Se supone que el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es un espectáculo, pero este año también se convirtió en la boda de alguien frente a todo el estadio. Durante la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, Eleisa "Elli" Aparico y Thomas "Tommy" Wolter no solo aparecieron en un momento coreografiado; de hecho, se casaron y pasaron las siguientes 24 horas intentando procesar lo real que fue.

La ceremonia de la pareja en el campo, con bailarines vestidos de blanco, un imponente pastel de bodas y un primer baile, ha revolucionado las redes sociales por una razón fundamental: no fue un montaje.

Bad Bunny convierte el Super Bowl 2026 en una boda con espectáculo de medio tiempo

A los cinco minutos de la actuación de Bad Bunny en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, se celebró una ceremonia nupcial en el campo. Bailarines vestidos de blanco rodearon a Eleisa "Elli" Aparico y Thomas "Tommy" Wolter mientras intercambiaban votos.

Tras sellar su matrimonio con un beso, los recién casados se acercaron al pastel y compartieron su primer baile mientras Lady Gaga interpretaba una versión salsa de "Die With a Smile". Para los espectadores, fue como una bola romántica inesperada a mitad del concierto. Para la pareja, fue la celebración de sus votos en medio de un momento de la cultura pop que jamás podrán recrear.

Eleisa Aparico y Thomas Wolter reaccionan tras la boda de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo

Más tarde esa noche del domingo 8 de febrero, Aparico compartió un video de la ceremonia en su Instagram Story y escribió: "Estoy tan emocionada. Esta experiencia ha sido increíble".

También agradeció a Bad Bunny, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, escribiendo: "Gracias por enfatizar el amor, Benito, porque siempre es necesario 🤍". El mensaje se compartió junto con la traducción: "Gracias por enfatizar el amor, Benito, porque siempre es necesario". Aparico luego agregó una nota para su ahora esposo: "Te amo mi amore @teezuspiece".

Wolter, mientras tanto, documentó el día en tiempo real. En una historia de Instagram publicada ese mismo día, escribió: "Hoy es uno de los días más importantes de mi vida. Agradecido por mi familia, mis amigos y mi @ellly_bean. ¡Hagámoslo!". A continuación, publicó otra publicación que resumió todo el espectáculo en una frase personal: "Lo mejor de la noche fue encontrar esposa 🥹 Te quiero, @ellly_bean".

El lunes 9 de febrero, Wolter publicó una foto de la ceremonia con un texto más largo: "Un baile inolvidable con el amor de mi vida. No puedo agradecerle lo suficiente a @badbunnypr por esta hermosa oportunidad única. @nfl @ellly_bean #badbunny #nfl #halftime".

El equipo de Bad Bunny confirma que la boda del Super Bowl 2026 fue real

En un comunicado de prensa posterior al Espectáculo de Medio Tiempo de Apple Music, el equipo de Bad Bunny confirmó la autenticidad de la boda y explicó cómo sucedió. "Mientras sonaba la música, se celebró una boda real en el escenario. Tras invitar a Bad Bunny a su boda, la pareja fue invitada a formar parte del Espectáculo de Medio Tiempo de Apple Music, donde se casaron en vivo. Él fue testigo y firmó el certificado de matrimonio, con pastel de bodas incluido, convirtiendo el momento en una alegre celebración en tiempo real", afirma el resumen.

En otras palabras, lo que parecía un giro argumental era en realidad una realidad logística, legal y emocional.

Por qué la boda de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo tocó una fibra sensible

La escena de la boda se diseñó como parte de una celebración más amplia de la cultura puertorriqueña, donde el espectáculo amplificó su tema central: el amor. Al acercarse el final de la actuación de Bad Bunny, una pancarta decía: "Lo único más poderoso que el odio es el amor".

Ese mensaje pudo haber sido preparado para el estadio, pero tuvo una repercusión diferente una vez que los espectadores comprendieron que una pareja real acababa de darse el "sí, quiero" en el mismo escenario. Es el raro tipo de titular que no solo trata sobre una celebridad. Se trata de dos personas que comparten una historia que contarán el resto de sus vidas.