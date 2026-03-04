La cantante puso punto final a sus planes familiares durante el podcast de su esposo. Cuatro hijos, dijo, inspirados por una escena de cena con Diane Keaton en The Family Stone Luego admitió que no tiene ni idea de si se hará realidad.

Selena Gomez dijo que quiere tener cuatro hijos con Benny Blanco y, casi al mismo tiempo, reconoció que podría tener uno o ninguno. La actriz de 33 años lo admitió en el segundo episodio de Friends Keep Secrets, el podcast que Blanco presenta junto al rapero Lil Dicky y su esposa, Kristin Batalucco. El episodio se emitió el 3 de marzo y se convirtió en uno de esos momentos inesperados que se difundieron más rápido de lo que planeaban los publicistas.

A Burd le preguntaron primero cuántos hijos quería. "Uno, dos máximo", dijo. Batalucco amplió la propuesta a tres. Entonces Gómez intervino.

"Quiero cuatro, pero eso está fuera de lugar", dijo.

Hay una forma generosa de expresarlo. Tener cuatro hijos es una ambición importante para cualquiera. Para Gómez, quien ha hablado públicamente sobre no poder gestar sus propios hijos debido a complicaciones del lupus y un trasplante de riñón en 2017, la cifra tiene un peso que un clip de podcast no transmite del todo. En 2024, declaró a Vanity Fair que había lamentado la imposibilidad de quedarse embarazada y que estaba abierta a la gestación subrogada o la adopción. Antes de conocer a Blanco, planeaba adoptar un niño para los 35.

Nada de eso salió a relucir explícitamente en el podcast. Lo que salió a relucir fue una película.

Una película navideña que hace el trabajo pesado

Gomez relacionó su sueño de tener cuatro hijos con una escena específica de La Piedra de la Familia, la película navideña de 2005 protagonizada por Diane Keaton como una matriarca que preside una cena ruidosa y complicada con sus hijos adultos y sus parejas. Gomez dijo que el personaje le recordaba a su abuela y que no podía quitarse esa imagen de la cabeza.



"Un día, cuando tenga su edad, quiero ver esa mesa en mi mesa", dijo Gómez.

Pase lo que pase, que pase. Si solo podemos tener uno, ninguno. Espero. No lo sabemos. Pero mi sueño, sin duda, era esa escena donde todos están en la mesa, con sus parejas, hijos o solteros, y es como un hermoso elenco de personajes.



"Es la comunidad de la familia", añadió Batalucco.



Gómez retrasó el momento antes de que se desvaneciera. "Así que va a ser un infierno hasta que sean adultos", dijo. La sala rió. Blanco rió. La tensión entre el sueño y el caos permaneció ahí, sin resolver, y probablemente por eso el vídeo quedó grabado.



Lo interesante de citar una película como modelo para una familia es que las películas terminan. La mesa en La Piedra de la Familia es una instantánea. No muestra las décadas de trabajo que la produjeron. Gomez parece saberlo, por eso su lenguaje oscilaba entre la esperanza y la evasiva. "Pase lo que pase, pase" no es el lenguaje de alguien que lo tiene todo resuelto.

La opinión de Blanco sobre la paternidad

Blanco, de 37 años, ha expresado abiertamente su deseo de tener hijos desde antes de que la pareja se casara. En una entrevista con InStyle en junio de 2025, lo expresó con sencillez: "Me encantan los niños; me encanta ser tío", dijo. "Quiero ser papá, si Dios quiere. Solo sueño y rezo cada día".



La pareja se casó el 27 de septiembre de 2025 en la guardería Sea Crest de Santa Bárbara , con unos 170 invitados. Burd ofició la ceremonia, un detalle que Blanco reveló en Jimmy Kimmel Live! a finales de febrero. El hombre que los casó es ahora quien los acompaña en un podcast, hablando de lo que viene después.



Compraron una finca de estilo español de 35 millones de dólares en Beverly Hills a principios de ese año. Blanco la describió a InStyle como el tipo de lugar que da la sensación de estar habitado, no de estar expuesto. Si finalmente albergará la mesa que Gómez describió es una pregunta que ninguno de los dos puede responder aún.



Gomez eligió una escena de película como punto de referencia para el futuro. No un número en una hoja de cálculo ni un manual de crianza, sino una mesa ficticia llena de ruido y personas que alguna vez fueron niños en esa misma casa. El sueño es vívido. El camino hacia él, no. Ella lo dijo, y esa honestidad fue lo que hizo que el momento llegara.