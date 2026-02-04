Resulta curiosamente cautivador ver a alguien tan carismático como Channing Tatum, vestido solo con una bata de hospital y un gorro quirúrgico. Sin embargo, allí estaba, la madrugada del miércoles, acostado en una cama de hospital con su característico brillo aún intacto, advirtiendo a sus millones de seguidores de Instagram que lo que les esperaba no sería fácil.

"Otro día más. Otro reto", escribió el actor de 45 años bajo la cruda fotografía en blanco y negro. "Este va a ser difícil. Pero bueno. Vamos a por ello". Es el tipo de eufemismo que se esperaría de alguien que lleva años cultivando una imagen de tranquilidad y serenidad, pero las radiografías posteriores revelaron una historia más incómoda.

Radiografías de antes y después revelan el hombro separado de Channing Tatum

Lo que Tatum describió inicialmente de forma vaga se volvió visceralmente claro al compartir las imágenes médicas en su historia de Instagram. La foto del "antes" reveló un hombro separado: una desconexión profunda entre huesos que deberían estar cómodamente unidos. La imagen del "después", con un breve texto: "Hombro atornillado. ¡Genial!", mostraba el resultado final: un tornillo considerable que sujeta la articulación, de esos que te hacen estremecer con solo mirarlo.

La estrella de Magic Mike no dio más detalles sobre cómo se lesionó ni especificó si afectaría sus próximos compromisos laborales. Dado su historial de papeles físicamente exigentes —y una lesión de pierna previa durante el rodaje de su trabajo en la franquicia—, no es difícil imaginar cómo el desgaste se va acumulando. Lo sorprendente es la naturalidad con la que se tomó toda la experiencia, como si someterse a una cirugía invasiva de hombro fuera solo una molestia más de la lista.

Channing Tatum recibe el apoyo de sus compañeros mientras se acerca su recuperación

La respuesta de fans y amigos no se hizo esperar. Jamie Foxx escribió: "¡Rezamos, campeón!" en los comentarios, mientras que la estrella de la NFL, Odell Beckham Jr., añadió: "¡Rezamos, soldado!". El actor Emilio Rivera lo mantuvo simple: "Mejórate pronto", acompañado de emojis de oración y un golpe de puño. Incluso la novia de Tatum, Inka Williams, le dio ánimos escribiendo: "¡Lobo feroz! ¡Nos insultaron!" debajo de la foto de la cama del hospital.

Lo que suceda después no será nada glamoroso. La recuperación de una dislocación de hombro suele tardar entre seis semanas y varios meses, dependiendo de la gravedad, y la cirugía prolonga aún más ese plazo. Para alguien cuya carrera a menudo ha dependido de la destreza física, los próximos meses requerirán paciencia. No levantar objetos pesados durante al menos seis semanas, una rehabilitación cautelosa y un regreso gradual a las acrobacias y secuencias de acción que se han convertido en su especialidad.

Tatum ha mantenido un tono ligero, pero la realidad es todo lo contrario. El tornillo en su hombro no es solo una solución temporal; es un recordatorio de que incluso los cuerpos de aspecto más indestructible tienen sus límites. Y aunque sus fans le envían buenos deseos, es probable que el propio actor se esté preparando para la ardua y poco glamurosa recuperación: sesiones de fisioterapia, restricción de movimiento y la frustración de esperar a que los huesos se reconstruyan.