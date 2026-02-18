El Departamento de Salud de Minnesota ha declarado el mayor brote conocido de tiña de transmisión sexual ocurrido en el país. Treinta personas se infectaron con el hongo resistente a los medicamentos Trichophyton mentagrophytes genotipo VII (TMVII).

El primer caso en Minnesota se reportó el verano pasado, pero la situación se agravó rápidamente. Se han reportado más de 30 casos confirmados o sospechosos en el área metropolitana, lo que ha provocado el mayor brote conocido de TMVII en Estados Unidos.

Los funcionarios de salud dicen que los números siguen aumentando, con nuevos casos apareciendo en ciudades de todo el país .

Los Centros para el Control de Enfermedades dijeron que "se han reportado más de 30 casos confirmados o sospechosos en el área metropolitana, lo que resulta en el brote más grande conocido de TMVII en los Estados Unidos".

La epidemia está afectando desproporcionadamente a los hombres que tienen sexo con hombres, un grupo que históricamente se ha visto más afectado por otras infecciones de transmisión sexual que otros.

¿Qué es TMVII y sus síntomas?

El hongo que causa la tiña no es un gusano en absoluto. Es un moho resistente que se propaga por contacto directo con la piel. Los científicos lo observaron primero en personas que viajaron a Tailandia y luego regresaron a Estados Unidos.

Los CDC describen la infección como un hongo emergente que se describió inicialmente en viajeros que regresaban de Tailandia después de tener contacto sexual con trabajadoras sexuales.

La TMVII es única porque, según el Departamento de Salud de Minnesota, es la única enfermedad de transmisión sexual fúngica conocida. Prolifera en zonas cálidas y húmedas del cuerpo y puede persistir en la ropa, las toallas o la ropa de cama si no se limpia adecuadamente.

Muchas personas dan por sentado que tienen un sarpullido simple hasta que el dolor aumenta.

El TMVII se presenta como lesiones redondas con forma de moneda, rojas, que pican y pueden estar cubiertas de granos o protuberancias. Estas pueden aparecer en brazos, glúteos, genitales o piernas.

Dado que la erupción se parece al eczema o la psoriasis, a veces los médicos la diagnostican erróneamente en las primeras etapas.

El tratamiento y el largo camino por delante

Tratar este hongo persistente es un proceso lento. Los médicos recetan antimicóticos orales, que pueden durar hasta 12 semanas. El tratamiento puede ser doloroso y costoso. Los pacientes se quejan de fatiga y de un temor constante a una reinfección.

Este tipo de tiña se encontró en Estados Unidos por primera vez en junio de 2024 , cuando a un hombre en Nueva York se le diagnosticó la infección.

Se recomienda a las personas con síntomas que no compartan ropa ni otros artículos personales, añadió el departamento.

Dado que las esporas sobreviven en las telas, el departamento de salud recomienda lavar la ropa a alta temperatura y secarla bien. También solicita que las personas infectadas se abstengan de cualquier tipo de contacto piel con piel, ya sea sexual o de otro tipo, hasta que ya no sean contagiosas.

Los funcionarios de salud del estado emitieron un aviso el 11 de febrero, en el que se instaba a cualquier persona que presentara un sarpullido con picazón a buscar atención médica e informar sobre cualquier posible exposición.

Se están asociando con grupos comunitarios para difundir información, particularmente en la comunidad de aquellos que se identifican como del mismo sexo.

La lucha contra el TMVII es reciente, pero la respuesta de Minnesota sienta un precedente. Si la comunidad sigue los consejos de lavarse, no compartir, tratar e informar, existe la posibilidad de que el brote remita.