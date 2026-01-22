William Shatner ha respondido sarcásticamente a las críticas del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, a la nueva serie Star Trek: Starfleet Academy ofreciendo en broma tomar el control creativo de la franquicia a los 94 años.

La controversia comenzó el 19 de enero de 2026, cuando Miller compartió un clip de 14 segundos de "Starfleet Academy" en la red social X, calificándolo de "trágico". El clip mostraba a la capitana Nahla Ake, interpretada por Holly Hunter, con gafas mientras se dirigía a la tripulación del USS Athena. Miller sugirió que Paramount debería "reconciliarse con @WilliamShatner y darle control creativo total" para salvar la franquicia.

La cuenta de redes sociales de Shatner respondió con evidente sarcasmo, centrándose en el aparente problema de Miller con las gafas de Hunter. "¡Estoy totalmente de acuerdo contigo, @StephenM!", escribió Shatner, según el Times of India .

¡Que no hayan curado la hipermetropía para el siglo XXXII es un descuido abismal por parte de los guionistas! Continuó sugiriendo que Paramount necesitaba aumentar el presupuesto para que la Flota Estelar pudiera permitirse más de un par de gafas para la tripulación del puente.

La respuesta pareció burlarse de las críticas de Miller, a la vez que resaltaba una ironía: el propio personaje de Shatner, el Capitán Kirk, usaba gafas para leer en "Star Trek II: La Ira de Khan" debido a una alergia a los medicamentos para la corrección de la visión. En la película, el Dr. McCoy se burla de Kirk por sus gafas "antiguas" como símbolo de envejecimiento.

Al principio, Miller pareció no percibir el sarcasmo en la respuesta de Shatner, por lo que la republicó y continuó criticando la franquicia. Afirmó que Paramount "metió la pata de forma brutal" al matar al Capitán Kirk en "Star Trek: Generations" y argumentó que "no era demasiado tarde para que Paramount hiciera las paces con Shatner y salvara la franquicia", informó Gizmodo .

Sin embargo, la trayectoria de Shatner como director plantea dudas sobre la sugerencia de Miller. Shatner solo dirigió una película de Star Trek, "Star Trek V: La Frontera Final" de 1989, que obtuvo una calificación del 22% en Rotten Tomatoes y tuvo un rendimiento inferior en taquilla. La mala recepción de la película puso en peligro el futuro de la franquicia en las salas hasta que "El País Desconocido" recuperó su impulso.

En cambio, la crítica ha acogido con entusiasmo "Starfleet Academy", que actualmente cuenta con una calificación de Fresh del 87% en Rotten Tomatoes. La serie se estrenó en Paramount+ el 15 de enero de 2026, con los dos primeros episodios disponibles en streaming.

A pesar de su buena recepción por parte de la crítica, la serie ha sufrido un bombardeo de reseñas en las plataformas de calificación de audiencia, con una puntuación del 35% en Rotten Tomatoes. Esta reacción refleja campañas similares contra otras franquicias recientes etiquetadas como "woke" por la crítica conservadora, según Forbes .