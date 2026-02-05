Nick Jonas habla sobre uno de los momentos más emotivos de su vida: el nacimiento prematuro e intenso de su hija, Malti Marie.

El cantante compartió la experiencia durante el episodio de esta semana del podcast On Purpose de Jay Shetty, brindando detalles poco comunes sobre el día en que todo cambió para él y su esposa, la actriz Priyanka Chopra Jonas.

Jonas explicó que Malti, que nació por gestación subrogada en enero de 2022, llegó mucho antes de lo esperado.

"Estábamos esperando que llegara en abril", dijo, recordando la repentina llamada telefónica que los hizo correr al hospital, informó People .

Lo que siguió, compartió, fue conmovedor e inolvidable. Malti nació con solo 450 gramos de peso y su estado era crítico.

"Estaba morada", dijo Jonas, recordando el momento en el que los médicos y enfermeras intervinieron de inmediato.

Nick Jonas Says Daughter Malti Needed to Be Resuscitated, Had 6 Blood Transfusions as He Recalls 'Intense' Premature Birth https://t.co/WZNpaj56TO — People (@people) February 5, 2026

Nick Jonas elogia al equipo de la UCIN por salvar a un bebé

Agradeció al equipo de la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) por salvarle la vida a su hija. "Estos ángeles de la UCIN la reanimaron", compartió, y agregó que la intubaron y estabilizaron rápidamente.

Debido a que Malti nació durante la pandemia de COVID-19, Jonas y Chopra tuvieron que seguir estrictas reglas hospitalarias.

Se turnaron para pasar turnos de 12 horas en el hospital durante casi tres meses y medio.

Jonas describió la experiencia en la UCIN como reconfortante y aterradora a la vez. Estar allí todos los días, dijo, le dejó una huella imborrable.

Todavía recuerda las imágenes y los olores, además de haber visto a otras familias enfrentando miedos similares.

Durante su larga estancia, Malti luchó con ahínco para fortalecerse. Poco a poco fue subiendo de peso y recibió seis transfusiones de sangre. Finalmente, después de tres meses y medio, sus padres pudieron traerla a casa.

Según DailyMail , Jonas cree que la experiencia moldeó a Malti hoy en día. "Siento que ella sabe cómo llegó al mundo", dijo.

Compartió que su alegría y entusiasmo por la vida son profundamente significativos. "Cada día es un regalo", añadió, señalando que su espíritu parece rebosar de gratitud.

Priyanka Chopra Jonas también ha hablado de esos primeros días, una vez describió a Malti como "más pequeña que mi mano" y admitió que no sabía si su hija sobreviviría.