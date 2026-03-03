Profecías centenarias del astrólogo francés del siglo XVI Nostradamus han resurgido mientras los usuarios de las redes sociales establecen paralelismos entre sus crípticas cuartetas y el intensificado conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Tras los ataques militares coordinados, el discurso en línea se ha centrado en un versículo específico que advierte sobre una "gran guerra de siete meses" en la que "la gente morirá por culpa del mal". Si bien muchos afirman que esto sugiere una catástrofe nuclear inminente o un conflicto global más amplio, los académicos enfatizan que estas interpretaciones se basan en un lenguaje metafórico que no menciona naciones específicas ni el año 2026.

A pesar de la falta de evidencia directa de preparativos nucleares, la escalada de ataques con misiles en todo Medio Oriente ha impulsado un aumento del 20% en el interés de búsqueda de "profecías para 2026" en las últimas 48 horas.

La "guerra de los siete meses" y los temores nucleares

Los intérpretes de la obra de Nostradamus de 1555, Les Prophéties , señalan versículos específicos que creen que describen el clima geopolítico actual.

El conflicto de los siete meses: Una cuarteta ampliamente citada menciona una guerra que duró siete meses y causó numerosas víctimas. Algunos teóricos de las redes sociales la han vinculado con la actual crisis en Oriente Medio, aunque los historiadores señalan que el verso se refería originalmente a las ciudades francesas de Ruan y Évreux.

Una cuarteta ampliamente citada menciona una guerra que duró siete meses y causó numerosas víctimas. Algunos teóricos de las redes sociales la han vinculado con la actual crisis en Oriente Medio, aunque los historiadores señalan que el verso se refería originalmente a las ciudades francesas de Ruan y Évreux. Fuego celestial: Las referencias al fuego celestial se reinterpretan con frecuencia como impactos de misiles modernos o explosiones nucleares. Sin embargo, los expertos explican que en el siglo XVI, esta imaginería solía referirse a meteoritos, rayos o juicio divino.

Las referencias al fuego celestial se reinterpretan con frecuencia como impactos de misiles modernos o explosiones nucleares. Sin embargo, los expertos explican que en el siglo XVI, esta imaginería solía referirse a meteoritos, rayos o juicio divino. El "Adversario Rojo": Una cuarteta que menciona a un "adversario rojo" que causa terror en el océano ha sido vinculada a tensiones navales, aunque los intérpretes siguen divididos sobre si esto se refiere a China, Irán o una amenaza comunista genérica.

El 'Gran Hombre' y los Rayos Celebridades

Más allá de la guerra global, las lecturas actuales para 2026 han identificado predicciones más específicas, aunque extrañas, para el año próximo.

El Rayo: Un versículo que dice que un "gran hombre" será derribado por un rayo en el día ha provocado teorías que van desde el impacto literal de un meteorito hasta el asesinato de un importante líder mundial.

Un versículo que dice que un "gran hombre" será derribado por un rayo en el día ha provocado teorías que van desde el impacto literal de un meteorito hasta el asesinato de un importante líder mundial. El Enjambre de Abejas: Nostradamus menciona un "gran enjambre de abejas" que surge tras una emboscada nocturna. En 2026, esto se interpreta frecuentemente como una metáfora de la guerra con drones o las operaciones de "encubrimiento".

Nostradamus menciona un "gran enjambre de abejas" que surge tras una emboscada nocturna. En 2026, esto se interpreta frecuentemente como una metáfora de la guerra con drones o las operaciones de "encubrimiento". Sangre en Suiza: Un verso poco común, específico de un lugar, predice sangre en la región del Tesino. Mientras algunos temen que la guerra se extienda a territorio neutral, otros creen que esto simboliza un desastre localizado.

Veredicto del experto: La estrategia por encima de la profecía

Los analistas e historiadores militares instan al público a distinguir entre el simbolismo antiguo y la realidad estratégica moderna.

Falta de pruebas: Actualmente no hay ninguna indicación confirmada por parte de las agencias de inteligencia globales de que alguna de las partes en el conflicto entre Israel e Irán esté avanzando hacia el despliegue nuclear.

Actualmente no hay ninguna indicación confirmada por parte de las agencias de inteligencia globales de que alguna de las partes en el conflicto entre Israel e Irán esté avanzando hacia el despliegue nuclear. Lenguaje vago: Los estudiosos señalan que Nostradamus escribió en una mezcla de francés medio y latín específicamente para permanecer oscuro, permitiendo que sus versos se adaptaran a casi cualquier crisis.

Los estudiosos señalan que Nostradamus escribió en una mezcla de francés medio y latín específicamente para permanecer oscuro, permitiendo que sus versos se adaptaran a casi cualquier crisis. Disuasión geopolítica: Las decisiones políticas en 2026 seguirán estando determinadas por marcos de disuasión internacionales más que por poesía de 500 años de antigüedad.

Profecía versus realidad

La renovada atención prestada a Nostradamus refleja una ansiedad pública más amplia en momentos de inestabilidad global. Las referencias al "fuego" y la "destrucción" aparecen con frecuencia en sus escritos, pero los historiadores las interpretan como descripciones generales de la guerra, más que como pronósticos específicos de un conflicto nuclear.

Los intentos de conectar directamente sus versos del siglo XVI con la predicción de una Tercera Guerra Mundial en 2026 siguen siendo especulativos. Las profecías antiguas siguen atrayendo la atención en tiempos de crisis. Sin embargo, los expertos subrayan que el curso de 2026 dependerá de decisiones diplomáticas, estrategias militares y liderazgo político, no de cuartetas simbólicas escritas hace casi cinco siglos. Por ahora, el debate en torno a Nostradamus pone de manifiesto un patrón habitual: cuando aumenta la incertidumbre, la gente busca en el pasado respuestas para el futuro.