Nicole "Snooki" Polizzi ha revelado que tiene cáncer de cuello uterino en etapa 1 y dice que es probable que se someta a una histerectomía después de una próxima exploración PET.

La estrella de Jersey Shore, de 38 años, compartió la noticia en un video de TikTok publicado el 20 de febrero, explicando que los resultados de una biopsia de cono reciente confirmaron adenocarcinoma, un tipo de cáncer de cuello uterino que comienza en las células glandulares del cuello uterino.

Polizzi dijo que los médicos detectaron el cáncer a tiempo y calificó el diagnóstico como "obviamente no la noticia que esperaba, pero tampoco la peor noticia" porque se detectó en la etapa 1. Destacó que la detección temprana le ha brindado fuertes opciones de tratamiento y un buen pronóstico, según People.

Polizzi dijo a sus fanáticos que su próximo paso importante es una tomografía por emisión de positrones (TEP), que mostrará si el cáncer se ha propagado más allá del cuello uterino, incluidos los ganglios linfáticos.

El resultado de la ecografía guiará su plan de tratamiento, pero dijo que ya se inclina por la cirugía. "Después, probablemente me hagan una histerectomía", explicó, señalando que su oncólogo le había indicado tres opciones principales: quimioterapia, radioterapia o histerectomía.

Agregó que cree que la cirugía es la "elección inteligente" y espera conservar sus ovarios, aunque le extirparían el cuello uterino y el útero, y podrían extraerle algunos ganglios linfáticos, dependiendo de lo que muestre la exploración, informó ABCNews4 .

La estrella de reality habló por primera vez sobre un susto de cáncer en enero, cuando reveló que los médicos habían encontrado células cancerosas en la parte superior de su cuello uterino después de años de resultados anormales en el Papanicolaou.

Ese descubrimiento condujo a más pruebas, incluida la biopsia de cono que confirmó su diagnóstico de etapa 1. Polizzi admitió que había retrasado algunos exámenes ginecológicos en el pasado y dijo que esa decisión ahora le pesa mucho.

En su última actualización, Polizzi describió el año 2026 como "no estar resultando como ella quería", pero dijo que siente que "podría ser mucho peor" porque los médicos intervinieron temprano.

Instó a sus seguidores, especialmente a las mujeres, a mantenerse al día con sus pruebas de detección de rutina, advirtiendo que una vez que el cáncer de cuello uterino avanza a la etapa 2, el tratamiento suele requerir quimioterapia. "Agenden sus citas", les dijo a sus espectadores, utilizando su propia experiencia para instar a que se realicen pruebas de Papanicolaou con regularidad y un seguimiento inmediato cuando los resultados de las pruebas sean anormales, según EOnline .