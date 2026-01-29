Martin Lawrence regresa a los escenarios con su gira "Y'all Know What It Is!", y la gente no solo habla de sus chistes, sino también de lo mucho más delgado que se ve últimamente. Cuando visitó Washington, D. C. y Virginia Beach recientemente, sus fans en línea no paraban de comparar la nueva apariencia del comediante de 60 años con la de antes.

Lawrence, mejor conocido por películas como "Bad Boys" y su exitosa "comedia" Martin, compartió recientemente fotos de los shows, apareciendo con trajes de cuero ajustados que enfatizaban su figura esbelta.

Luce un cuero ajustado, presumiendo su nueva figura, y escribió : "¡DC y VA nos dieron el amor!". Pero, sinceramente, la mayoría de los comentarios se centraron en lo diferente que se ve ahora, no en lo que dijo en el escenario, según la cobertura de Atlantablackstar .

Montones de fans estaban entusiasmados. Algunos lo animaron tanto por el espectáculo como por su aparición. Uno escribió : "Fue un espectáculo espectacular. ¡Qué forma tan fantástica de recibir el Año Nuevo!". Otro estaba emocionado de ver a Marty Mar adelgazar de nuevo. Y muchos más compartieron la misma sensación: "¡Qué bien te ves, Marty Mar!", y otro bromeó: "¡Tu hermano sí que perdió esos kilos de mamá!".

Pero no todos celebraban; algunos fans se preocuparon por su aspecto demasiado delgado y empezaron a especular sobre su salud. Uno dijo sin rodeos: "¡Nada está mal!". Otro se puso un poco serio y escribió: "Una combinación de derrame cerebral y vejez... es lo que es. Lo felicito por no rendirse".

Alguien más señaló : "No. Eso fue antes, todos lo vimos, cuando Will tenía que ayudarlo a moverse. Pero ahora ha perdido peso, pero todavía tiene ese aspecto de accidente cerebrovascular".

Honestamente, esta no es la primera vez que la gente se preocupa por él. Cuando estaba promocionando "Bad Boys: Ride or Die", los fans notaron que Will Smith a veces lo ayudaba a caminar en los eventos. La situación se acaloró el año pasado después de que Rickey Smiley publicara un video tras bambalinas que hizo que algunos interpretaran el lenguaje corporal de Lawrence.

Lawrence ha intentado desmentir estos rumores. En una entrevista de junio de 2024 con Ebro Darden de Hot 97 , dijo: "Estoy bien. Estoy en las manos de Dios. Soy bendecido", según The Independent . Continuó: "Me alegra despertar cada día y todo... Estoy bien. No hay necesidad de que la gente se preocupe. Estoy de maravilla. ¡Detengan los rumores!".

Lawrence tiene previsto continuar su gira con próximos espectáculos en "Rockford, Illinois" el 23 de enero y "Gary, Indiana" el 24 de enero.