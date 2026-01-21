Las nominaciones a los Oscar están a la vuelta de la esquina y es el momento ideal para ver si la historia confirme que de verdad existe la llamada "maldición del Oscar". Una de las afectadas sería nada más y nada menos que Halle Berry, pero hay muchos más.

Berry hizo historia en 2002 al convertirse en la primera mujer negra en ganar el Premio de la Academia a la Mejor Actriz por su interpretación cruda y honesta en Monster's Ball. Lloró durante su discurso de aceptación, diciendo que el premio era para "todas las mujeres de color, anónimas y sin nombre, que ahora tienen una oportunidad porque esta noche se les ha abierto esta puerta".

Te puede interesar: Netflix y Prime Video lanzan grandes éxitos de taquilla de enero de 2026: qué ver primero

Más de 20 años después, Berry sigue siendo la única mujer negra que ha ganado ese honor, pero no ha vuelto a ser considerada, si qiera para una nominación. El Óscar no pareció abrirle un mundo de posibilidades; más bien, pareció señalar el comienzo de una época difícil para Berry.

En Hollywood, el término "maldición del Óscar" se utiliza para describir la extraña mala suerte que suele afectar a quienes ganan un Premio de la Academia. La estatuilla dorada no garantiza la fama; de hecho, puede generar mayor escrutinio, expectativas poco realistas y muchos problemas profesionales.

No todos los ganadores se rinden Meryl Streep y Daniel Day-Lewis, por ejemplo, siguieron ganando, pero muchos sí, especialmente aquellos de grupos poco representados. Sin embargo, la maldición sigue presente, como un fuerte recordatorio de los problemas sistémicos de Hollywood, incluso cuando los Oscars cambian en respuesta a los llamados a una mayor diversidad.

Pero ¿es cierto o solo una historia? Según SlashFilm, los expertos y los datos indican que se trata de una combinación de ambas: una mezcla de regresión estadística (ganar suele ser el mejor momento de una carrera), un mal timing y prejuicios arraigados en la industria.

Halle Berry: Una victoria histórica y luego una decepción

La historia de Berry es probablemente el ejemplo más impactante de la maldición en acción. Tras su victoria en 2002, pensó que recibiría muchos guiones de directores de renombre. En una entrevista de 2020, dijo: "Pensé: 'Oh, todos estos guiones geniales llegarán a mí; estos grandes directores llamarán a mi puerta'". "No sucedió".

La verdad es que se le complicó un poco. En cambio, consiguió papeles en películas conocidas pero mal recibidas, como "Catwoman" (2004), por la que ganó un Razzie a la peor actriz.

Aceptó este dudoso honor en persona con humor y gracia. Interpretó papeles secundarios o de acción en películas como "X-Men" (como Tormenta) y "Muere otro día" como chica Bond, pero estos papeles no demostraron su alcance dramático.

Berry ha sido sincera sobre cómo la ha afectado emocionalmente. "Ser la única mujer negra en ganar el premio a la Mejor Actriz es una de mis mayores penas", declaró, según Business Insider , añadiendo que creía que su victoria abriría puertas a otras mujeres negras, pero nadie la ha seguido.

Al día siguiente de ganar los Óscar, pensé: "¡WOW! Me eligieron para abrir una puerta". Y luego, al no tener a nadie... me pregunto: "¿Fue para tanto, o solo para mí?". Este aislamiento revela problemas mayores: Berry, una mujer de color, fue encasillada y recibió pocos guiones que encajaran con su talento, así que tuvo que dedicarse a la producción y dirección, como en su película de Netflix de 2020, Bruised.

Después de Berry: Un patrón de luchas después de ganar

Berry no es la única. La maldición se ha cobrado muchas vidas a lo largo de los años, afectando a menudo a actores que se iniciaban en el oficio o que alcanzaron su máximo potencial demasiado pronto.

Cuba Gooding Jr. ganó el Óscar a Mejor Actor de Reparto por "Jerry Maguire" (1996), lo que dio lugar a una serie de comedias como "Snow Dogs" y "Norbit" que ni siquiera se acercaron a merecer el Óscar. Hilary Swank, quien ganó el Óscar a Mejor Actriz por "Boys Don't Cry" en 2000 y "Million Dollar Baby" en 2005, tuvo una mala racha similar cuando su programa de televisión, Alaska Daily, fue cancelado tras una temporada.

