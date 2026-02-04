Scarlett Johansson se vio inesperadamente involucrada en la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni después de que surgiera una grabación de audio en su demanda en curso "It Ends With Us".

La grabación, obtenida de la cineasta Claire Ayoub, presenta al cofundador de Wayfarer, Steve Sarowitz, hablando de sus experiencias trabajando con Johansson y Lively.

Sarowitz, de 61 años, elogió el trabajo de Johansson en su debut como directora, "Eleanor the Great", y la describió como "tan tranquila, calmada, serena y segura... y agradable".

Comparó esto con su experiencia en el proyecto de Lively y señaló: "Casi todos son agradables, y luego está Blake: ella es totalmente diferente a todos los demás. No quiero decir nada malo de ella, pero es diferente".

El audio fue presentado por el equipo legal de Lively como parte de su demanda contra Baldoni, que se presentó en diciembre de 2024.

Lively afirma que Baldoni incurrió en acoso sexual, represalias, incumplimiento de contrato, inflicción de angustia emocional, invasión de la privacidad y causó pérdida de salarios.

Baldoni, de 42 años, presentó una contrademanda por 400 millones de dólares, que posteriormente fue desestimada. El juicio está programado para el 18 de mayo de 2026, según informó PageSix .

Sarowitz también abordó la controversia de "It Ends With Us" en la grabación, declarando: "El drama de 'It Ends With Us' es simplemente un drama. Ya terminé con eso. Que las fichas caigan donde tengan que caer".

Agregó que el equipo de producción "no estaba entusiasmado" con el estreno de la película en agosto de 2024 y señaló los desafíos para alinear el proyecto con la Fundación No More, que se centra en poner fin a la violencia doméstica.

Elogian la ética laboral de Scarlett Johansson

La filtración también destaca el contraste entre las experiencias profesionales de Johansson y Lively. "Estamos intentando darle [a Scarlett] su primera gran oportunidad. Quizás la gente sepa de ella después de esto", bromeó Sarowitz en el audio.

Sus comentarios subrayan la reputación de profesionalismo de Johansson en comparación con lo que describió como una relación de trabajo más difícil con Lively.

Según la revista US Magazine , otras figuras involucradas en la controversia, entre ellas Ayoub, la ex copresentadora de "Man Enough" Liz Plank y la autora Colleen Hoover, han expresado su preocupación por el comportamiento de Baldoni en el set.

Según se informa, Plank advirtió a Lively sobre posibles señales de alerta en 2023, mientras que Hoover describió haberse sentido manipulado durante una cena con Baldoni. Jenny Slate, quien protagonizó la película, también expresó su frustración por el liderazgo de Baldoni y su supuesta falta de alineamiento feminista.

Los representantes de Johansson, Lively y Baldoni no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Mientras tanto, Johansson, de 41 años, sigue casada con la estrella de "Saturday Night Live" Colin Jost y anteriormente estuvo casada con Romain Dauriac.

También fue la exesposa de Ryan Reynolds, quien se casó con Lively en 2012 después de su divorcio.