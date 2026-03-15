La alfombra roja de los Oscar 2026 fue como una de las pasarelas de estilo más observadas de la temporada, no solo por el poder estelar que rodea a la ceremonia de este año, sino también porque la lista de invitados combina a los principales nominados, ganadores que repiten y actores venian demostrando su espectacular sentido de la moda mucho antes de entrar al Teatro Dolby.

Teyana Taylor , Emma Stone , Elle Fanning y otras mantuvieron el gran estilo que mostraron a lo largo de la temporada de premios y convirtieron la noche en un triunfo para la alta costura, los amantes de la moda y los apasionados de todo lo relacionado con la sastrería.

Entre las mejor vestidas se destacaron Barbie Ferreira, Kate Hudson, Emma Stone, y Renate Reinsve

Jacob Elordi, Timothée Chalamet, Pedro Pascal y Hudson Williams se destacaron entre los mejores vestidos.

Aquí están los mejores y peores looks de los Oscars de 2026:

Teyana Taylor

Jacob Elordi

Ryan Coogler y Zinzi Evans

Wunmi Mosaku

Michael B. Jordan

Leonardo DiCaprio

Timothée Chalamet

Amy Madigan

Jessie Buckley

Elle Fanning

Mason Thames

Chase Infiniti

Hudson Williams

Barbie Ferreira

Arden Cho

Isabela Merced

Renate Reinsve

Bruna Marquezine

Ariana Greenblatt

Gabriel Leone

Alice Carvalho

Kieran Culkin

Lewis Pullman

Jayme Lawson

McKenna Grace

Manu Ríos

Rose Byrne

Li Jun Li

Heidi Klum

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Óliver Laxe

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Arón Piper

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Miles Caton

Joe Alwyn

Alicia Silverstone

Josh Groban & Natalie McQueen

Wunmi Mosaku

Jessie Buckley

Wagner Moura

Odessa A'Zion

Jacobi Jupe

Inga Ibsdotter Lilleaas

Kristen Wiig

Kerry Condon

Ginnifer Goodwin

Zoe Saldaña

Kelly Ripa

Demi Moore

Danielle Brooks

Elle Fanning

Damson Idris

Stellan Skarsgård & Megan Everett-Skarsgård

Emma Stone

Chloé Zhao

Nicole Kidman

Teyana Taylor

Paul Mescal & Gracie Abrams

Jacob Elordi

Timothée Chalamet

Pedro Pascal

Mia Goth

Leonardo DiCaprio

Conan O'Brien