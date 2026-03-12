La actriz ganadora del Oscar Nicole Kidman compartió recientemente una sorpresiva anécdota que involucra a su excoprotagonista en Big Little Lies, Alexander Skarsgård, un falafel y lo que parece ser un legendario sentido del olfato.

Durante su participación el podcast Las Culturistas presentado por Matt Rogers y Bowen Yang para promover su nueva serie Scarpetta, en Prime Video, la actriz contó que su sentido del olfato es muy agudo. De hecho, describió como "una liberación" el haberse quedado sin él un tiempo tras contraer covid.

Y como anécdota de lo importante que es en su vida, recordó la filmación de escenas íntimas con Skarsgård en el drama de HBO, donde ambos interpretaron a una pareja casada con una relación problemática.

Un día, "Alexander Skarsgård se comió un sándwich de falafel antes de rodar las escenas de Big Little Lies, le dije: 'No, no, no, Alex. Se supone que debería estar interesada en ti y besarte. Deja ya el falafel'".

Kidman agregó que creía que la experiencia dejó una impresión duradera en su coprotagonista.

Estoy segura de que no volvió a comer un falafel. Le dije: "No más falafel. No antes de besarte, no antes de hacer el amor".

La actriz explicó que el mal aliento es algo que le resulta especialmente difícil de pasar por alto mientras filma escenas románticas.

Al hablar sobre su preferencia, Kidman dijo: "No soporto el mal aliento. Esto es un factor decisivo para mí. Podrías ser el chico más guapo, hermoso, y si vinieras a mí con mal aliento, yo diría, no".

Ella describió además con qué fuerza reacciona ante el tema cuando trabaja de cerca con alguien."Si digo: 'Sóplame y hueles mal, no hay dinero en el mundo que me pueda convencer de besarlo."

@pagesix Nicole Kidman made sure Alexander Skarsgård didn't have bad breath before one of their "Big Little Lies" kissing scenes. 🤭 ♬ original sound - Page Six - Page Six

Durante la discusión, Kidman también compartió una observación más positiva cuando se le preguntó sobre las celebridades que huelen particularmente agradable.

En respuesta, nombró de inmediato a la cantante y empresaria Rihanna. Kidman elogió el aroma de la estrella durante su aparición en el podcast."Rihanna", dijo. "No necesitamos desenrollarlo ni descifrarlo, solo que sepas que es verdad. Es embriagador, como si fuera a seguirte a todas partes".

Kidman, quien anteriormente estuvo casada con el actor Tom Cruise y luego con el cantante de country Keith Urban, continúa activa en Hollywood con varios proyectos próximos. Además de Scarpetta, Kidman estrenará este verano la secuela de Practical Magic con Sandra Bullock.