La estrella de la música country Billy Ray Cyrus negó las acusaciones de abuso emocional hechas por su exesposa, Firerose, mientras sus padres dieron un paso adelante para defenderlo. La polémica surge en medio de la relación del cantante de 64 años con la actriz Elizabeth Hurley.

Firerose, de 37 años, acusó a Cyrus de "abuso narcisista" y afirmó que la aisló de sus seres queridos durante su breve matrimonio, que duró siete meses desde octubre de 2023 hasta mayo de 2024.

Ella alegó que tuvo que obtener aprobación para enviar mensajes de texto o correos electrónicos y que la aislaron de sus amigos.

Sin embargo, los padres de Firerose, Stephen y Debbie, dijeron a Page Six que ella no había hablado con ellos desde 2020, años antes de su matrimonio con Cyrus.

"Es importante aclarar la mentira de que Billy Ray la separó de su familia. Eso no es cierto", dijo Stephen. "Que la separara de su familia no tuvo nada que ver con Billy Ray".

Los representantes de la cantante también señalaron que la falta de contacto de Firerose con sus padres se extiende a más de una década, lo que significa que tenían un conocimiento limitado de su vida adulta.

La propia Firerose explicó que experimentó "algunos años realmente difíciles y oscuros" antes de su relación con Cyrus, incluyendo luchas con la adicción y tiempo en la cárcel, lo que dice la ayudó a mantenerse sobria, informó PageSix.

Cyrus, por su parte, ha negado las acusaciones de abuso y ha presentado documentos judiciales alegando que Firerose lo abusó verbal, emocional y físicamente. No ha hecho comentarios públicos sobre esta historia.

La pareja había colaborado musicalmente, lanzando canciones como "Time" en 2022 y "After the Storm" en 2024, e incluso bromeó sobre convertirse en "los próximos Sonny y Cher", según las fuentes.

Los padres de Firerose se pronuncian en medio del drama del divorcio

A pesar de la atención pública, los padres de Firerose sostienen que sólo desean lo mejor para su hija.

"Al distanciarse de nosotros, su querida familia, nos ha causado un dolor enorme", dijo Stephen.

Destacaron que apoyaron su carrera desde muy joven, ayudándola con su mudanza a Los Ángeles y con los gastos de la escuela de actuación.

En medio del drama actual, la relación de Firerose con Cyrus ha llamado la atención de Damian Hurley, quien recientemente habló sobre el romance de su madre Elizabeth Hurley con el cantante.

El actor de 23 años llamó a Cyrus "un novio muy dulce a quien adoro" y elogió a sus seis hijos como "muy, muy dulces".

Según People, Damian también expresó su frustración por los rumores en Internet sobre su madre, diciendo que eran "extraños y perturbadores".

Elizabeth Hurley y Cyrus oficializaron su romance en Instagram en Pascua de 2025, y fuentes informan que la pareja se ha mantenido "fuerte" desde entonces.

La relación parece ser estable. Hurley le dijo a The Sunday Times: "Billy Ray es fabuloso. Estamos muy felices, muy felices".