La alfombra roja de los Oscar 2026 fue como una de las pasarelas de estilo más observadas de la temporada, no solo por el poder estelar que rodea a la ceremonia de este año, sino también porque la lista de invitados combina a los principales nominados, ganadores que repiten y actores venian demostrando su espectacular sentido de la moda mucho antes de entrar al Teatro Dolby.

Teyana Taylor , Emma Stone , Elle Fanning y otras mantuvieron el gran estilo que mostraron a lo largo de la temporada de premios y convirtieron la noche en un triunfo para la alta costura, los amantes de la moda y los apasionados de todo lo relacionado con la sastrería.

Entre las mejor vestidas se destacaron Barbie Ferreira, Kate Hudson, Emma Stone, y Renate Reinsve

Jacob Elordi, Timothée Chalamet, Pedro Pascal y Hudson Williams se destacaron entre los mejores vestidos.

Aquí están los mejores y peores looks de los Oscars de 2026:

Teyana Taylor

Jacob Elordi

Ryan Coogler y Zinzi Evans

Wunmi Mosaku

Michael B. Jordan

Leonardo DiCaprio

Timothée Chalamet

Amy Madigan

Jessie Buckley

Elle Fanning

Mason Thames

Chase Infiniti

Hudson Williams

Barbie Ferreira

Barbie Ferreira is a vision on the #Oscars red carpet.💙 See every star as they arrive at the #Oscars: https://t.co/hMS6xABkW4 pic.twitter.com/5lN4gMQN56 — E! News (@enews) March 15, 2026

GAP Studio por Zac Posen a la medida para Barbie Ferreira. La marca americana no deja de darnos buen gusto y zeitgeist. #Oscars pic.twitter.com/ypXZPR343q — ELLE México (@ELLEMexico) March 15, 2026

Arden Cho

#KPopDemonHunters star Arden Cho has arrived for the 2026 #Oscars



Photos: Getty Images pic.twitter.com/vCtH4WUAEu — TheWrap (@TheWrap) March 15, 2026

Isabela Merced

Renate Reinsve

Bruna Marquezine

Ariana Greenblatt

Gabriel Leone

Alice Carvalho

Kieran Culkin

Lewis Pullman

Jayme Lawson

McKenna Grace

Manu Ríos

¿Manu Ríos en Saint Laurent? Sí, no estas soñando. Es Manu Ríos en Saint Laurent. #Oscars pic.twitter.com/u8cLb5RAvI — ELLE México (@ELLEMexico) March 15, 2026

Rose Byrne

Li Jun Li

Heidi Klum

Óliver Laxe

Arón Piper

Miles Caton

Joe Alwyn

Joe Alwyn has arrived at the 2026 #Oscars pic.twitter.com/g2XLGz2T3I — Film Updates (@FilmUpdates) March 15, 2026

Alicia Silverstone

Josh Groban & Natalie McQueen

Wunmi Mosaku

Jessie Buckley

Wagner Moura

Odessa A'Zion

Jacobi Jupe

Inga Ibsdotter Lilleaas

Kristen Wiig

Kerry Condon

Ginnifer Goodwin

Zoe Saldaña

Kelly Ripa

Demi Moore

Demi Moore attends the 98th Oscars. pic.twitter.com/YsOIO5ttnz — 21 (@21metgala) March 15, 2026

Danielle Brooks

Danielle Brooks attends the 98th Annual Academy Awards. pic.twitter.com/SCbWVxK0aJ — 21 (@21metgala) March 15, 2026

Elle Fanning

Elle Fanning attends the 98th Oscars. pic.twitter.com/dnwnp86gAA — 21 (@21metgala) March 15, 2026

Damson Idris

Damson Idris attends the 98th Oscars. pic.twitter.com/jBuamqUZBM — 21 (@21metgala) March 15, 2026

Stellan Skarsgård & Megan Everett-Skarsgård

Stellan Skarsgard and Megan Everett-Skarsgard attend the 98th Annual Academy Awards. pic.twitter.com/lvrmK9vjd6 — 21 (@21metgala) March 15, 2026

Emma Stone

Emma Stone attends the 98th Oscars. pic.twitter.com/x6S0JSZhX6 — 21 (@21metgala) March 15, 2026

Chloé Zhao

Chloé Zhao attends the 98th Oscars. pic.twitter.com/3aOCVAs7Sb — 21 (@21metgala) March 15, 2026

Nicole Kidman

Nicole Kidman attends the 98th Oscars. pic.twitter.com/Ko5Nni0Ca9 — 21 (@21metgala) March 15, 2026

Teyana Taylor

Teyana Taylor attends the 98th Oscars. pic.twitter.com/dbG5tG2Yia — 21 (@21metgala) March 15, 2026

Paul Mescal & Gracie Abrams

Paul Mescal and Gracie Abrams at the 2026 #Oscars pic.twitter.com/AircYkZBc1 — Film Updates (@FilmUpdates) March 15, 2026

Jacob Elordi

Timothée Chalamet

Pedro Pascal

Pedro Pascal debuts shaven look at the #Oscars pic.twitter.com/pG9bU7cNiA — Film Updates (@FilmUpdates) March 15, 2026

Mia Goth

Leonardo DiCaprio

Conan O'Brien