciones extremistas, lo que podría arrastrar a las potencias mundiales a enfrentamientos indirectos tras la retirada de las fuerzas occidentales. También señaló el Ártico como un posible escenario de fricción directa, afirmando que Rusia está posicionando sistemas avanzados de misiles en instalaciones clave a medida que el deshielo abre nuevas rutas marítimas y reservas energéticas, lo que aumenta el riesgo de enfrentamientos con la OTAN por territorio y recursos.

Su predicción sobre Irán-Israel se presenta en la cobertura sensacionalista como si los acontecimientos la hubieran superado, con la afirmación de que las hostilidades se intensificaron antes de lo previsto, aunque los propios artículos no aportan documentación más allá de la afirmación. Lo mismo ocurre con una serie de predicciones adicionales mencionadas de pasada, como un "acontecimiento importante" que involucra a la Familia Real, la crisis financiera en Polonia y el colapso del dólar, que se enumeran sin pruebas que las respalden ni plazos que permitan una verificación significativa.