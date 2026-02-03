Chappell Roan insiste en que su deslumbrante "vestido de pezones" no era motivo de alarma, a pesar de convertirse en el look más comentado de la alfombra roja de los Grammy 2026. La estrella de 27 años, nominada este año a Disco del Año y Mejor Interpretación Pop Solista por The Subway , ha roto su silencio después de que los críticos calificaran el vestido casi imperceptible de "escandaloso" e incluso cuestionaran su legalidad.

La cantante nacida en Missouri llegó a la ceremonia con una creación transparente de Mugler en color burdeos que parecía colgar de sus piercings en los pezones, con una cola dramática y una capa a juego que mostraba sus tatuajes y su silueta de reloj de arena.

Las redes sociales estallaron al difundirse las imágenes, y algunos espectadores de X preguntaron si siquiera se le permitía desfilar por la alfombra roja de Los Ángeles vestida así. Pero Chappell ha dejado claro que cree que el revuelo refleja más una actitud mojigata que su estilo.

Chappell Roan dice que el vestido con pezones de los Grammy "no es tan escandaloso"

En respuesta a las críticas en línea, Chappell Roan escribió: "Me río porque ni siquiera creo que este atuendo sea TAN escandaloso. El look es realmente genial y raro". Añadió: "Recomiendo simplemente usar el libre albedrío, es muy divertido y tonto :D. ¡Gracias por invitarme, @grammys, y a quienes votaron por mí!", según el Mirror .

El diseño personalizado de Mugler —una reinvención moderna de Castro Freitas— está impregnado de historia de la moda. Inspirado en un legendario desfile de alta costura de Manfred Thierry Mugler de 1998, donde un vestido lencero de seda se sostenía literalmente gracias a los piercings reales en los pezones de las modelos. En el caso de Chappell, estilistas y comentaristas de moda afirman que los piercings eran prótesis adheridas sobre una capa base, imitando el original sin someter a la cantante a una auténtica modificación corporal.

En la alfombra roja, Chappell admitió que el escrutinio en torno a un look tan impactante puede ser abrumador. "La gente te graba y no sabes qué hacer con ello. Esta parte es la más difícil de toda la noche para mí", dijo, señalando que, al no actuar este año, la alfombra roja fue curiosamente "pan comido" en comparación con estar en el escenario.

Mientras que algunos fans quedaron atónitos por la cantidad de piel que mostró, otros la elogiaron como justo el tipo de caos que los Grammy necesitan. "Gracias a las diosas por la existencia de Chappell Roan, por fin algo de diversión en los #Grammys", publicó un seguidor, elogiándola por devolver el teatro a un circuito de premios cada vez más refinado.

Chappell Roan usa la atención de los Grammy para algo más que impactante

Para Chappell Roan, desafiar los límites en la alfombra roja va de la mano con desafiar a la industria musical fuera de ella. En la ceremonia del año pasado, cuando se llevó el premio a Mejor Artista Revelación, aprovechó su discurso de aceptación para hacer un llamado vehemente a favor de un salario justo y atención médica para los artistas jóvenes.

"Me dije a mí misma que si alguna vez ganara un GRAMMY y tuviera que pararme aquí frente a las personas más poderosas de la música, exigiría que los sellos y la industria que se benefician millones de dólares de los artistas ofrecieran un salario digno y atención médica, especialmente a los artistas en desarrollo", declaró.

Habló con franqueza sobre cómo la contrataron siendo menor de edad y cómo la despidieron sin "ninguna experiencia laboral" justo cuando llegó la pandemia, lo que la dejó sin poder pagar un seguro médico a pesar de haber dedicado años a su sello. "Fue devastador sentirme tan comprometida con mi arte y sentirme tan traicionada por el sistema. Me sentí muy deshumanizada por no tener seguro médico. Sellos, los tenemos a ustedes, ¿pero a nosotros también?", preguntó al público.

Esos comentarios han seguido resonando en la industria, impulsando conversaciones sobre contratos, beneficios y cómo se reparten los ingresos del streaming.

El momento de intrépido estilo de Chappell también se inscribe en una tendencia más amplia de los Grammy de looks "desnudos" deliberadamente provocativos. Tan solo un año antes, la esposa de Kanye West, Bianca Censori, causó sensación al quitarse su abrigo de piel negro para revelar un vestido lencero transparente y ceñido que la dejaba casi completamente al descubierto, lo que desató un intenso debate sobre la indecencia pública y los estándares de la alfombra roja.

Un experto en lectura de labios afirmó más tarde que Ye le dijo que estaba "montando una escena" antes de alentarla a "montar una escena" y dejar caer el abrigo de todos modos, un truco calculado que se hace eco de la propia negativa de Chappell Roan a bajar el tono.

Sin embargo, mientras algunas celebridades rompen los límites solo por impactar, quienes apoyan a Chappell argumentan que su estilo está a tono con sus ideas políticas: abiertamente queer, con una postura positiva hacia el cuerpo y reticente a mostrarse amable por comodidad comercial. Ya sea que veas el vestido con piercings en los pezones como arte, indecencia o simplemente un caos carísimo, ella ha hecho exactamente lo que una disruptora pop en ascenso se propone: tomar el control de la narrativa y asegurarse de que la conversación se desarrolle bajo sus propios términos.