Marcia Gay Harden, quien ganó un Oscar por "Pollock" (2001), dijo que el premio fue "desastroso a nivel profesional" porque hizo que sus papeles fueran más pequeños en lugar de más grandes.

Las mujeres y las personas de color parecen estar especialmente en riesgo. Tras ganar un Óscar por Precious en 2010, Mo'Nique contó que la habían vetado tras tener problemas con figuras importantes de la industria como Oprah Winfrey y Tyler Perry. Como no había muchos papeles para actores sordos, Marlee Matlin, la primera actriz sorda en ganar el premio a la Mejor Actriz por "Hijos de un Dios Menor" (1987), trabajó principalmente en televisión. Ni siquiera los directores están a salvo.

"El cazador" (1979), de Michael Cimino, ganó un Oscar, pero "La puerta del cielo", que quebró, fue un desastre.

Conversaciones recientes en sitios como X (antes Twitter) muestran que la gente piensa lo mismo. Se habla de la "maldición de los Óscar negros" y de cómo ganadoras como Berry y Lupita Nyong'o (Mejor Actriz de Reparto por "12 Años de Esclavitud" en 2014) acabaron en franquicias como "X-Men" o "Pantera Negra" en lugar de en dramas de alta calidad. Una publicación decía: "Todo el mundo sabe de la maldición de los Óscar negros". Por eso Lupita consiguió el papel en Pantera Negra y Halle Berry el de "X-Men".

Because a black person holding an Oscar doesn’t hold any weight.



Everybody knows about black Oscar curse. That’s why Lupita ended in black Panther & Halle Berry ended up in XMen.



I don’t know if Damson as TChalla will make BP3 make $900+



I can’t answer that — she_dreadzme (@She_DreadzMe) July 30, 2025

Echando un vistazo a las razones: estrés, prejuicios y mala suerte.

¿Qué causa esto? Un factor importante es la presión de las expectativas. Berry afirmó que ahora se espera que los ganadores presenten actuaciones dignas de un premio en cada ocasión, pero la industria no siempre les proporciona el material adecuado. La maquinaria publicitaria de Hollywood crea historias sobre triunfos "tardíos" o "revelación", lo que dificulta el seguimiento.

Los sesgos sistémicos agravan el problema. Las mujeres se ven perjudicadas por el edadismo y el sexismo.

Mercedes Ruehl, quien ganó el premio a la Mejor Actriz de Reparto por "El Rey Pescador" (1991), dijo que estas fueron las razones por las que su carrera se estancó. Para las personas de color, la maldición a menudo se manifiesta como un simbolismo: un triunfo no conlleva más oportunidades, como cuando Berry sigue sola en el club de Mejor Actriz. La mala elección de proyectos también influye; muchos ganadores buscan películas de gran presupuesto para ganar dinero, pero terminan fracasando en la crítica.

Se trata en parte de una regresión a la media, ya que ganar un Óscar suele ser lo mejor que le puede pasar a una carrera, por lo que una caída se siente como una maldición. Un estudio de 2013 en Organization Science incluso le puso un número: el camino de los ganadores puede verse afectado por un exceso de confianza o por oportunidades que no se ajustan a sus necesidades.

Rompiendo el hechizo: Esperanza en el maleficio

No todo es malo. Algunos ganadores se recuperan diversificándose. Por ejemplo, Berry dirigió "Bruised" para tener más control sobre su historia. La industria está cambiando lentamente y ha habido nominados más diversos en los últimos años. Un usuario de X pensó en 2025: "¿Es real la maldición de los Óscar?". Angelina Jolie ganó el suyo, pero la gente piensa que debería haber tenido una mejor filmografía. Halle Berry. Jennifer Lawrence. "Lupita".

Oscar curse real ? Angelina Jolie won hers and people think she hasn't had the filmography she should have had.Halle Berry.Jennifer Lawrence.Lupita they have popular roles but not not what people were expecting after winning an Oscar. — Blue (@xxathenamex) November 13, 2023

La maldición de los Oscar demuestra lo imperfecta que es Hollywood: habla de diversidad en sus discursos, pero no la lleva a la práctica. Para ganadores como Berry, es un llamado a la acción: demuestra que un verdadero legado surge de cambiar la industria en sí, no de una sola noche. A medida que se acercan los Oscar de 2026, la gente se pregunta: ¿Romperá la maldición el próximo gran ganador para siempre?