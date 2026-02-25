La artista estadounidense Taylor Swift está de celebración a lo grande luego de que su último sencillo, Opalite, encabezara el Billboard Hot 100, marcando su decimocuarto éxito en la cima de las listas. La superestrella del pop de 36 años compartió su emoción en Instagram el lunes con un carrusel de clips y fotos detrás de escena de las sesiones de grabación de la canción y el video musical.

"¡Solo unos pocos recuerdos de Opalite para celebrar el #1 en el Hot 100! ¡Ustedes acaban de conseguir esta canción!", escribió Swift en la publicación, según informó RollingStone .

El contenido incluyó momentos con los coguionistas y productores Max Martin y Shellback, desde la grabación de voces hasta el brindis con champán en el estudio.

Swift también compartió fragmentos de su video musical inspirado en los 80, incluyendo un clip de ella con un traje de mezclilla, sonriendo a la cámara y diciendo: "Nunca en mi vida me he sentido tan yo misma". Añadió: "Esta es realmente quien estaba destinada a ser".

En la publicación, Swift reflexionó sobre este hito. "Para ponerlo en perspectiva... ¡Esta es la primera vez que tengo dos números 1 en el Hot 100 con un mismo álbum desde que mi álbum 1989 salió en 2014, hace casi doce años!", escribió.

Su primer sencillo de The Life of a Showgirl , The Fate of Ophelia, ya había pasado 10 semanas en el número uno, lo que lo convierte en su primer doble éxito Hot 100 del mismo álbum en más de una década.

📣 New Podcast! "Taylor Swift Celebrates ‘Opalite’ Hitting Number One With BTS Videos of Recording Sessions" on @Spreaker https://t.co/mxeBey5O2R — Music News Radio (@____groove) February 24, 2026

Taylor Swift agradece a sus fans por Opalite

Swift expresó su sincera gratitud a sus fans y escribió: "Sé que son muchos números, pero todo suma y me hace estar muy agradecida con los fans que ayudaron a que esto sucediera al recibir esta canción en sus vidas con los brazos abiertos".

Según People, agregó que estaba "pensando en ello" e incluso bromeó: "Podría ir a comprar un pretzel gigante al centro comercial para celebrar, ¿eh?".

La estrella del pop también provocó a sus fans con momentos detrás de escena de la realización del video musical "Opalite", que se estrenó el 6 de febrero.

El vídeo repleto de estrellas incluye a Domhnall Gleeson, Graham Norton, Lewis Capaldi, Greta Lee, Jodie Turner-Smith y un cameo sorpresa de Cillian Murphy.

Swift compartió imágenes de ella practicando coreografías, probándose pelucas y disfraces y celebrando en el set.

"No quiero olvidar ni un solo detalle de esta divertida sesión de fotos, ¡y ahora no tengo por qué hacerlo!", dijo, anunciando dos versiones extendidas del video que incluyen lecciones de baile, cameos y divertidas imágenes grabadas con una videocámara.