El actor estadounidense James Van Der Beek era un ejemplo de fortaleza y esperanza en medio de su lucha contra la salud, pero, según informes, se rindió semanas antes de sucumbir al cáncer. Según un nuevo informe, la estrella de Dawson's Creek decidió suspender su tratamiento, que ya había afectado negativamente la economía familiar.

Van Der Beek estaba rebosante de optimismo e incluso tenía planes de empezar el Año Nuevo en primavera. Desafortunadamente, no lo logró, y el difunto actor parecía haber perdido la esperanza al enfrentarse a la cruda realidad de cómo el cáncer había afectado su salud y sus finanzas.

'James quería la paz'

Van Der Beek habló sobre su diagnóstico de cáncer colorrectal en etapa 3 en 2024. En ese momento, ya llevaba meses luchando contra la enfermedad.

Su tratamiento requería constantes citas y tratamientos médicos, lo que afectaba su trabajo. Estaba ansioso por recuperarse, pero una fuente anónima declaró al Daily Mail que "no había recibido tratamiento durante un tiempo porque los médicos no podían hacer nada más".

El cáncer de Van Der Beek era agresivo. Por eso, decidió dedicar sus últimas semanas a su familia.

"James quería paz durante las últimas semanas de su vida", dijo el informante.

Según se informa, pasó sus últimas semanas en cuidados paliativos con su familia. Se decía que estaba "muy enfermo" y "débil".

En enero, Van Der Beek compartió un video cuestionando por qué el Año Nuevo es en enero.

"¿Por qué celebramos el Año Nuevo en pleno invierno? ¿Por qué celebramos nuevos comienzos en un momento en que la naturaleza descansa?", preguntó.

El actor dijo que el evento anual debería haberse celebrado en primavera, cuando las flores florecen, los pájaros vuelan y el clima es más cálido, no cuando los animales hibernan. Van Der Beek parecía tener esperanzas de sobrevivir a su enfermedad, con planes de comenzar el año nuevo en primavera.

"Voy a aprovechar el invierno para recuperarme, para descansar, y voy a hacer propósitos de Año Nuevo en primavera", dijo .

Tensión financiera

El costoso tratamiento que Van Der Beek recibió durante su lucha contra el cáncer durante dos años afectó significativamente sus finanzas. Probablemente por eso decidió dejar la medicación. El difunto actor estuvo casado con Kimberly Van Der Beek y tuvieron seis hijos: Olivia, de 15 años; Joshua, de 13; Annabel, de 12; Emilia, de 9; Gwendolyn, de 7; y Jeremiah, de 4.

Debido al aumento de los costos de la quimioterapia y la atención especializada, en noviembre de 2025, Van Der Beek decidió subastar algunos objetos personales. Lo hizo para financiar su tratamiento.

Entre los objetos preciados que subastó se encontraban piezas icónicas de su exitosa serie de televisión, Dawson's Creek . Vendió el collar de plata que su personaje le regaló a Joey Potter (Katie Holmes) y la camisa de franela naranja de Dawson. Su colección personal también incluía los botines que usó en la comedia deportiva de 1999, Varsity Blues.

"Cuesta mucho dinero mantener a una familia numerosa", comentó anteriormente un amigo al Daily Mail . "Así que las facturas son una locura. Desde la hipoteca y los pagos del coche hasta la comida y el seguro médico... es una carga pesada. Y a eso hay que sumarle las facturas médicas. No es nada agradable".

Tras su fallecimiento, los amigos de Van Der Beek crearon una página de GoFundMe para apoyar a su familia. El dinero recaudado ayudará a cubrir gastos básicos, pagar facturas y financiar la educación de los niños. Al momento de escribir este artículo, ya se han recaudado más de un millón 700 mil dólares.

La causa de la muerte de James Van Der Beek

Kimberly Van Der Beek anunció el fallecimiento de su esposo en Instagram el miércoles. Pidió privacidad, ya que la familia lamentaba la pérdida y no reveló la causa del fallecimiento. Sin embargo, la viuda afirmó que él "enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia".

Se cree que Van Der Beek falleció a causa del cáncer . El actor luchó contra esta agresiva enfermedad durante dos años.