Parece ser la historia de no nunca acabar y de la que todos opinan: el fin de la relación entre Cazzu y Christian Nodal. Su apresurado matrimonio con Ángela Aguilar y la gran ausencia del artista mexicano en la vida de Inti, la hija que tuvo con Cazzu. En los últimos días, el escándalo retomó fuerza e incorporó a nuevos protagonistas: Rauw Alejandro, Jhayco, Tainy y Bad Bunny.

Sí, hasta Benito, quien honró a Cazzu en su gira en Argentina y le dejó el escenario para que cantara Con Otra, sola y con las 90 mil personas que llenaron el estadio de River Plate a sus pies.

El detonante esta vez fue Rosita, una canción que salió la segunda semana de febrero, cantada y escrita por Rauw, Jhayco y varios más, y producida por Tainy. En la segunda estrofa Jhayco canta:

"La vo'a romper y la vo'a arreglar

Esto es política pa' yo robarte

Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal

El verso cayó muy mal entre los millones de personas que han tenido asiento de primera fila a la ruptura, la boda intempestiva, la vida de Inti y las posteriores polémicas, incluyendo violencia vicaria secuestrando un permiso de viaje para que la niña pueda ir adonde quiera su madre, y amenazas de demandas por gastos innecesarios.

Luego, Cazzu dejó de seguir a los involucrados, algunos de ellos supuestos amigos. Tanto Rauw como Jhayco han respondido a las críticas. Tainy se limitó a poner un video con una taza rosa en las manos.

Este miércoles 24 de febrero, Cazzu publicó en su cuenta de Substack una carta abierta poderosa, con claros destinatarios y dejando claro que está indignada por el tema y no es por ella misma. El título es "Tiradera".

El primer disparo fue contra Rauw Alejandro, con quien ha compartido, no solo en el escenario, sino en viajes privados, incluyendo uno cuando él salía con Rosalía y ella con Nodal a Japón.

"El chisme vende más que el arte" twittea uno, como si copiara y pegara el primer pensamiento que tuve. Lo dice como si no fuese exactamente lo que hicieron y como si él no fuese parte, se percibe outsider. No lo dijo él, por eso es inocente. He aquí el primero de los efectos de la camaradería masculina "voy a pararme a tu lado y a observarte cometer el crimen sin decir nada, total no será mi crimen". La tibieza, un gran enemigo del bien.

Cazzu era amiga de Rauw por eso le duele que el mencione lo que hizo Nodal con ella solo para sacar provecho de eso. pic.twitter.com/GyKMnGLwMh — bad girl (@xcjlsj) February 24, 2026

Luego va a por Jhayco y Tainy

El segundo en cuestión se sostiene en su postura porque algunos se saben macabros, aunque me haya dado un abrazo, él acepta lo que es. El tercero o el cuarto (no sé cuántos tuvieron que ser para construir tan olvidable pieza) hacen silencio. A este tipo de varones les encanta el silencio. Yo por mi parte me los imagino en un estudio de Miami que cuesta de 2 mil o 3 mil dólares la hora celebrándose la frase más infradotada de virtud mientras vociferan "PALO! PALO!" y me viene una carcajada.

Se salva uno e inferimos que es Bad Bunny.

Pero hay otro tipo de hombres, a este le llamo HOMBRE que me dice "alguien te habló? Esto está mal" y se pone en acción. He sabido escoger amigos, me alivia.

¿Por qué Benito? Porque ha sido el único que ha hecho algo que se asemeja a la coherencia. Su nombre figuraba en los créditos hasta ayer. Ya no está.

Vamos a lo importante, en medio de la controversia con Cazzu, BAD BUNNY se despegó de Raw Alejandro y ya no aparece como autor de Rosita pic.twitter.com/uH4EgxDvKQ — Lau Albertini (@laualbertini) February 24, 2026

La noche del 14 de febrero en Buenos Aires fue pura emoción. 💥 Durante su “DeBí TiRAR Más FOToS World Tour”, Bad Bunny sorprendió al público al invitar al escenario a Cazzu, con quien en el pasado vivió un breve romance.



Juntos interpretaron “Loca Remix” y el estadio estalló… pic.twitter.com/8mRZShDcmU — Periodico Quequi (@PeriodicoQuequi) February 15, 2026

Y sigue, llevándonos al lugar desde donde los machistas y los bullies usan lo que pueden para imponer el silencio femenino. Una forma más grotesca y violenta de decir: "Calladita, te ves más bonita". Ella, Cazzu, la Julieta de todas, escoge seguir desnudándolos, enseñándonos a la verdadera víctima con poesía, poesía tan bella que hasta podemos verla y tocarla.

Aquella intimidad que les cuento pasa por dentro, a la izquierda de la pantalla. Mientras por la derecha, cortas publicaciones inconexas de tontos queriendo zafar del despertar del pueblo, de la revolución de las mujeres. Van fingiendo no comprender por que "tan ardida ella", "tan resentida la tonta" pero todos los ven, la línea divisoria de derecha e izquierda se va desdibujando y finalmente los descubren in fraganti en su pecado. Básicos son los camaradas que por encima de la empatía eligen la reivindicación. Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mi a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue? La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios. Es muy corto el tiempo para las preguntas que hace, pero yo estoy preparada, o es lo que quiero pensar. Le contesto con la verdad mientras sonrió y mucho! Lo hago porque somos felices. La felicidad a pesar de... "?nunca me vas a dejar?" un lenguaje que se funda, la voz de un ángel. Ella entiende más que mil raperos inútiles lo que está pasando. La sangre se me sube a la cabeza, me hierve. Pienso en beef y en tiradera. Personas tomándose tiempo de producir, pagar, "escribir" barras o estrofas para convertirlas en descargos, lo mismo que hacían estos dos antes de decidir volver al peneamor que los une.

El texto entero es una joya. Vale la pena leerlo completo y aplaudir de pie, aunque sea a la distancia.