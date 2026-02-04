Nicki Minaj ha encendido una conversación incómoda en torno a la familia real británica al intervenir en la larga batalla legal del Príncipe Harry en el Reino Unido con un contundente consejo.

Hablando con franqueza en un podcast reciente, la rapera dijo que admira a la realeza británica y cree que Harry debería "volver a casa", un comentario que surgió a medida que se intensificaba el escrutinio en torno a su caso judicial.

Los comentarios de Minaj salieron a la luz al conocerse los últimos detalles desde Estados Unidos, donde un investigador vinculado a la recopilación de pruebas para la demanda del príncipe Harry admitió haber cometido actos ilegales. La coincidencia entre la opinión de las celebridades y la vulnerabilidad legal ha avivado la atención pública sobre un caso ya de por sí problemático en cuanto a confianza.

En conjunto, estos comentarios revelan un malestar más amplio. La lealtad, la privacidad y la credibilidad ahora chocan a través de las fronteras, arrastrando a un ícono del pop, a un príncipe y a los medios de comunicación a un mismo panorama de incertidumbre.

El afecto real de Minaj y un mensaje contundente

Las declaraciones de Minaj surgieron durante un agradable intercambio de podcast con Katie Miller, que rápidamente se tornó mordaz. Según The Express , la cantautora de 43 años afirmó que siempre ha amado a la familia real británica y respeta su sentido del deber y la tradición, cualidades que, según sugirió, el duque de Sussex abandonó al alejarse de la vida real.

"No siento nada más que amor por ellos, por todos, pero simplemente... amo a la familia real como si los conociera", confesó el rapero trinitense.

Cuando se le preguntó directamente sobre el príncipe Harry y Meghan Markle , Minaj no se contuvo. Dijo que Harry debería regresar al Reino Unido y reconciliarse con su familia, presentando la situación como una situación con costos emocionales para ambas partes. Su tono no fue hostil, sino firme, reflejando frustración más que burla.

"Creo que debería irse a casa, como ET, llamar a casa y luego irse", le dijo Minaj a Miller durante el podcast. "No creo que debiera haber sacado a la luz los trapos sucios de la familia, pero es solo mi opinión, cariño".

Los comentarios resonaron en Internet, donde tanto fanáticos como críticos debatieron si una celebridad ajena al mundo del espectáculo debería intervenir en una división tan personal y política.

¿Por qué Trump entró en el pensamiento de Minaj?

Además de sus recientes declaraciones sobre la realeza, Nicki Minaj también expresó su apoyo al presidente estadounidense Donald Trump , una postura que ya ha generado críticas. Según la rapera, su postura se basaba en creencias personales sobre la libertad de expresión y la resistencia a lo que ella considera una presión cultural para conformarse.

Ella planteó el tema como una cuestión de independencia, afirmando que se resiste a que le digan cómo pensar o hablar. Este razonamiento refleja su visión de la realeza, donde la lealtad y la estructura le importan más que la aprobación pública.

Al vincular su postura política con sus convicciones reales, Minaj presentó una perspectiva coherente. Una perspectiva que valora el orden y la tradición, incluso cuando esto invita a la controversia.

Un caso judicial sacudido por una confesión ilegal

Aunque las declaraciones de Nicki Minaj generaron debate cultural, la batalla legal del príncipe Harry sufrió un revés más duro. En un informe de BBC News , un investigador privado estadounidense que reunía pruebas para denunciar a la prensa sensacionalista británica admitió haber cometido actos ilegales.

Dan Portley-Hanks, el investigador de 79 años, dijo que había obtenido información ilegalmente en el pasado.

"Recuerdo que colaboré con el Mail On Sunday y el Daily Mail en relación con el príncipe Harry", declaró Portley-Hanks. "Sé que cometí actos ilícitos contra él, pero no recuerdo exactamente qué".

Sus declaraciones suscitaron inquietudes sobre la integridad de los datos utilizados en el tribunal. Aunque Harry no fue acusado de irregularidades, la admisión ha intensificado las dudas sobre cómo se obtienen y verifican las pruebas en casos mediáticos de alto perfil.

El momento ha resultado perjudicial, ya que la confianza se ha visto sometida a una tensión renovada, especialmente en casos delicados que implican intrusión de la prensa.

Cuándo podría regresar Harry al Reino Unido

La ausencia física del príncipe Harry de Gran Bretaña ha aumentado la tensión. People informó que su regreso al Reino Unido sigue estrechamente vinculado al avance de su demanda contra editores de tabloides, centrada en la presunta recopilación ilegal de información.

Harry ha viajado selectivamente para asistir a audiencias judiciales, compaginando las preocupaciones de seguridad con las obligaciones legales. La incertidumbre ha prolongado la especulación sobre su futuro papel en Gran Bretaña y su relación con la familia real.

El comentario de Minaj de "irse a casa" ahora se enmarca en un contexto más complejo. Refleja una pregunta pública más amplia: si es posible un cierre, legal o personal, sin una resolución clara en suelo británico.