La edición de 2026 de los Óscar tiene una buena representación latina, no solo entre los nominados, sino entre los presentadores. La Academia del Cine y las Ciencias Audiovisuales, que entrega los premios más importantes de Hollywood, anunció además varios de nuestros actores entre los presentadores, empezando por el papi de la internet: Pedro Pascal.

La lista también incluye a Javier Bardem (quien ha logrado mantenerse en la meca del cine a pesar de sus fuertes declaraciones contra Israel por los ataques a Gaza) y a Zoe Saldaña, quien posiblemente entregue el Oscar a Mejor Actor Secundario, siguiendo la tradición. La actriz latina ganó como Mejor Actriz Secundaria el año pasado por su papel en Emilia Pérez.

El tercer latino entre los presentadores es también un nominado que está haciendo historia, el actor brasileño Wagner Moura, quien es el primer hombre de su país en competir en la categoría de Mejor Actor, por su trabajo extraordinario en la película El Agente Secreto. La cinta está nominada a Mejor Película y Mejor Película Extranjera, así como su director Kleber Mendonça Filho.

Aunque estos artistas no han anunciado con quién irán a la gala que tendrá lugar en el teatro Dolby de Los Ángeles, los fans esperan que Bardem llegue acompañado de su esposa Penélope Cruz, quien ha estado promoviendo su película The Bride.

Los nominados latinos a los Oscars de 2026

Además de Moura y Mendonça Filho, el director de fotografía brasileño Adolpho Veloso, tiene una nominación individual por su trabajo detrás de las cámaras en la cinta de Netflix Train Dreams.

Otro grupo de estrellas latinas viene cortesía de nuestra criatura favorita: Frankenstein. El director mexicano Guillermo del Toro podría acudir con su familia. Óscar Isaac también está confirmado, ya que entre las nueve nominaciones de la película de Netflix está la de Mejor Elenco.

De hecho, en las redes sociales hay mucha expectativa por la posibilidad de un encuentro público entre Isaac y Pascal, quienes son amigos desde que ambos llegaron a estudiar en la universidad en la ciudad de Nueva York y se han declarado "mejores amigos".

Además, se espera al polémico director gallego Oliver Laxe, quien representará a su película Sirat, que compite en Mejor Sonido y Mejor Película Extranjera.

Y para cerrar con broche de oro la lista de los latinos famosos que están confirmados en los Oscars este domingo está Benicio del Toro. El actor puertorriqueño llega con su segunda nominación por su trabajo en One Battle After Another.

No hay duda de que todos los mencionados estarán en las listas de mejores vestidos en la alfombra roja y, saldrán con premios. ¡Suerte a todos!