La actriz Shin Min Ah les dio a sus fanáticos una actualización honesta sobre su vida y trabajo después de casarse con el actor Kim Woo Bin en diciembre de 2025. Habló sobre cómo pasa su tiempo entre proyectos y disfruta de sus intereses personales en un ambiente relajado.

Sus comentarios, que fueron publicados en un artículo de Koreaboo , provienen de una reciente entrevista en video en el canal de YouTube W KOREA que ha estado recibiendo mucha atención en línea.

Te Recomendamos: Song Ji Hyo se emociona al hablar de su negocio de ropa interior

La publicación dijo que Shin Min Ah dijo sobre su estado reciente: "Terminé el drama The Remarried Empress y actualmente estoy descansando", y agregó: "Me estoy tomando un descanso mientras me preparo para mi próximo proyecto".

La cobertura de Naver indicó que, antes de hablar de sus rutinas, habló de cómo gestiona el trabajo importante. Dijo: "Cuando tengo sesiones importantes, como sesiones de fotos, anuncios o series, me concentro en cuidar mi alimentación y mi piel para prepararme para el día", y añadió: "Si tengo algunos meses libres, intento crear mis propios pasatiempos o rutinas, pero no es fácil. Incluso en épocas de mucho trabajo, intento mantener la constancia".

Shin Min Ah habló de algo gracioso que le pasó recientemente antes de pasar a otros temas. Dijo: "Últimamente me encantan las galletas masticables Dubai, y son tan deliciosas que me engancharon", y añadió: "He oído que engordan mucho", con lo que el público estuvo de acuerdo.

Antes de finalizar la entrevista, se mostró segura de su futuro trabajo. Dijo: "Este año también les mostraré mi dedicación a la actuación. ¡Espérenlo con ansias!".

Después de más de diez años de noviazgo, Shin Min Ah y Kim Woo Bin se casaron el 20 de diciembre de 2025. Su agencia confirmó su matrimonio en Seúl y la noticia se difundió rápidamente antes del evento.

Los fans pudieron ver una faceta diferente de Shin Min Ah en W KOREA, donde decoró un bolso y realizó actividades creativas sencillas durante su descanso. Esta imagen relajada encaja a la perfección con lo que dijo sobre cómo lograr un equilibrio entre la vida laboral y personal.

Los fans de la actriz disfrutaron de sus comentarios en línea, ya que demostraban que se preocupaba por su trabajo y les permitían conocer su vida. La perciben como una persona refinada y accesible, lo que concuerda con sus conversaciones sobre prepararse para el día y priorizar el autocuidado.