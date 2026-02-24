La superestrella latina Pedro Pascal y el director de arte argentino Rafael Olarra volvieron a ser noticia esta semana tras ser fotografiados compartiendo momentos cariñosos mientras paseaban por Beverly Hills. La íntima salida muestra a Pascal y Olarra a los abrazos y sonrisas bajo el sol californiano.

En las fotos, publicadas por TMZ, el actor chileno y Olarra, director creativo de la cadena de hoteles, arte y entretenimiento FAENA, se veían relajados y felices. Varias tomas muestran a Pascal apoyado en el hombro de Olarra mientras caminaban juntos. Ninguno de los dos respondió a las preguntas de un fotógrafo sobre la naturaleza de su relación.

EXCLUSIVE: 👀 Pedro Pascal was seen getting handsy with pal Rafael Olarra in Los Angeles.



Photos: https://t.co/DYd0ovbnog pic.twitter.com/fGvTu4iHhx — TMZ (@TMZ) February 24, 2026

Esta última aparición pública se suma a una serie de salidas captadas por las cámaras, que han generado un amplio debate sobre la relación entre ellos. En las últimas semanas, la pareja ha sido vista en múltiples ocasiones, tanto en Los Ángeles como en Nueva York, donde se les vio caminando del brazo por el Lower East Side de Manhattan y asistiendo juntos a una proyección de la película Cumbres Borrascosas, protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie.

El actor chileno Pedro Pascal y el director creativo de la marca de lujo Faena, Rafa Olarra, que también es un triatleta, disfrutaron de un paseo por el gélido Nueva York y luego acudieron al cine a ver la nueva cinta 'Wuthering Heights' https://t.co/2xBJun2EJt — People En Español (@peopleenespanol) February 20, 2026

Aunque las fotos y las reacciones de los fans han dominado las redes sociales, ni Pascal ni Olarra han confirmado oficialmente su relación. Los medios de entretenimiento señalan que ambos han guardado silencio al ser preguntados directamente sobre si su relación es platónica o romántica, lo que según las redes sociales indican que son más que amigos.

Para Pascal, esta no es la primera vez que su vida personal despierta curiosidad. El actor chileno-estadounidense es famoso por su discreción sobre su historial amoroso, y nunca ha confirmado públicamente una relación estable.

Rumores anteriores lo vinculaban con varios colegas, pero ninguna de esas afirmaciones fue verificada. En el caso de Olarra, su última relación pública fue con el actor Luke Evans, cuya ruptura confirmaron en 2021.

La próxima vez que la prensa tendrá acceso a Pascal podría ser en la alfombra roja de los Oscars el 15 de marzo en Los Ángeles, si es que se presenta para promocionar su nueva película Mandalorian and Grogu, que se estrena en mayo.

Si no va, sería en las entrevistas promocionales de la cinta, que sigue la historia presentada en la serie The Mandalorian, parte del universo de La Guerra de las Galaxias.