Alexandria "Lexi" Jones, la hija de la leyenda de la música David Bowie y la supermodelo Iman, habla sobre un capítulo doloroso de su adolescencia y comparte cómo los programas de rehabilitación y tratamiento moldearon su vida después del diagnóstico de cáncer de su padre.

En un video de 20 minutos publicado el 18 de febrero, la joven de 25 años habló con franqueza sobre el consumo de sustancias, los problemas de salud mental y el momento en que la sacaron de su casa a los 14 años.

Ella explicó que mientras muchos adolescentes a su alrededor estaban experimentando, su experiencia era muy diferente.

"Era mi primer año de preparatoria y todos a mi alrededor experimentaban, pero para mí, no se trataba de diversión", dijo. "No estaba experimentando. Estaba escapando".

Según Jones, su consumo de alcohol y drogas se intensificó a medida que lidiaba con la ansiedad, la depresión y el estrés familiar durante lo que ella describió como el período más frágil de su vida.

Dijo que finalmente la sacaron de su casa y la colocaron en un programa de terapia en la naturaleza, donde pasó 91 días viviendo al aire libre, aprendiendo habilidades de supervivencia y adaptándose a una rutina estricta, informó Metro .

"Nací y crecí en la ciudad", recordó. "Esto no era acampar. Era como el primo raro del campo de entrenamiento".

Lexi Jones dice que la rehabilitación la ha ayudado a mejorar

Después de completar el programa, Jones dijo que pasó 13 meses en un centro de tratamiento residencial en Utah.

Allí continuó la terapia y exploró el arte, pero también experimentó uno de los momentos más duros de su vida: enterarse de la muerte de su padre en enero de 2016.

"Tuve el lujo de hablar con él dos días antes, en su cumpleaños", dijo. "Le dije que lo amaba, y él me lo devolvió. Y ambos lo supimos".

Jones también describió el costo emocional de estar lejos de la familia en ese momento, diciendo que el dolor se sentía estructurado y desconocido dentro del programa.

Según E! News , agregó que la redacción de los anuncios públicos sobre la muerte de Bowie la hizo sentir excluida del momento.

A pesar del dolor, Jones dijo que esas experiencias la obligaron a una profunda introspección y, en última instancia, la ayudaron a formar quién es hoy.

Ella enfatizó que todavía está procesando los efectos a largo plazo, pero cree que el viaje le dio una conciencia emocional más fuerte.

"No creo que estaría tan afinada emocionalmente si no me hubiera visto obligada a mirarme tan de cerca tan pronto", dijo.

"No puedo fingir que no me transformó en alguien que siente las cosas profundamente y crea desde ese lugar".

Los representantes del patrimonio de Bowie e Iman no han hecho comentarios públicos.