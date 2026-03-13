La 98ª edición de los Premios de la Academia, más conocidos como los Oscars, llevará nuevamente la noche más importante de Hollywood a las pantallas de televisión de todo el mundo en 2026. Ya sea que estés en Estados Unidos o viajando en el extranjero, existen varias formas confiables de ver la ceremonia en vivo o transmitirla por internet.

A continuación, una guía clara para ver los Oscars 2026 desde cualquier lugar.

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Cuándo y dónde se transmiten los Oscars 2026

98th Academy Awards

Academy of Motion Picture Arts and Sciences

Dolby Theatre

Los Oscars 2026 se celebrarán en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, la sede tradicional de la ceremonia organizada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Fecha: domingo 15 de marzo de 2026

Hora: 7:00 p.m. hora del Este / 4:00 p.m. hora del Pacífico

La transmisión suele comenzar aproximadamente una hora antes con la cobertura de la alfombra roja.

Cómo ver los Oscars en Estados Unidos

La ceremonia se transmitirá en vivo por ABC, cadena que posee los derechos de emisión de los Oscars desde hace décadas.

American Broadcasting Company

Ver en televisión

Sintoniza tu canal local de ABC a la hora programada.

Ver en streaming

También puedes verlo en vivo a través de varias plataformas de streaming que incluyen ABC, entre ellas:

• Hulu + Live TV

• YouTube TV

• Fubo

• DirecTV Stream

Muchos de estos servicios ofrecen periodos de prueba gratuitos, lo que puede ser útil si quieres ver los Oscars sin tener una suscripción de cable.

ABC también suele transmitir la ceremonia a través de su aplicación ABC para los espectadores que inician sesión con un proveedor de televisión participante.

Cómo ver los Oscars fuera de Estados Unidos

Los espectadores internacionales también pueden ver los Oscars en vivo o poco después de la transmisión a través de cadenas regionales o plataformas de streaming que poseen los derechos en sus países.

Por ejemplo:

• Canadá: CTV

• Reino Unido: ITV

• América Latina:TNT y HBO Max en muchos mercados

• Australia: Channel 7

Si la ceremonia no está disponible en tu país, muchos espectadores acceden a la transmisión de Estados Unidos mediante un servicio VPN, que permite ver el evento en plataformas como Hulu Live o YouTube TV.

Un VPN te permite conectarte a un servidor en Estados Unidos para que el servicio de streaming te detecte como si estuvieras en ese país.

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Cómo ver la alfombra roja de los Oscars

Antes de que comience la ceremonia, las principales cadenas organizan transmisiones especiales de la alfombra roja con entrevistas a nominados y presentadores.

Academy of Motion Picture Arts and Sciences

La cobertura oficial de la alfombra roja de los Oscars normalmente puede verse a través de:

• El canal de YouTube de los Oscars

• Las cuentas oficiales de la Academia en redes sociales

• La transmisión previa al show en ABC

Medios de entretenimiento como E!, Variety y The Hollywood Reporter también ofrecen cobertura en vivo por internet.

Ver los Oscars después de la transmisión

Si te pierdes el programa en vivo, los momentos más importantes suelen estar disponibles muy rápidamente.

Puedes ver:

• Discursos de aceptación en el canal de YouTube de los Oscars

• Resúmenes en ABC y en sitios de noticias de entretenimiento

• Segmentos completos en plataformas de streaming que grabaron la transmisión

Los principales medios suelen publicar los momentos más destacados pocos minutos después de que ocurren durante la ceremonia.

Qué esperar de los Oscars 2026

Los Oscars celebran las mejores películas y actuaciones del último año en categorías como Mejor película, Mejor actor, Mejor actriz y Mejor director. La ceremonia suele incluir actuaciones musicales de canciones nominadas, apariciones de grandes estrellas y homenajes a leyendas del cine.

Con nominados, presentadores y artistas provenientes de toda la industria cinematográfica global, los Oscars continúan siendo uno de los eventos de entretenimiento más vistos del mundo.