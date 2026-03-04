CuandoBTS reveló el equipo creativo detrás de su nuevo álbum, Arirang, dos nombres sobresalieron para los fans de la música latina. El productor español El Guincho, conocido por su trabajo con Rosalía y otros artistas experimentales del pop latino y Diplo.

Te Recomendamos: BTS ofrecerá una actuación de regreso gratuita de una hora en la Plaza Gwanghwamun de Seúl el 21 de marzo

La conexión entre BTS y la música latina no comenzó con Arirang. Esto está claro. Se ha desarrollado a lo largo de los años mediante colaboraciones, giras y la creciente coincidencia entre la base internacional de fans del K-pop y el auge global de los sonidos latinos.

Si bien BTS nunca ha lanzado una canción completa de reggaetón, la música del grupo ha incorporado con frecuencia elementos de las tradiciones musicales dance globales. Su catálogo muestra una disposición a explorar diferentes géneros, desde el pop inspirado en el funk hasta el hip-hop con influencias del trap. Esta flexibilidad ha hecho que el grupo sea particularmente receptivo a las influencias musicales interculturales.

Otro hito en la relación de BTS con la música latina llegó en 2019, cuando J-Hope colaboró con Becky G en el sencillo Chicken Noodle Soup. La canción, que combinaba letras en coreano, inglés y español, se convirtió rápidamente en un fenómeno viral en la cultura pop internacional. Su coreografía se inspiró en las tradiciones de baile del hip-hop que resuenan tanto en las comunidades del K-pop como en la música urbana latina.

La colaboración demostró que el alcance global de BTS podía conectar fácilmente con el público del pop latino. El tema se posicionó en las listas internacionales y fortaleció la conexión del grupo con los oyentes bilingües, especialmente en Estados Unidos y Latinoamérica.

Las giras también han sido clave en esa relación. BTS ha realizado múltiples conciertos con entradas agotadas en Latinoamérica, incluyendo conciertos en estadios de México, Brasil y Chile. La Ciudad de México, en particular, se ha convertido en uno de los mercados de gira más importantes del grupo fuera de Asia y Estados Unidos. El ARMY mexicano, como se identifican sus fans, es tan poderoso que incluso la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, le escribió al presidente surcoreano, Lee Jae-myung, para solicitar más fechas de conciertos para la próxima gira.

Las cifras de streaming reflejan el mismo patrón. Países como México y Brasil aparecen regularmente entre los principales territorios de escucha global de BTS en las principales plataformas musicales. Esta coincidencia de audiencia ha ayudado a reforzar el vínculo cultural entre los fans del K-pop y el pop latino. Considerando eso, además del evidente atractivo global de la música latina (en español), no es de extrañar que hayan buscado incluirla.

Entran El Guincho, ym Diplo.

El productor español, cuyo verdadero nombre es Pablo Díaz-Reixa, se ha convertido en uno de los productores más influyentes del pop en español de la última década. Desempeñó un papel clave en la creación del álbum de Rosalía, El Mal Querer, un proyecto que fusionó la tradición flamenca con la producción electrónica y urbana moderna. Su obra a menudo fusiona texturas experimentales con ritmos inspirados en las tradiciones afrocaribeñas y latinas.

Incorporar a un productor de este tipo a un proyecto de BTS refleja cómo la música pop global se expande cada vez más entre fronteras. El K-pop, que desde hace tiempo ha absorbido influencias del hip-hop, el R&B y la música electrónica de baile, ahora opera en un ecosistema musical donde los sonidos latinos se encuentran entre las fuerzas más dominantes a nivel mundial.

La expansión global de la música latina durante la última década ha transformado el ritmo del pop convencional. El reguetón, el dembow y los patrones de percusión de inspiración caribeña han aparecido en canciones de todos los idiomas y continentes. Incluso cuando los artistas no cantan en español, estas estructuras rítmicas suelen ser la columna vertebral de la producción pop contemporánea.

Los productores involucrados en Arirang también revelan una red global más amplia. Además de El Guincho, el álbum cuenta con colaboraciones de Diplo, Mike WiLL Made-It, Flume y Kevin Parker de Tame Impala. Estos productores representan diferentes facetas del pop contemporáneo y la música electrónica, pero muchos operan en un entorno donde los ritmos latinos y las influencias del dance global son cada vez más comunes.

Diplo, por ejemplo, ha colaborado previamente con artistas latinos como J Balvin y Juanes en sus diversos proyectos. Su trabajo ilustra cómo los productores cambian frecuentemente entre géneros e idiomas en la industria musical actual.

En ese sentido, Arirang refleja una transformación más amplia en la música pop, más que un cambio repentino de BTS. Durante la última década, las listas de éxitos mundiales se han vuelto cada vez más multilingües. Artistas como Bad Bunny y Rosalía han demostrado que la música en español puede dominar las plataformas internacionales de streaming sin adaptarse a las normas del pop angloparlante.

Arirang se estrenará el 20 de marzo. BTS también celebrará su regreso después de tres años con una gran gira mundial, que comenzará en Goyang, Corea del Sur, el 9 de abril. Llegarán a Tampa, Florida, a finales de abril antes de concluir la etapa estadounidense de su gira en septiembre en California. Quienes no consiguieron una entrada para el concierto, o simplemente están deseando ver a BTS de vuelta en acción, pueden asistir a una proyección de BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' Live Viewing , que se proyectará en cines este abril.

Lista de canciones de ARIRANG

1. "Cuerpo a cuerpo"

2. "Hooligan"

3. "Extraterrestres"

4. "Para ti"

5. "2.0"

6. "N.º 29"

7. "Nadar"

8. "Carrusel"

9. "Normal"

10. "Como animales"

11. "No saben de nosotros"

12. "Una noche más"

13. "Por favor"

14. "Hacia el sol"