El fotógrafo de moda Chuando Tan ha vuelto a revolucionar internet, esta vez con una publicación de cumpleaños que dejó a sus seguidores cuestionando la realidad. Para celebrar su 60.º cumpleaños el 3 de marzo, el hombre de Singapur compartió una imagen suya sosteniendo 60 globos en Instagram, y la incredulidad fue instantánea.

La publicación generó conmoción internacional, ya que los seguidores luchaban por conciliar su apariencia juvenil con su edad cronológica. Los admiradores inundaron la sección de comentarios, exigiendo saber cómo escapa constantemente al envejecimiento humano.

¿Por qué un millón de seguidores creen que Chuando Tan es en realidad un vampiro?

La publicación de cumpleaños rápidamente generó una gran repercusión en línea, consiguiendo más de 2 millones de "me gusta". Los fans expresaron su total incredulidad ante su impecable complexión, lo que llevó a los usuarios a bromear diciendo que tenía el rostro de alguien de 35 años.

Un comentarista desconcertado captó la sorpresa de internet ante su impecable estética: "¡¿SESENTA?! ¿Señor, estamos hablando de años humanos o de elfos? Díganoslo con sinceridad... No se preocupe, mantendremos su identidad elfa en secreto", escribió el usuario.

Tan usó la plataforma para compartir una reflexión sobre su filosofía de vida. "Hoy, en mi 60.º cumpleaños, recuerdo que el tiempo es la única verdadera riqueza. Cada amanecer llega como una herencia, no como una garantía", escribió.

Expresó su gratitud y ofreció consejos para mantener una perspectiva con los pies en la tierra. "Estoy agradecido de permanecer en esta Tierra. El camino más sabio ahora es simple: volver a la naturaleza y a la luz del sol a diario, y conectarme con lo que perdura", explicó el modelo.

Cómo los buenos genes y la disciplina estricta superan a los tratamientos antienvejecimiento "milagrosos"

El fotógrafo de celebridades saltó a la fama en internet en 2017, cuando su impactante estética captó la atención de los medios de comunicación internacionales. A lo largo de su carrera, ha colaborado con celebridades de renombre como Janet Jackson, Rita Ora y Shu Qi.

En lugar de atribuir su aspecto juvenil a los procedimientos cosméticos, Tan lo atribuye a una buena genética y a un estilo de vida riguroso. Rechaza rápidamente la idea de tratamientos milagrosos y prefiere mantener hábitos saludables a largo plazo. Sus mañanas empiezan con un enfoque en la nutrición, generalmente con un desayuno de batidos de proteínas o avena con huevos, miel y aguacate.

El almuerzo y la cena son igualmente sanos, y suelen consistir en pollo o pescado al vapor con arroz y un caldo sencillo. Para proteger su salud, el artista visual también evita por completo el alcohol, el tabaco, el café y las bebidas azucaradas.

También le impone un estricto horario de sueño que le exige estar en la cama a las 11 de la noche todas las noches.

La rutina de ejercicios exacta que utiliza para desafiar el envejecimiento

La condición física sigue siendo fundamental en su día a día, ya que requiere un delicado equilibrio entre la ingesta nutricional y el gasto energético activo. Aborda su mantenimiento físico con precisión matemática para garantizar resultados óptimos de salud.

"Las actividades que realizas durante el día deben ser iguales a las calorías que quemas durante ese día; así de simple. Y la cantidad de comida que consumes durante el día es igual a las calorías que ingieres", señaló Tan.

Para lograr el equilibrio físico, mantiene un programa de entrenamiento semanal constante. Su rutina de ejercicios es igual de dedicada, incluyendo entrenamiento de fuerza, cardio intenso y natación de tres a cinco veces por semana.

Aunque al público le parece sobrehumano , Tan admite que definitivamente se siente viejo cuando las cámaras están apagadas. En entrevistas recientes, habló sobre los efectos físicos del envejecimiento, señalando que a veces se queda sin energía.

El fotógrafo confesó que para mantener sus niveles de energía en estos días, simplemente tiene que esforzarse mucho más durante sus entrenamientos.

Su transparencia demuestra que las personas de apariencia juvenil deben luchar activamente contra la inevitable desaceleración física que acompaña a un cumpleaños número 60.