La próxima docuserie de Netflix, Reality Check: Inside America's Next Top Model, promete una mirada reveladora a uno de los reality shows más influyentes —y controvertidos— de la televisión de moda.

Presentado y creado por la supermodelo Tyra Banks, America's Next Top Model (ANTM) se emitió durante 24 temporadas entre 2003 y 2018. Definió ideas sobre belleza, diversidad y carreras de moda en todo el mundo. Ahora, la nueva serie de tres partes de Netflix revela el legado del programa con una sinceridad sin precedentes de Banks y de muchas de las personas que lo vivieron.

El documental, que se estrena el 16 de febrero, no es solo un entretenimiento nostálgico para los amantes de la moda. Es una crítica oportuna de cómo los reality shows se entrelazan con los estándares de la industria, la representación y la narrativa ética.

Tyra Banks reflexiona: "Fui demasiado lejos"

Uno de los aspectos más impactantes de la docuserie es la franqueza de Banks sobre las presiones y decisiones que moldearon ANTM . En el tráiler , admite con franqueza: "Sabía que me excedí. Fue muy intenso. Pero ustedes lo exigían, así que seguimos insistiendo".

Esta cita resalta una paradoja central. El objetivo original de Banks era "luchar contra la industria de la moda", pero ese mismo afán de ser audaz y provocador a veces desdibujaba los límites éticos en aras del entretenimiento. El documental no elude esta tensión y explora cómo la demanda de la audiencia y las expectativas de la cadena influyeron en desafíos y críticas cada vez más drásticos.

La reflexión de Banks marca uno de los pocos momentos en que reconoce las fallas del programa ante la cámara. Esto sugiere una disposición a reevaluar las decisiones tomadas en un entorno mediático muy diferente.

Nuevo documental explora controversias y drama

Varios de los temas tratados en el documental resonarán en los espectadores conocedores de la moda, conscientes de la conversación más amplia en torno a la representación:

Cambios de imagen e identidad: algunos desafíos, como la infame escena de 2005 en la que se les dijo a los concursantes que "cambiarían de etnia", se revisan con contexto y crítica.

algunos desafíos, como la infame escena de 2005 en la que se les dijo a los concursantes que "cambiarían de etnia", se revisan con contexto y crítica. Imagen corporal y estándares: la historia de juicios severos y transformaciones de imagen de ANTM provocó debates en torno a la humillación corporal y el costo emocional de los concursantes, temas que el documental explora a través de relatos de primera mano.

la historia de juicios severos y transformaciones de imagen de ANTM provocó debates en torno a la humillación corporal y el costo emocional de los concursantes, temas que el documental explora a través de relatos de primera mano. Sensibilidades raciales: Se analizan escenas que involucran piel oscurecida para sesiones fotográficas y otros intentos de "diversidad", con voces de ex participantes y críticos que agregan profundidad a la discusión.

Estos segmentos son más que simples chismes retrospectivos. Plantean preguntas más amplias sobre cómo los medios de moda enmarcan la belleza y la diferencia, y cómo las dinámicas de poder en el set pueden reflejar las jerarquías de la industria fuera de cámara.

Cómo 'ANTM' cambió los estándares de la industria

ANTM jugó un papel fundamental en la cultura de la moda moderna, tanto en pantalla como tras bambalinas. El programa presentó al público global una nueva generación de modelos que desde entonces se han convertido en figuras influyentes de la moda.

Entre sus exalumnas destacadas se encuentran Winnie Harlow, quien se ha convertido en una habitual de las pasarelas de alta costura para marcas como Dior y Valentino, y Eva Marcille, quien pasó de ganadora de ANTM a exitosa modelo y personalidad televisiva. Isis King rompió barreras al ser una de las primeras modelos abiertamente transgénero en captar la atención internacional a través del desfile.

Más allá de las carreras individuales, ANTM introdujo el modelaje en el debate general. Destacó los aspectos creativos, competitivos y de alta presión de la industria de una forma que los medios tradicionales de moda rara vez hacían.

Los desafíos que incluyeron sesiones fotográficas de alta costura, entrenamiento en pasarela y estilismo ofrecieron a los espectadores una perspectiva privilegiada sobre las habilidades y la resiliencia necesarias para triunfar. El enfoque de Banks en la diversidad y la positividad corporal, a pesar de la controversia, impulsó a las marcas de moda a reconsiderar la representación y la inclusión.

ANTM sirvió como incubadora de talentos y catalizador cultural, conectando los realities con el mundo profesional de la moda. Su impacto sigue vigente hoy en día, con exconcursantes que ahora definen las tendencias de la industria, promueven la representación y redefinen lo que significa ser modelo en el siglo XXI.