Gerber está retirando del mercado algunas de sus galletas de arrurruz bebé después de descubrir que pueden contener pequeños trozos de plástico blando o papel, lo que aumenta los riesgos de seguridad para bebés y niños pequeños.

El retiro voluntario afecta a ciertos lotes de galletas de arrurruz Gerber vendidas en paquetes de 5,5 onzas, según la información compartida por la compañía y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

Los productos se usan comúnmente como refrigerios para la dentición de bebés. Gerber advirtió a padres y cuidadores que no les den las galletas afectadas a los niños y que las devuelvan a la tienda donde las compraron para obtener un reembolso completo.

Según AP News , las galletas retiradas del mercado tienen fechas de caducidad que van del 16 de octubre de 2026 al 16 de diciembre de 2026.

Se insta a los compradores a verificar el código de lote de 10 dígitos impreso en la parte posterior del paquete para ver si su producto está incluido en el retiro. Ningún otro producto Gerber se ve afectado por el retiro.

Gerber dijo que la posible contaminación provino de un proveedor de harina de arrurruz, que alertó a la empresa después de identificar el problema.

El proveedor inició su propio retiro, lo que obligó a Gerber a actuar con rapidez. La empresa también confirmó que ya no trabaja con dicho proveedor.

Hasta el momento, no se han reportado enfermedades ni lesiones relacionadas con las galletas retiradas. Aun así, la compañía enfatizó que incluso materiales extraños pequeños, como plástico blando o papel, no deben ser consumidos, especialmente por bebés.

Gerber recalls arrowroot biscuits that might contain pieces of plastic or paper https://t.co/h4YwC2DaIC pic.twitter.com/S7DGXw7V6Z — Broomfield Enterprise (@bfld_enterprise) January 28, 2026

La FDA y Gerber advierten a las familias tras el retiro de galletas para bebés

"La calidad, la seguridad y la integridad de nuestros productos siguen siendo nuestra máxima prioridad y tomamos esta responsabilidad muy en serio", dijo Gerber en un comunicado, informó CBS News .

"Nos disculpamos sinceramente por cualquier inquietud o inconveniente que esta acción pueda ocasionar a los padres, cuidadores y clientes minoristas".

La FDA se hizo eco de la orientación de Gerber y aconsejó a los consumidores que dejen de usar los productos afectados de inmediato.

Los padres que no estén seguros de si su paquete es parte del retiro pueden comparar el código de lote y la fecha de su producto con los detalles del retiro o comunicarse directamente con Gerber para obtener ayuda.

Gerber es uno de los nombres más reconocidos en alimentos para bebés en los Estados Unidos, y sus productos son ampliamente utilizados por las familias.

Si bien los retiros del mercado son poco comunes, la compañía se ha enfrentado a situaciones similares en el pasado. El año pasado, Gerber retiró del mercado ciertos palitos de dentición tras informes de que podían representar un riesgo de asfixia.

Los expertos en seguridad alimentaria afirman que retiradas como esta buscan prevenir daños antes de que ocurran. Aunque no se han relacionado lesiones con las galletas de arrurruz, las empresas y los organismos reguladores actúan con cautela cuando existe algún riesgo para los niños.