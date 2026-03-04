Lisa Rinna ha hablado sobre los terribles problemas de salud que tuvo su hija Delilah Hamlin cuando era niña, diciendo que algunos de ellos fueron tan graves que cambiaron su vida.

Rinna escribió sobre cómo lidió con los trastornos neuropsiquiátricos autoinmunes pediátricos de Delilah vinculados a infecciones estreptocócicas (PANDAS) mientras criaba a su hija menor, Amelia, en su nuevo libro, You Better Believe I'm Gonna Talk About It, según Reality Blurb , el 2 de marzo de 2026.

Al presentar el diagnóstico, Rinna escribió: "A los once años, le diagnosticaron [PANDAS], que puede comenzar con una infección por estreptococos y luego manifestarse en tics y un comportamiento obsesivo-compulsivo grave. No me pregunten cómo, todavía lo están estudiando y es extremadamente raro".

Describió los efectos extremos de la enfermedad en la vida diaria de Delilah. "Esta cosa se apoderó de ella y empezó a tener ataques de pánico expansivos. Gritaba, chillaba, golpeaba las ventanas de nuestra casa intentando salir. Era aterrador", recordó Rinna.

Rinna también destacó cómo el trastorno de su hija limitaba sus actividades cotidianas. "Llegó un momento en que no quería ir a la escuela a menos que Harry viniera y se sentara fuera del aula durante cuatro horas. Y él lo hizo. Ella no me quería a mí, quería a Harry", dijo Rinna, refiriéndose a su esposo, el actor Harry Hamlin.

Reflexionando sobre incidentes particularmente aterradores, Rinna explicó: "El pánico volvía a apoderarse de ella, casi como los patrones crepusculares que presentan los pacientes con demencia. Me sentaba con ella y la apartaba de las ventanas mientras gritaba y las golpeaba para intentar salir. Una vez, estaba teniendo uno de estos ataques —colapsando, gritando, casi como si estuviera poseída por el diablo— cuando Harry la levantó, la metió en el auto, cerró las puertas y la llevó al hospital, todo mientras ella gritaba y pateaba", según Daily Mail .

Rinna calificó la batalla de Delilah contra el PANDAS como "el momento más devastador" de sus vidas. "Me sentía impotente y sufría de ansiedad constante. No sabíamos qué hacer por ella ni si alguna vez mejoraría. Sentíamos que habíamos perdido a nuestra hija y haríamos todo lo posible por recuperarla", añadió.

También habló del impacto en su hija menor, Amelia. "Se vio obligada a no atreverse a causar problemas porque todos estaban muy preocupados por Delilah. Nadie pretendía descuidar a Amelia, y creo que no lo hicimos. Pero nuestra prioridad era Delilah. Realmente se necesitó un esfuerzo colectivo para ayudar a mi familia en este momento", dijo Rinna.

Por otra parte, Rinna admitió haber incentivado a sus hijas a aparecer en "RHOBH". En el podcast de Jesse Tyler Ferguson, Dinner's on Me, compartió: "Simplemente no querían filmar. Lo recuerdo. Y tenía que sobornarlas para que grabaran porque, claro, querían a los niños. Y yo les decía: 'Vale, te invito a esto. Solo tienes que venir a grabar unos 15 o 20 minutos'".

Delilah, que ahora tiene 27 años, ha luchado desde entonces contra la depresión junto con sus problemas de salud anteriores, lo que resalta la resiliencia continua que requiere la familia.