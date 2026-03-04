El marinero de La Captura Mortal, Todd Meadows, falleció tras caer por la borda en el mar de Bering, confirmaron las autoridades. Tenía 25 años.

Un portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos dijo que el 25 de febrero, poco después de las 5 p.m. hora local, los vigilantes en el centro de comando del Distrito Ártico en Juneau, Alaska, fueron alertados por el barco pesquero Aleutian Lady.

La tripulación informó que Meadows había caído al agua a unas 170 millas al norte de Dutch Harbor, informó Page Six.

Según la Guardia Costera, la tripulación rescató a Meadows del mar unos 10 minutos después. Estaba inconsciente. Le administraron primeros auxilios e intentaron reanimarlo, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Su cuerpo fue trasladado posteriormente a Dutch Harbor.

La Guardia Costera dijo que está investigando el incidente, como lo hace con todos los accidentes marítimos, para determinar qué sucedió y si es necesario cambiar las medidas de seguridad.

El capitán Rick Shelford confirmó la desgarradora noticia en una publicación de Facebook, calificándola de "el día más trágico en la historia del Aleutian Lady en el mar de Bering".

Describió a Meadows, el miembro más reciente de la tripulación, como parte de la familia. "Todd era el miembro más nuevo de nuestra tripulación; rápidamente se convirtió en familia", escribió Shelford. "Su pasión por la pesca y su sólida ética de trabajo se ganaron el respeto de todos de inmediato".

La tripulación lamenta el fallecimiento de Todd Meadows

Según USA Today, Shelford también compartió recuerdos personales. "Su sonrisa era contagiosa", dijo, y añadió que la tripulación siempre recordará haber oído reír a Meadows en cubierta.

Señaló que Meadows amaba profundamente a sus hijos y trabajaba duro para mantenerlos.

"Les pedimos que oren por los hijos y la familia de Todd y los tengan presentes en sus pensamientos", escribió Shelford. "Todd siempre será parte de este barco, de esta tripulación y de esta hermandad".

El mar de Bering, donde ocurrió la tragedia, es conocido por sus gélidas temperaturas, fuertes vientos y aguas turbulentas. Se considera una de las zonas de pesca más peligrosas del mundo.

Warner Bros. Discovery, que transmite la longeva serie, también emitió un comunicado: "Estamos profundamente entristecidos por el trágico fallecimiento de Todd Meadows. Es una pérdida devastadora y acompañamos con cariño a sus seres queridos, a sus compañeros de tripulación y a toda la comunidad pesquera en estos momentos tan difíciles".

Se ha lanzado una página GoFundMe para apoyar a los tres hijos de Meadows y ayudar a cubrir los gastos del funeral.