Premios Óscar 2026: Lo mejor y lo peor de la alfombra roja
La alfombra roja de los Oscar 2026 fue como una de las pasarelas de estilo más observadas de la temporada, no solo por el poder estelar que rodea a la ceremonia de este año, sino también porque la lista de invitados combina a los principales nominados, ganadores que repiten y actores venian demostrando su espectacular sentido de la moda mucho antes de entrar al Teatro Dolby.
Teyana Taylor , Emma Stone , Elle Fanning y otras mantuvieron el gran estilo que mostraron a lo largo de la temporada de premios y convirtieron la noche en un triunfo para la alta costura, los amantes de la moda y los apasionados de todo lo relacionado con la sastrería.
Entre las mejor vestidas se destacaron Barbie Ferreira, Kate Hudson, Emma Stone, y Renate Reinsve
Jacob Elordi, Timothée Chalamet, Pedro Pascal y Hudson Williams se destacaron entre los mejores vestidos.
Aquí están los mejores y peores looks de los Oscars de 2026:
Teyana Taylor
Jacob Elordi
Ryan Coogler y Zinzi Evans
Wunmi Mosaku
Michael B. Jordan
Leonardo DiCaprio
Timothée Chalamet
Amy Madigan
Jessie Buckley
Elle Fanning
Mason Thames
Chase Infiniti
Hudson Williams
Barbie Ferreira
Arden Cho
Isabela Merced
Renate Reinsve
Bruna Marquezine
Ariana Greenblatt
Gabriel Leone
Alice Carvalho
Kieran Culkin
Lewis Pullman
Jayme Lawson
McKenna Grace
Manu Ríos
Rose Byrne
Li Jun Li
Heidi Klum
Óliver Laxe
Arón Piper
Miles Caton
Joe Alwyn
Alicia Silverstone
Josh Groban & Natalie McQueen
Wunmi Mosaku
Jessie Buckley
Wagner Moura
Odessa A'Zion
Jacobi Jupe
Inga Ibsdotter Lilleaas
Kristen Wiig
Kerry Condon
Ginnifer Goodwin
Zoe Saldaña
Kelly Ripa
Demi Moore
Danielle Brooks
Elle Fanning
Damson Idris
Stellan Skarsgård & Megan Everett-Skarsgård
Emma Stone
Chloé Zhao
Nicole Kidman
Teyana Taylor
Paul Mescal & Gracie Abrams
Jacob Elordi
Timothée Chalamet
Pedro Pascal
Mia Goth
Leonardo DiCaprio
Conan O'Brien
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